【日本沖繩必去景點、自由行、旅遊推薦】首里城全攻略│世界文化遺產之旅、交通、門票、伴手禮、附近景點懶人包

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊必去的景點推薦，位在那霸的「首里城」，不僅可以感受琉球王國的歷史風貌，且首里城附近的玉陵、園比屋武御嶽石門、金城町石疊道、首里金城大樹、識名園等一系列沖繩歷史、文化、自然景點，讓遊客深入了解沖繩的文化魅力，重現琉球王國時代風貌。

首里城半日遊：歷史、文化、自然一次滿足

最吸引安妮王的是短短的沖繩半日遊，就能一次參觀首里城、園比屋武御嶽石門、玉陵與識名園，沖繩9座世界文化遺產，一次就能參觀4座世界文化遺產，可以說是適合背包客、情侶、家庭、親子前往的沖繩必去景點之一!!!

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首里城及其相關遺跡群、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、齋場御嶽、中城城跡、勝連城跡、座喜味城跡、今歸仁城跡

首里城│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「首里城」

從那霸機場出發，搭乘單軌電車(Yui Rail)約30分鐘即可抵達「首里站」，再步行約15分鐘即可到達首里城入口，如果不想走太多路，也可以搭計程車或公車直達附近，且首里城附近有不少值得一遊的景點，適合安排半日或一日遊ㄛ~

首里城│門票

「首里城」可以現場或線上預訂，如果沖繩自由行有規畫其他展覽性質的景點，建議可以買套票，省時有省錢~

成人：400日圓

高中生：300日圓

中小學生：160日圓

首里城│附近景點門票資訊

玉陵門票資訊：

大人：300日圓

小孩：150日圓

識名園門票資訊：

大人：400日圓

小孩：200日圓

首里城必去景點│首里城

首里城的門面-首禮門

首里門是沖繩首里城的象徵性入口，也是琉球文化的代表之一。

這座城門外觀相當氣派，擁有典型的紅瓦屋頂，搭配鮮豔的朱紅色木樑，充滿濃厚的琉球風情。門上掛著「守禮之邦」的牌匾，象徵琉球王國過去的禮儀之邦精神。

首里城，世界文化遺產

首里城是沖繩最具代表性的歷史遺跡，融合了中國、日本及琉球的獨特建築風格；雖然首里城正在重建中，但還是能感受琉球王國的歷史氛圍，欣賞傳統的紅瓦屋頂、朱紅色城牆與壯觀的城門。

首里城復興展示室，重建歷程

這裡展示了城內珍貴的建築材料、工匠使用的工具、材料、石塊等，能了解大火後的復興計畫，見證首里城如何一步步重生，期待有朝一日，可以看到煥然一新的首里城。

井戸状貯水遺構，古老的儲水設施

井戸状貯水遺構是首里城內的重要歷史遺跡之一，看起來像一口深井，負責供應城內日常用水，雖然現在不再使用，但仍保留了當時的樣貌，讓遊客可以想像古人如何取水、儲水，維持城內的生活機能

湯屋，琉球國王和王族使用的浴場

首里城內的湯屋，可說是當時的「皇家SPA」，這座湯屋雖然不大，卻設計講究，內部鋪設石材，還有獨立的排水系統，展現琉球王國精湛的建築工法。

首里城東展望台，飽覽沖繩風光的絕佳景點!!!

當年首里城東展望台或許是守衛監視四周的重要據點，如今，這裡成為遊客最愛的拍照打卡點。

安妮王站在「首里城東展望台」，可以俯瞰那霸市區，甚至遠眺蔚藍的大海，吹著微風，欣賞沖繩特有的紅瓦建築與大自然交織的美景，享受悠閒時光，慢遊探索~

首里城│特色伴手禮

琉球糕點拼盤寶石盒 (琉球銘菓 詰め合わせ宝石箱)

首里城公園與縣內5家琉球糕點店合作，推出紀念沖繩回歸日本50週年的「琉球糕點拼盤寶石盒」，裡面有ちんすこう（きんそ糕）、闘鶏餃（たうちぃちゃう）、千寿糕（せんじゅこう）、薫餅（くんぺん）、花ぼうる（はなぼうる）、冬瓜漬（とうがんづけ）、こーぐゎーし、李桃餅（りとうぺん）、松風（まちかじ）、サン（お守り）等9種琉球糕點，感覺就超華麗的!!!

首里城，御城印帳

如果你是喜歡蒐集御城印的旅人，這專屬於首里城的御城印帳，融合琉球傳統元素，充滿濃濃的歷史氛圍，增添旅行回憶，絕對是文青系旅人的最佳伴手禮><

首里城，紅型染布製品

這種琉球傳統染布工藝，以鮮豔的紅、藍、黃等色彩，搭配精美的花鳥或海浪圖案，展現濃厚的沖繩風格。

無論是包包、皮夾還是小配件，都散發出手工溫度與文化魅力，讓人愛不釋手。

迷你版的黑漆牡丹唐草螺鈿提重

「黑漆牡丹唐草螺鈿提重」源自琉球王朝時期，當時是王室與貴族宴客時使用的高級餐盒，黑漆的沉穩質感，搭配牡丹與唐草紋的細緻螺鈿工藝，展現出琉球文化融合中日風格的獨特美感。

在首里城伴手禮區，安妮王被這些迷你版的鐵盒外觀吸引住了，裡面裝著抹茶、海鹽等糖果，送禮自用都能感受沖繩傳統工藝的優雅與細膩！

世界文化遺產DIY

「首里城紙建築」是一款充滿趣味與文化氣息的DIY模型，透過精細的剪裁與設計，讓你用紙張就能重現壯麗的首里城~

首里城│附近景點推薦

Google地圖請點我>首里城周邊景點地圖

首里城>園比屋武御嶽石門>玉陵>首里金城大樹>金城町石疊道>識名園

首里城周邊景點豐富多元，各具特色，以下為安妮王沖繩半日遊經過的景點，推薦給大家參考~

首里城必去景點│園比屋武御嶽石門

園比屋武御嶽石門，光聽名字就覺得超神秘的!!!

位在沖繩首里城裡面，是世界文化遺產之一，是琉球國王出巡前祈求平安的地方，地位相當於我們廟宇的「山門」，被認為是通往神聖空間的入口。

石門的造型超特別，每個細節都充滿了歷史感，讓安妮王不禁多看幾眼~

首里城必去景點│玉陵

玉陵(たまうどぅん)，世界文化遺產

玉陵不只是琉球王族的墓地，還是世界文化遺產，位在首里城附近，走路就能到，超方便的~

這地方已經有五百多年的歷史，裡面分成三個墓室，安葬著不同時期的國王和他們的家人，每個細節都透露出琉球王國獨特的葬禮文化。

慢慢散步，感受寧靜的氣氛

而且，玉陵的建築也超特別的，它用琉球石灰岩蓋的，外觀超像一座迷你城堡，讓人感覺既神秘又莊嚴，還可以欣賞那些保存超好的石雕跟建築細節，如果你是歷史迷，或是喜歡探索古蹟，那玉陵絕對保證讓你對琉球的歷史文化大開眼界!!!

首里城必去景點│首里金城大樹

超過300年的首里金城大樹(大アカギ)

這片大樹林就位在金城町石疊道附近，漫步在石疊道上，就能順道來這裡感受一下大自然的奧妙。

這些赤木樹每一棵都超高大，盤根錯節的樣子充滿生命力，被視為沖繩神聖之地，陽光從樹縫間灑落，形成超美的綠色風景，是一處充滿芬多精和靈氣的療癒景點~

首里城必去景點│金城町石疊道

金城町石疊道，沖繩保存最完整的琉球時代古道!!!

首里城附近的「金城町石疊道」，這條石板路建於16世紀，由琉球石灰岩鋪成，沿途還保留了傳統紅瓦古民家和石牆，每一塊石頭都充滿歷史的痕跡。

走在這裡，你可以感受到濃厚的歷史氛圍，蜿蜒的坡道、不規則的石塊，再加上兩旁充滿特色的紅瓦屋頂，隨手一拍都是拍照打卡的絕佳地點~

走累了，還可以到路旁的特色茶屋或咖啡館休息一下，品嚐一杯沖繩特有的茉莉花茶(さんぴん茶)，欣賞寧靜的街景，享受沖繩的慢生活。

首里城附近景點│識名園

識名園，世界文化遺產

最後，安妮王從首里城、金城町石疊道走個30分鐘，來到了沖繩半日遊最後一站-識名園。

識名園是琉球王國時代的皇家庭園，園內採用「回遊式庭園」設計，中央有心字池，周圍環繞著御殿、石拱橋和六角堂等建築，可以欣賞到不同角度的美景，感受當時琉球王國的風采。

雖然識名園在二戰期間遭受破壞，但經過修復已恢復昔日風貌，園內四季皆有不同景致，沿著石疊道漫步，欣賞傳統建築與自然景觀，體驗琉球歷史與文化的魅力~

首里城│評價

沖繩首里城：重返琉球王國，探尋世界遺產

首里城是沖繩必訪的歷史名勝，融合了琉球、中國和日本的建築風格，漫步其中，彷彿穿越時空回到琉球王國時代。

雖然目前正在重建，但仍能感受到其歷史的厚重感和文化的獨特魅力，周邊還有玉陵、金城町石疊道等景點，適合安排沖繩半日或一日遊，深入探索琉球歷史文化。

首里城│旅遊資訊

景點：首里城

地址：1-2 Shurikinjocho, Naha, Okinawa 903-0815日本

營業時間：08:00–18:30

官網：https://oki-park.jp/shurijo/

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