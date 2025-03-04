2/28才剛開幕!知名連鎖咖啡「STARBUCKS星巴克 萬里門市」在北海岸插旗設立門市，鄰近翡翠灣，約步行十來分鐘，輕鬆抵達蔚藍海灘。萬里門市還有一大特色，附設車道型得來速服務，下次經過北海岸，不用下車就能品味香醇咖啡。

風帆造型的特色屋頂!!

「星巴克 萬里門市」外觀建築，有北海岸線海景自然意象，斜斜的屋頂象徵風帆(看了好久~ㄏ)。

萬里門市開幕，同時推出7款全台首賣週邊商品。

整面落地窗景色好美，由室內往外望，或是由外頭向內看，環境和氣氛應該不錯。雖然萬里門市在北海岸路段，不過咖啡廳是看不到海，需要往咖啡廳後面走，大概十分鐘可以到翡翠灣。

從進到門市到離開，這區的座位一直都是滿座。

這間門市大部份以藍或綠的視覺色彩，包括沙發和布椅也挑選偏藍綠色，搭配木質感地板，像置身海洋。

另一區的座位區，牆面則有星巴克Siren女神自由自在地在碧藍海水裡悠然徜徉。

萬里門市左右二區座位算多，內用空間應該可以容納不少客人。

星巴克萬里門市首賣週邊商品，系列都有著海洋藍色、水中生物等圖案，還有帆布的斜背包。

這款冷水杯讓我忍不住多看幾眼，隨著上上左右旋轉杯身，彷彿像海水流動。

買了一個限定門市馬克杯，杯身有萬里著名景點、野柳女王頭、風帆、萬里蟹之外，還有萬里杜梋花(我猜的)和萬金金石馬拉松等插圖，彩繪圖案豐富。

海洋風，藍色系的STANLEY手提吸管杯。

跟妹妹吃的早午餐，厚培根起司抹茶生義大利麵和松露烤雞生義大利麵，再佐咖啡。

自帶上保溫杯，保持咖啡冰涼感和環保。

萬里門市附設Drive-Thru車道型得來速，不用下車就可以點咖啡。目前在門市旁邊有免費停車場，不確之後會開始收費。

門市旁邊緊鄰福泰翡翠灣渡假飯店，步行約7~7分鐘有群策翡翠灣溫泉飯店，對面也有海鮮餐廳。

門市：星巴克 萬里門市

門市地址: 新北市萬里區玉田45之6號

門市電話: 02-24926653

營業時間：08:00–19:30

公車：搭乘790/862/953/F923至「翡翠灣」下車步行4分鐘

客運：搭乘1068/1815/1815A/1815B至「翡翠灣」下車步行4分鐘

開車：門市旁有停車場(目前免費)