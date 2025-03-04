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位於南投竹山、溪頭路線起點的「海盜村」，是一座結合遊樂、住宿與美食的親子旅遊勝地。園區鄰近紫南宮，坐落於溪頭山腳下，無需經過蜿蜒山路即可輕鬆抵達！整體以獨特的海盜主題打造，充滿歡樂氛圍，不僅有一座近三層樓高的實景海盜船、3D彩繪大道、歐洲童話小屋等特色場景，還有旋轉木馬、氣墊城堡、親子沙坑、神鬼騎航、VR虛擬探險飛船等多樣遊樂設施，無論是一日遊還是選擇一泊一食或一泊四食住宿方案，都能盡情暢玩，享受滿滿的樂趣！
除了充滿樂趣的遊樂設施，海盜村的住宿也是一大亮點！「綠野竹屋」外觀融合南亞風情與自然元素，內部以天然竹木打造，讓旅人能夠貼近自然，彷彿住進森林秘境。每間房間設施完善，床鋪軟硬適中，特別設計的低床架也讓親子旅客能更加安心。夜晚聽著蟲鳴鳥叫入眠，白天則能呼吸清新空氣，遠離都市喧囂，放鬆身心。選擇「一泊四食」方案的住客，不僅可以在入住期間「無限暢玩園區設施」(無需再另外購票)，還可享用迎賓茶點、特色晚餐、溫暖夜點和精緻早餐等四餐美味料理。此外，海盜村還會根據季節變化，安排各種專屬活動體驗，如採果、DIY手作、光影藝術與營火晚會等，讓您的假期從白天到夜晚都豐富且充滿驚喜！
若偏好更彈性的旅遊行程，海盜村的「一泊一食」方案將是理想選擇！ 此方案包含入園門票與精緻早餐，不僅能「盡情暢玩樂園設施」(無需再另外購票)，還能保留更多時間探索周邊景點。海盜村地理位置優越，鄰近紫南宮、溪頭自然教育園區、妖怪村、鹿谷鄉、杉林溪與忘憂森林等知名景點喔。您可於清晨享用完美味早餐後，選擇前往溪頭漫步，感受大自然的清新氣息；或前往妖怪村，體驗濃厚的日式風情與趣味街景；甚至可深入杉林溪、忘憂森林等，欣賞靜謐湖泊與雲霧繚繞的絕美景色。無論是親近自然還是探索地方文化，「一泊一食」都能提供更多彈性，讓旅程更豐富、更自由。
海盜村不僅適合家庭與團體出遊，更是寵物友善樂園，歡迎毛孩一同加入冒險！ 園區開放寵物免費入園，若選擇住宿，付費後還能與主人同住竹屋，讓旅程更加溫馨無憂。除此之外，海盜村也擁有專業活動企劃團隊，能為企業、社團量身打造各類會議假期、教育訓練與團康行程，無論是親子旅遊、團體活動，還是攜帶愛寵同行，都能在這片充滿歡樂與驚喜的海盜世界中，留下美好回憶！
海盜村
電話：(049)263-9161
地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67號
官方Line ID：@pirate.tw
官方Line@：https://lin.ee/qBgNGI9 (點擊即可加入)
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