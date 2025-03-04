這間位在台中第二市場附近的台式網美霜淇淋店，

主打古早味牛奶霜淇淋，搭配當季新鮮水果，

打造季節限定的特色口味。

除了招牌霜淇淋，店內還提供芒果巧克力慕斯、

手工優格杯、自製果醬等精緻手工甜點，

選擇多樣，讓甜點控有更多驚喜。

海鹽牛奶巧克力霜淇淋 $80

牛奶霜淇淋融合微鹹的海鹽與醇厚巧克力，甜而不膩，

再搭配一旁的的餅乾，增添不同層次的口感。

哈密瓜牛奶霜淇淋 $130

以香甜多汁的哈密瓜結合綿密的牛奶霜淇淋，每一口都充滿水果香氣，

在炎熱的夏天來上一碗真的是清爽又消暑。

店內提供少量座位，可內用享受甜點，

但空間有限，可能需要稍作等待。

獨特的台式美學風格，讓人忍不住想多拍幾張美照。

雖口味表現中規中矩，但口味見仁見智，

對霜淇淋有興趣的話，經過台中第二市場時可來品嘗看看！

【店家資訊】

👉好事成霜-第二市場店

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🏠台中市中區三民路二段105號

☎️04 2221 5858

⏰AM11:00~PM18:00 (星期二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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