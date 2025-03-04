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【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製優格、慕斯，口味中規中矩-近台中第二市場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-03-04 17:10:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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這間位在台中第二市場附近的台式網美霜淇淋店，

主打古早味牛奶霜淇淋，搭配當季新鮮水果，

打造季節限定的特色口味。

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

除了招牌霜淇淋，店內還提供芒果巧克力慕斯、

手工優格杯、自製果醬等精緻手工甜點，

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

選擇多樣，讓甜點控有更多驚喜。

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

 

海鹽牛奶巧克力霜淇淋 $80
牛奶霜淇淋融合微鹹的海鹽與醇厚巧克力，甜而不膩，

再搭配一旁的的餅乾，增添不同層次的口感。

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

哈密瓜牛奶霜淇淋 $130
以香甜多汁的哈密瓜結合綿密的牛奶霜淇淋，每一口都充滿水果香氣

在炎熱的夏天來上一碗真的是清爽又消暑。

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

店內提供少量座位，可內用享受甜點，

但空間有限，可能需要稍作等待。

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

獨特的台式美學風格，讓人忍不住想多拍幾張美照。

雖口味表現中規中矩，但口味見仁見智，

對霜淇淋有興趣的話，經過台中第二市場時可來品嘗看看！

【台中美食】好事成霜，季節限定冰品，哈密瓜甜而不膩，還有自製

 

【店家資訊】
👉好事成霜-第二市場店
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠台中市中區三民路二段105號
☎️04 2221 5858
⏰AM11:00~PM18:00 (星期二公休)

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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文章標籤
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好事成霜

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place台中市中區三民路二段77號
3.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.67
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.83
CP值
3.50
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