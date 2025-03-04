這間位在台中第二市場附近的台式網美霜淇淋店，
主打古早味牛奶霜淇淋，搭配當季新鮮水果，
打造季節限定的特色口味。
除了招牌霜淇淋，店內還提供芒果巧克力慕斯、
手工優格杯、自製果醬等精緻手工甜點，
選擇多樣，讓甜點控有更多驚喜。
海鹽牛奶巧克力霜淇淋 $80
牛奶霜淇淋融合微鹹的海鹽與醇厚巧克力，甜而不膩，
再搭配一旁的的餅乾，增添不同層次的口感。
哈密瓜牛奶霜淇淋 $130
以香甜多汁的哈密瓜結合綿密的牛奶霜淇淋，每一口都充滿水果香氣，
在炎熱的夏天來上一碗真的是清爽又消暑。
店內提供少量座位，可內用享受甜點，
但空間有限，可能需要稍作等待。
獨特的台式美學風格，讓人忍不住想多拍幾張美照。
雖口味表現中規中矩，但口味見仁見智，
對霜淇淋有興趣的話，經過台中第二市場時可來品嘗看看！
【店家資訊】
👉好事成霜-第二市場店
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠台中市中區三民路二段105號
☎️04 2221 5858
⏰AM11:00~PM18:00 (星期二公休)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。