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台北辦桌體驗：南部傳統辦桌料理的魅力

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2025-03-13 00:00:00 文字：鮪魚肚的秘笈
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鮪魚肚的秘笈

鮪魚肚的秘笈

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

往年老婆台北公司尾牙都辦在宴會餐廳，今年別出心裁，居然是熟悉的南部豐盛辦桌更是隆重聘請到台南知名的福泉辦桌外燴，他們家的小泉師可是國宴主廚，曾為前總統李登輝、陳水扁等政要名人的指定主廚，擁有超過30年以上的辦桌經歷，相信今天這場辦桌尾牙一定很精彩！

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▼一坐下老婆就在看菜單，在北部辦桌機會難得，今天要好好敞開肚子吃！

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▼今天的菜色，和關於小泉師的介紹。

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等開桌時，四處晃晃，晃到了辦桌後場，來看看辦桌人員備菜XD

▼場面真的很壯觀，一字排開好幾百盤！重點是忙歸忙，大家還游刃有餘，看來辦桌經驗頗為豐富！

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

 

▼現場還有蒸籠、煎台等等設備，原來許多菜色是現做的！

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▼問了後場人員哪位是小泉師，結果指著穿著黑皮衣的說那位就是小泉師！很帥很有型誒，跟我印象中的總舖師很不一樣XD

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

 

接下來跟大家分享一下尾牙的菜色！

 

【冷盤前菜】

擺盤有國宴的大器感！一端上桌，大家都在瓜分~東坡肉！階梯寶塔似的一刀東坡肉，看起來好搞剛！

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

 

▼皮看起來軟軟糯糯的，好可口的感覺，搭配刈包一起吃，再來一匙甜甜的花生粉，好滿足！這連我在南部吃辦桌也很少見，看來只是沒有請到福泉小泉師而已XD

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

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▼其他前菜像是，荔枝酥球、鳳眼果干貝、冰島翡翠螺、蒜汁魷翅，也是精緻開胃。

台北尾牙辦桌分享│來自南部的豐盛辦桌驚艷全場│澎湃大菜輪番上

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▼吃到一半看了別桌想說怎麼有炸雞，後來問辦尾牙的同事，原來是因為他們信仰關係不能吃豬肉，福泉規劃菜色時，很貼心有考慮到這點。

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再來分享一連串豐盛的大菜！

 

【魚翅松菇布袋雞】

一上桌又是重頭戲的感覺！整鍋的雞湯搭配整盤的魚翅！

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▼好奢侈整盤魚翅下鍋，難得的體驗XD

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▼必須拿手機出來，拍一下這澎湃的魚翅雞湯！

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▼魚翅的滑順、松菇的Q彈，與土雞的鮮美完美融合，每一口都是濃郁的精華。湯頭更是熬煮得不會過於濃膩，又能喝到食材的原始滋味。尤其是那布袋雞，肉質緊實有彈性，一口咬下，雞湯和肉汁在口中爆發，實在是太滿足了！

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【松露鑲煎海大蝦】

一人一盤的精緻海大蝦，色澤光看就讓人食慾大開。蝦肉煎得恰到好處，既保持了彈牙的口感，又帶著淡淡的焦香，而松露的香氣更是畫龍點睛，搭配起來就是味蕾上的頂級享受。

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【油封清蒸竹午魚】

這道魚一上桌，香氣就撲面而來，魚肉透過油封和清蒸的烹調方式，保持了鮮嫩的口感，魚肉的細緻度真是沒話說，入口即化，根本不需要過多的咀嚼，而且很貼心切成一塊一塊，可以直接整塊魚肉夾到自己的盤子上！

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【沙母蟳竹葉米糕】

又是全場焦點的一道辦桌菜！沙母蟳的蟹黃飽滿，蟹肉鮮甜，與竹葉米糕的糯米香氣完美結合，米糕的口感也是恰到好處，既不會太過黏膩，又能保持Q彈的嚼勁，再加上一人一捲的份量剛剛好！

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這場尾牙辦桌這可真是讓我大開眼界！老婆也很開心的說不僅品嚐到了道地的南部辦桌美食，更體驗到了福泉辦桌的專業和用心。如果大家也在尋找優質的辦桌服務，我強烈推薦福泉辦桌，相信你絕對不會失望！

福泉食味外燴辦桌

電話：06-2714222／0932-875522

地址：台南市永康區富強路一段2巷8弄6號

粉專：https://www.facebook.com/FuquanTasty

 
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福泉食味外燴辦桌

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place台南市永康區富強路一段2巷8弄6號
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