往年老婆台北公司尾牙都辦在宴會餐廳，今年別出心裁，居然是熟悉的南部豐盛辦桌！更是隆重聘請到台南知名的福泉辦桌外燴，他們家的小泉師可是國宴主廚，曾為前總統李登輝、陳水扁等政要名人的指定主廚，擁有超過30年以上的辦桌經歷，相信今天這場辦桌尾牙一定很精彩！

▼一坐下老婆就在看菜單，在北部辦桌機會難得，今天要好好敞開肚子吃！

▼今天的菜色，和關於小泉師的介紹。

等開桌時，四處晃晃，晃到了辦桌後場，來看看辦桌人員備菜XD

▼場面真的很壯觀，一字排開好幾百盤！重點是忙歸忙，大家還游刃有餘，看來辦桌經驗頗為豐富！

▼現場還有蒸籠、煎台等等設備，原來許多菜色是現做的！

▼問了後場人員哪位是小泉師，結果指著穿著黑皮衣的說那位就是小泉師！很帥很有型誒，跟我印象中的總舖師很不一樣XD

接下來跟大家分享一下尾牙的菜色！

【冷盤前菜】

擺盤有國宴的大器感！一端上桌，大家都在瓜分~東坡肉！階梯寶塔似的一刀東坡肉，看起來好搞剛！

▼皮看起來軟軟糯糯的，好可口的感覺，搭配刈包一起吃，再來一匙甜甜的花生粉，好滿足！這連我在南部吃辦桌也很少見，看來只是沒有請到福泉小泉師而已XD

▼其他前菜像是，荔枝酥球、鳳眼果干貝、冰島翡翠螺、蒜汁魷翅，也是精緻開胃。

▼吃到一半看了別桌想說怎麼有炸雞，後來問辦尾牙的同事，原來是因為他們信仰關係不能吃豬肉，福泉規劃菜色時，很貼心有考慮到這點。

再來分享一連串豐盛的大菜！

【魚翅松菇布袋雞】

一上桌又是重頭戲的感覺！整鍋的雞湯搭配整盤的魚翅！

▼好奢侈整盤魚翅下鍋，難得的體驗XD

▼必須拿手機出來，拍一下這澎湃的魚翅雞湯！

▼魚翅的滑順、松菇的Q彈，與土雞的鮮美完美融合，每一口都是濃郁的精華。湯頭更是熬煮得不會過於濃膩，又能喝到食材的原始滋味。尤其是那布袋雞，肉質緊實有彈性，一口咬下，雞湯和肉汁在口中爆發，實在是太滿足了！

【松露鑲煎海大蝦】

一人一盤的精緻海大蝦，色澤光看就讓人食慾大開。蝦肉煎得恰到好處，既保持了彈牙的口感，又帶著淡淡的焦香，而松露的香氣更是畫龍點睛，搭配起來就是味蕾上的頂級享受。

【油封清蒸竹午魚】

這道魚一上桌，香氣就撲面而來，魚肉透過油封和清蒸的烹調方式，保持了鮮嫩的口感，魚肉的細緻度真是沒話說，入口即化，根本不需要過多的咀嚼，而且很貼心切成一塊一塊，可以直接整塊魚肉夾到自己的盤子上！

【沙母蟳竹葉米糕】

又是全場焦點的一道辦桌菜！沙母蟳的蟹黃飽滿，蟹肉鮮甜，與竹葉米糕的糯米香氣完美結合，米糕的口感也是恰到好處，既不會太過黏膩，又能保持Q彈的嚼勁，再加上一人一捲的份量剛剛好！

這場尾牙辦桌這可真是讓我大開眼界！老婆也很開心的說不僅品嚐到了道地的南部辦桌美食，更體驗到了福泉辦桌的專業和用心。如果大家也在尋找優質的辦桌服務，我強烈推薦福泉辦桌，相信你絕對不會失望！

福泉食味外燴辦桌

電話：06-2714222／0932-875522

地址：台南市永康區富強路一段2巷8弄6號

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