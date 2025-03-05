有時候工作超累，心情超煩，什麼都不想動，只覺得厭世的時候，

真的是需要食物及飲料來調和~

辣媽再次推薦位於台中北區的【厭世夯肉】，光是看著這色香味俱全的餐盒，

就讓人食指大動，與家人朋友邊吃邊聊天，更是能將煩心事拋惱後，

再厭世，也先吃完這頓再說吧！

【厭世夯肉】位於台中市北區館前17號，就在台中科博館前的馬路旁，

醒目的黃色招牌，非常的顯眼，附近也有停車場，交通更是方便~

吃飽喝足，再到科博館或植物園走走，非常棒哦！

店面設計溫馨可愛，偌大的落地窗，給人很明亮清新的感覺，

門口設置等候區座椅，設想的很週到呢~

【厭世夯肉】用餐環境寬敞舒適，工業風的設計風格，簡約時尚又帶有美感，

餐桌及座椅的設計也略有不同，有雙人座、四人座，有圓桌更有長桌，

來個小型早午餐聚會也可以，每桌顧客都有一定的距離，可以安心輕鬆的用餐~

在店門口、招牌上，以及店内隨處都能看到這帶著厭世表情的可愛吉祥物，

這些都是闆娘親自設計製作的「夯胖君」哦，真是太厲害，

讓人印象深刻，真想帶回家療癒自己~

現在前往用餐消費，還可以自行領取超可愛的小物哦~

「夯胖君」的表情實在是厭世的太到味了，簡直就是上班族的心情！

整面牆上更是寫滿了厭世夯語錄，根本就是說中了打工族的心，

趕快去看看，常常聽到的是不是都在上面~

挑高且寬敞的用餐環境，讓人用餐不會感到壓力~

內用採自助線上點餐的方式，手機掃桌上QR CODE，加入官方line好友即能點餐，

有一個非常大的好處，就是可以慢慢想，沒有服務人員在一旁，也不會感到壓力~

餐具及醬料也都是自行取用哦！

餐點都是現點現做，但出餐速度蠻快的，而且現正舉辦非常佛心的會員優惠活動，

➡️第二份主食+1元多1件，每道都是真材實料，絕不偷工減料，太划算了，

快揪三五好友，同事同伴們一起來！

【厭世夯肉】的菜單內容超豐富，有多種不同風味的「現烤夯肉飯」，

也有因應現在人健身需求的「低GI溫野菜菜夯肉飯」，

還有烤丹麥熱壓吐司、炸物點心， 飲品選項也非常多樣，

可以滿足每一張挑剔的味蕾！

✨法式嫩炒滑蛋+厭世烤雪花牛(NEW！十勝炭火燒肉/加倍肉量)✨

雖然不是第一次來這裡用餐，但每次上菜時，都會讓我發出驚呼聲，

份量超多，而且全都是原型食材，不油不膩，調味剛好，吃得飽足又不會感到負擔！

雪花牛肉質超嫩的，有著濃郁的炭燒香氣~

本身即有著豐富的油脂，經過炭火燒烤後釋放出來，與鹹甘的醬汁融合，

讓雪花牛更多一層濕潤的口感~

現代人重視健康，不喜歡過於油膩的菜色，像這樣清脆爽口且份量足的配菜，

有著豐富的營養及膳食纖維，更有飽足感， 外食也可以吃得美味，吃得營養均衡哦！

鮮嫩的雪花牛搭配滑嫩的法式炒蛋，再配上爽口的溫野菜，太讓人感到滿足了~

✨法式嫩炒滑蛋+炸的日式嫩切豬排(手作椒鹽)✨

日式炸豬排外層是酥脆帶顆粒的麵衣，包裹著紮實的豬排，外脆内嫩且帶汁，

每口咬下都是咔嗞咔嗞的~

豬排Q嫩而不柴，吃炸物就是非常療癒，滿足了味蕾，讓人不再厭世了~

✨厭世炸的，脆脆辣雞溫菜菜(酸辣泰式/脆脆加倍肉量)✨

肉量加倍，讓我們笑容也加倍，雞腿肉本身就非常鮮嫩，裹上酥脆的炸粉，

香氣十足，肉汁鎖在肉裡，吃下還會有噴汁的感覺呢~

外層再隨意淋上泰式酸辣的醬汁，有些地方呈現原本的酥脆，有些則多了醬汁的濕潤，

口感更加豐富，每口都能享受著不同的層次~

✨烤丹麥雙倍火腿起司歐姆蛋胖✨

【厭世夯肉】的烤丹麥用料真豐富，從中切開，都是胖嘟嘟的~

鹹香的火腿包夾著滑嫩的歐姆蛋，再加上起司的濃郁細膩，大口咬下心滿意足~

✨烤丹麥芋泥白玉燒胖-蛋奶素✨

這道真的是百吃不膩，芋泥非常綿密散發著芋頭獨特的甜味及香氣，

超大塊的白玉麻糬，超細緻，超滑嫩也超Q彈，是相當療癒的甜品~

沒什麼事是一份「烤丹麥芋泥白玉燒胖」解決不了的，有的話，那就2份！

✨巨無霸是洋蔥圈圈✨

【厭世夯肉】的炸功真的了得，剛好的酥脆口感，誘人的色澤及香氣！

不油不膩，越吃越涮嘴，大小朋友一定都超愛~

✨獨家我不等你我要先去吃了花枝丸✨

花枝丸非常Q彈，果然會讓人想先去吃~

【厭世夯肉】的各式飲品選項也相當豐富，不輸給專業的咖啡館哦，

飲品由左至右：

✨豆豆咖啡-美式(中杯/熱)

味道還蠻濃郁的，苦澀與酸度恰到好處!

✨豆豆咖啡-海洋焦糖拿鐵(中杯/熱/無糖)

香濃而滑順的口感，海鹽更鹹更帶出焦糖的甜，風味真不錯！

✨豆豆咖啡-烤榛果拿鐵(我要特大杯/熱/無糖)

有著綿密的口感，香氣迷人，味道相當濃郁，入口好舒服啊！

科博館附近的住戶及上班族非常多，跟辣媽一樣吃膩了製式的便當或者是早餐嗎，

來到【厭世夯肉】後，可以獲得極大的滿足與飽足哦！

#台中北區早午餐【厭世夯肉】

➡️地址：台中市北區館前路17號

➡️電話：0958-208-432

➡️營業時間：10:00~19:00

➡️FB：@厭世夯肉·輕食 沙拉 喝茶茶

➡️LINE線上點餐