(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，旅行體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

* 拍攝日期 : 2025年2月28日上午

* 拍攝地點 : 台北大安森林公園

* 花開狀況 : 九成

繼2025/02/20首訪大安森林公園起跑，一路展到3/31的繡球花展，2/28上週五搭乘北捷淡水信義線，從大安森林公園站5號出口出站後右後轉，就進入大安森林公園，當天二訪大安森林公園，原本為了杜鵑花季而去，因為當時的杜鵑花只開不到一成，就在園區內四處逛，發現除了杜鵑花心心展區的繡球花田外，一路前行沿途又多了好幾處的繡球花圃，清晨前往當天又是好天氣，繡球花上的露珠還留存在花瓣上，透過陽光照射下，顆顆晶瑩剔透，與繡球花相互輝映，展現了另一種美感，令人神清氣爽!

一路前行約莫5分鐘就抵達繡球花田現場，現場的繡球花甜又多了好多新的花種，紫的、藍的、紅的、粉紅的，還有一些尚未開花翠綠的花葉，都十分吸引人，清晨造訪的人少，邊賞花邊拍照，一整個悠閒自在!

根據維基百科簡介，繡球花（學名：Hydrangea macrophylla），又名繡球、八仙花、草繡球、紫陽花等，是繡球花科繡球屬下的一個植物種。

繡球花原產於日本，是一種常見的園藝裝飾花，花色一般包括紅、藍、紫色，會因所在環境的酸鹼度引起花色變化，所以也可作為天然的酸鹼指示劑，其在酸性的土壤偏向青色、中性~鹼性的土壤則偏向紅色。夏季開花，花期5-8月，也常用於製作乾花，現在因為氣候變遷，人們已經從5~8月提前到1 ~ 2月就能欣賞到美得霸氣盛放的繡球花。

原生種是「額紫楊花」（日語：ガクアジサイ，學名：Hydrangea macrophylla f. normalis），以密集而較小型的兩性花為中央部份，外圍以裝飾花（四瓣萼片的不育花）圍著。而現時一般所指的園藝觀賞用繡球花，都被栽培成只有裝飾花的部分，傘房狀聚傘花序近球形，外觀猶如繡球，狹義上又被稱為「本紫陽花」（日語：ホンアジサイ），228清晨二訪大安森林公園在現場，有的已盛放美得令人神往，有的還是含苞待放，各自在春天恣意綻放， 展現不同的花容花姿的美感。

喜歡繡球花雍容華貴艷麗與清新交錯花影的朋友，把握好天氣前進大安森林公園賞花去!

2025 台北杜鵑花季( Taipei Azalea Festival)繡球花篇

花季展期 : 2025.03.01(週六) ~ 03.31(週一)

花展地點：台北市大安區大安森林公園城南地區周邊

官網 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22

FB粉絲專頁 : https://www.facebook.com/taipeiflowers



自行開車：



國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。

國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。

大眾運輸：



搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。

搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。





(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。