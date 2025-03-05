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【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復興站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-03-05 12:57:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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位於東區胖子小吃熱炒店，份量中規中矩。

菜單上有許多熱炒店都有的餐點，與多數熱炒店不同的是，

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

這裡沒有提供劃單的菜單，而是需要自己手寫點餐。

這點會讓不愛寫字的感到有些不便，也算是一種不同的用餐體驗。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

這間店的菜單上，大多是熱炒店常見的經典菜色，

Ruby在等待的時候也是有許多人以電話外帶的方式前來取餐。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

 

沙茶羊肉$200

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復
沙茶香氣濃郁，羊肉滑嫩不柴，與洋蔥、青蔥拌炒，

鹹香中帶著微微沙茶甜味，很適合下酒。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

苦瓜鹹蛋 $150

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復
苦瓜的苦味不會太重，鹹蛋黃充分裹附在苦瓜上，

口感滑順，鹹香下飯。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

蝦仁烘蛋 $180
蛋香濃厚，烘蛋的做法有稍微油膩一點，搭配的番茄醬，

Ruby覺得單吃就很有味道了。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

豆乳雞翅 $200

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復
店員極力推薦的餐點，不過Ruby覺得豆乳的香氣不夠入味有點可惜，

一隻雞翅50元真的是偏貴許多，CP值不高。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

糯米椒五花 $240

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復
糯米椒吃起來沒有任何辣度，搭配油脂豐富的五花肉拌炒，

鹹香微辣，適合喜歡重口味的朋友。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

蝦仁肉絲炒飯 $120

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

蝦仁肉絲炒麵 $120

Ruby覺得他們家的炒麵及炒麵偏口味清淡，炒麵則是醬香十足，

口感濕潤不乾，份量適中，適合作為主食選擇。

【東區美食】胖子小吃 附菜單，東區的人氣熱炒店-近捷運忠孝復

胖子小吃的菜色口味還算不錯，調味中規中矩，

而價格方面，以熱炒店來說稍貴，

但在東區地段算是合理範圍畢竟租金成本也高，

如想在東區找一間聚餐的熱炒店，這裡會是一個不錯的選擇。

 

【店家資訊】
👉胖子小吃
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠台北市大安區忠孝東路三段251巷7弄11號
🚈捷運忠孝復興站
☎️02 2772 6920
⏰PM16:30~PM23:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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裝潢氣氛
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