位於東區胖子小吃熱炒店，份量中規中矩。
菜單上有許多熱炒店都有的餐點，與多數熱炒店不同的是，
這裡沒有提供劃單的菜單，而是需要自己手寫點餐。
這點會讓不愛寫字的感到有些不便，也算是一種不同的用餐體驗。
這間店的菜單上，大多是熱炒店常見的經典菜色，
Ruby在等待的時候也是有許多人以電話外帶的方式前來取餐。
沙茶羊肉$200
沙茶香氣濃郁，羊肉滑嫩不柴，與洋蔥、青蔥拌炒，
鹹香中帶著微微沙茶甜味，很適合下酒。
苦瓜鹹蛋 $150
苦瓜的苦味不會太重，鹹蛋黃充分裹附在苦瓜上，
口感滑順，鹹香下飯。
蝦仁烘蛋 $180
蛋香濃厚，烘蛋的做法有稍微油膩一點，搭配的番茄醬，
Ruby覺得單吃就很有味道了。
豆乳雞翅 $200
店員極力推薦的餐點，不過Ruby覺得豆乳的香氣不夠入味有點可惜，
一隻雞翅50元真的是偏貴許多，CP值不高。
糯米椒五花 $240
糯米椒吃起來沒有任何辣度，搭配油脂豐富的五花肉拌炒，
鹹香微辣，適合喜歡重口味的朋友。
蝦仁肉絲炒飯 $120
蝦仁肉絲炒麵 $120
Ruby覺得他們家的炒麵及炒麵偏口味清淡，炒麵則是醬香十足，
口感濕潤不乾，份量適中，適合作為主食選擇。
胖子小吃的菜色口味還算不錯，調味中規中矩，
而價格方面，以熱炒店來說稍貴，
但在東區地段算是合理範圍畢竟租金成本也高，
如想在東區找一間聚餐的熱炒店，這裡會是一個不錯的選擇。
【店家資訊】
👉胖子小吃
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🏠台北市大安區忠孝東路三段251巷7弄11號
🚈捷運忠孝復興站
☎️02 2772 6920
⏰PM16:30~PM23:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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