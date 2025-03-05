Ruby與朋友相約在板橋府中站附近一間居酒屋小酌聚餐。
看這間店在Google評論上評價還算不錯，
加上居酒屋的氛圍很適合聊天放鬆，因決定訂位吃看看。
一入座就先送上開胃小菜，一盤毛豆與涼拌梅子番茄，
梅子的微酸搭配番茄的鮮甜，很是開胃。
不過店內空間較小，座位也偏擁擠，
每人低消300元、店家對用餐時間控管較嚴格，
限時2小時，距離時間結束還有一些時間，
店員就來提醒，感受上有點壓力，這點稍嫌扣分。
紫蘇白帶魚$170
白帶魚本身肉質細緻，搭配紫蘇葉增添清香，
口感鮮美，適合不喜歡過重調味的人。
牛五花蔥串$59
牛五花油脂豐富，配上蔥的辛香平衡油膩感。
剝皮辣椒牛肉串$70
剝皮辣椒的微辣與甜味都充分
入味到牛肉裡，帶點獨特的香氣。
明太子雞腿肉串$79
雞腿肉軟嫩多汁，搭配鹹香的明太子醬，
是這次串燒中Ruby最喜歡的！
明太子烤飯糰$90
外皮烤得微酥，內部保有米飯的Q彈，明太子的風味為整體加分，
不過吃到後來稍微偏乾，建議搭配湯品或飲品。
鹽烤七里香2串 $89
七里香烤的外酥內嫩，帶點焦香味，七里香
處理的不錯沒有腥味，加點七味粉味道層次更美味。
當天正好是情人節，店家推出了打卡乾杯
上傳ig送甜點的活動，於是獲得了一份
甜甜烤麻糬$120
烤過的麻糬外層微脆Q彈，搭配煉乳與花生粉，
甜度滿分，是一個不錯鹹食的結尾。
酒類的部分有調酒、啤酒、清酒等等可選擇。
記得【飲酒過量，有害（礙）健康，
未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。
整體來說，餐點品質口味服務真的都不錯，不過店內空間較為擁擠，
且用餐時間限制較嚴格，提前提醒時間到的作法讓人感受到一些壓力，
但不介意空間較小的朋友來試試看。
【店家資訊】
👉隱居居酒屋
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠新北市板橋區東門街30-1號
🚈 捷運府中站
☎️02 8969 8260
⏰PM17:30~PM00：30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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