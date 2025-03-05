Ruby與朋友相約在板橋府中站附近一間居酒屋小酌聚餐。

看這間店在Google評論上評價還算不錯，

加上居酒屋的氛圍很適合聊天放鬆，因決定訂位吃看看。

一入座就先送上開胃小菜，一盤毛豆與涼拌梅子番茄，

梅子的微酸搭配番茄的鮮甜，很是開胃。

不過店內空間較小，座位也偏擁擠，

每人低消300元、店家對用餐時間控管較嚴格，

限時2小時，距離時間結束還有一些時間，

店員就來提醒，感受上有點壓力，這點稍嫌扣分。

紫蘇白帶魚$170

白帶魚本身肉質細緻，搭配紫蘇葉增添清香，

口感鮮美，適合不喜歡過重調味的人。

牛五花蔥串$59

牛五花油脂豐富，配上蔥的辛香平衡油膩感。

剝皮辣椒牛肉串$70

剝皮辣椒的微辣與甜味都充分

入味到牛肉裡，帶點獨特的香氣。

明太子雞腿肉串$79

雞腿肉軟嫩多汁，搭配鹹香的明太子醬，

是這次串燒中Ruby最喜歡的！

明太子烤飯糰$90

外皮烤得微酥，內部保有米飯的Q彈，明太子的風味為整體加分，

不過吃到後來稍微偏乾，建議搭配湯品或飲品。

鹽烤七里香2串 $89

七里香烤的外酥內嫩，帶點焦香味，七里香

處理的不錯沒有腥味，加點七味粉味道層次更美味。



當天正好是情人節，店家推出了打卡乾杯

上傳ig送甜點的活動，於是獲得了一份

甜甜烤麻糬$120

烤過的麻糬外層微脆Q彈，搭配煉乳與花生粉，

甜度滿分，是一個不錯鹹食的結尾。

酒類的部分有調酒、啤酒、清酒等等可選擇。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。







整體來說，餐點品質口味服務真的都不錯，不過店內空間較為擁擠，

且用餐時間限制較嚴格，提前提醒時間到的作法讓人感受到一些壓力，

但不介意空間較小的朋友來試試看。

【店家資訊】

👉隱居居酒屋

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🏠新北市板橋區東門街30-1號

🚈 捷運府中站

☎️02 8969 8260

⏰PM17:30~PM00：30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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