有在追我IG的人都知道~我最近超愛開心果！然後搜尋了台中開心果發現這家位於精誠商圈巷內的「ITUMO 9番」，專賣日式生甜甜圈，超爆漿滿餡！有開心果、抹茶、焙茶，還有期間限定的草莓雪山！

店家介紹

位於精誠十二街的「ITUMO 9番」，擁有侘寂風的庭院，以外帶為主，室外室內都有少數座位~庭院真的蠻美的~

我想推薦ITUMO 9番的其一原因是可以預訂！預訂時間到現場可以直接帶走不用等！真的很讚！(真的很不喜歡浪費時間排隊XD)

室內空間也很美~

可以LINE PAY可以現金

ITUMO 9番菜單

餐點介紹

可以單買，但要盒裝的話最少4個一盒，還有附紙袋~優雅外帶很不錯~

▼ 開心果 $95

甜甜圈外皮鬆軟~內餡超飽滿！開心果味道很濃郁~還有灑上一些些開心果碎！整體我蠻滿意的！

▼ 草莓雪山 $90

草莓味很濃！酸酸甜甜的~意外的不膩！擠餡的開口還有半顆草莓~

▼ 檸檬 $75

檸檬應該是我們不會回購的口味，沒有檸檬的酸~反而偏甜一些，當然口味見仁見智~

結語

整體來說，以大小顆來說我覺得有點小貴，不過餡是真的很飽滿！開心果口味、草莓口味推推~有來這附近順道來買生甜甜圈也很不錯！

店家資訊

【 ITUMO 9番 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/itumo2020

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/9itumo/

▸ 地址｜台中市西區精誠十二街9號

▸ 電話｜04-23260196

▸ 營業時間｜12:00-17:00



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