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台中西區｜隱身精誠商圈巷內滿餡生甜甜圈，開心果、草莓超誘人｜ITUMO 9番

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2025-03-05 16:13:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

貪食瑞秋a口袋名單

台中西區｜隱身精誠商圈巷內滿餡生甜甜圈，開心果、草莓超誘人｜

 

有在追我IG的人都知道~我最近超愛開心果！然後搜尋了台中開心果發現這家位於精誠商圈巷內的「ITUMO 9」，專賣日式生甜甜圈，超爆漿滿餡！有開心果、抹茶、焙茶，還有期間限定的草莓雪山

台中西區｜隱身精誠商圈巷內滿餡生甜甜圈，開心果、草莓超誘人｜

 

 

店家介紹

位於精誠十二街的「ITUMO 9番」，擁有侘寂風的庭院，以外帶為主，室外室內都有少數座位~庭院真的蠻美的~

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我想推薦ITUMO 9番的其一原因是可以預訂！預訂時間到現場可以直接帶走不用等！真的很讚！(真的很不喜歡浪費時間排隊XD)

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室內空間也很美~

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可以LINE PAY可以現金

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ITUMO 9番菜單

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餐點介紹

可以單買，但要盒裝的話最少4個一盒，還有附紙袋~優雅外帶很不錯~

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開心果$95

甜甜圈外皮鬆軟~內餡超飽滿！開心果味道很濃郁~還有灑上一些些開心果碎！整體我蠻滿意的！

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草莓雪山$90

草莓味很濃！酸酸甜甜的~意外的不膩！擠餡的開口還有半顆草莓~

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檸檬$75

檸檬應該是我們不會回購的口味，沒有檸檬的酸~反而偏甜一些，當然口味見仁見智~

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結語

整體來說，以大小顆來說我覺得有點小貴，不過餡是真的很飽滿！開心果口味、草莓口味推推~有來這附近順道來買生甜甜圈也很不錯！

 

店家資訊

ITUMO 9番 】
店家FB https://www.facebook.com/itumo2020
店家IG https://www.instagram.com/9itumo/
地址｜台中市西區精誠十二街9
電話｜04-23260196
營業時間｜12:00-17:00


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place台中市西區精誠十二街9號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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