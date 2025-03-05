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日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

2025-03-05 16:30:15 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲

 

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

京都，自己在日本最喜歡的城市

以前很喜歡住宿在四條河原町那一帶，

最近挺喜歡住宿在寺町這一區，

這裡有許多老店，且少了點觀光客，還多了點在地感；

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

不過，這間有著90年餘年在地老店～Smart coffee

除了深受當地人喜愛外，近年來更是受到許多觀光客的喜愛，

嗯，特別是來自台灣的朋友們；

在排隊入店時，還瞬間會有回到台灣的感覺，

前、後排隊的人中有不少都是說著熟悉的國語（笑）

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

Smart Coffee スマート咖啡店

官網：https://www.smartcoffee.jp/

Smart Coffee菜單

地址：537 Tenshojimaecho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8081日本

（寺町專門店會商店街）

交通：京都地下鐵東西線「京都市役所」駅走路約2分鐘

電話：+81752316547

營業時間：08:00–18:30

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

那天會來到 Smart coffee其實原因挺簡單的，

因為我們就住宿在附近，想說起了個早，就在附近吃吃早餐，

沒想到這間開業於1932年（昭和7年）

京都知名的老字號咖啡廳Smart coffee人氣這麼旺

哈哈，一早就客滿嚕

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Smart coffee外頭排了一下隊伍，

花了十多分鐘，終於入內嚕

打開玻璃門入內後，裡頭的空間、氛圍彷彿進入了昭和時代，

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瞬間時間倒轉了數十年......

在門口等待了一會之後，

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我們被服務人員帶入座位後，

給了我們兩杯冰水跟菜單

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瞧那桌椅裝潢.，真的是濃濃的復古感；

嗯，應該是真古老吧？！

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這裡的帳單有點妙（笑）

結帳時，其實自己看也看不懂呀

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京都老咖啡館中，除了以迷人的咖啡外，

常藏有一些甜點，不過，今日是來吃早餐，

只好錯過了Smart coffee法式吐司還有鬆餅

我們還是點「鹹食」囉

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我點的蛋沙拉三明治，皮皮點的是綜合三明治？（我不確定）

上桌後，我的真的就是100%的蛋沙拉三明治，

這....份量還真不小呀！！

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皮皮的三明治中穿插有火腿，吃起來較有變化嚕

另搭配有冰、熱咖啡；

這是早餐的套餐組合，

那日我忘了拍菜單嚕

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Smart coffee這家老牌自家烘培中有不少很有氛圍的鐵罐，

這應該是之前裝咖啡豆的吧？！

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店內深色木頭裝潢，加上傢俱，還有桌上的煙灰缸....

整體看起來其實感覺挺老派的（笑）

不過，店內的客人還算是挺年輕的

也有瞧見說日本的年輕女生

不知道，當地人出沒的時段是何時？

這次吃早餐的時段，我感覺挺觀光化嚕

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京都市有許多老咖啡館，

記得自己多年前曾造訪過好幾間，

有些還不能拍照.....

不過，自己都還記得那些氛圍；

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特別是有些店內還真的會有煙霧瀰漫，

有五、六十歲的型男大叔在店內喝咖啡，

有些也不難感受出來跟店家是相識的.....

那感覺，還挺有小說感的；

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不過，今日在Smart coffee並未感受到。

（近年來京都的觀光客真的是太...多囉）

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京都不少老咖啡館，咖啡仍維持老派的風味；

算是較為深培的咖啡

喜愛咖啡的朋友們會喜歡上桌時的香氣，

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甚至有些人會覺得還有些焦香，

不過，入口時仍相當順口，不澀也不酸；

搭配上小鐵罐中裝的奶水與方糖，

這....就是自己老派咖啡的印象。

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冰咖啡也是挺熟悉的味道，

也是微有焦香味道，入口也是不酸、澀；

雖說順口，但仍有點苦味（笑）

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早餐的三明治，份量還真有點大；

蛋沙拉三明治簡單的食材，不變的美味，

自己還挺喜歡在日本吃蛋沙拉三明治的，

不過，這....份量還真不少，

吃得好飽，好撐；

但還是讓人不忍停下來

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

皮皮點的三明治中，加了簡單的火腿與生菜，也是挺美味的；

與蛋沙拉混搭著吃，比較有變化，

嗯，我想著之後再來點鬆餅跟法國吐司，

無奈，之後自己就生病不舒服，

所以也就沒啥機會再造訪......

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哈哈，這次兩週的日本之行，

其實在第六天後自己就掛病號了

錯過了很多景點，也錯過許多美食，

之後有空的話，還會再去補上，

還好，日本離我們很近，京都自己也熟悉，

就當換個城市散步與吃喝

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

一家近百年歷史的老店Smart coffee介紹給大家，

也記錄下自己未能再訪的遺憾；

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

雖說沒吃大家推薦的鬆餅與法國吐司，

但店內的氛圍，搭配上簡單的三明治加上店內的咖啡，

就已經讓人回味無窮，

喜歡咖啡的朋友們，來京都時可別錯過嚕

日本日本美食｜京都｜90年餘年在地老店～ Smart Coffee スマート咖啡店，人氣爆棚的，不容錯過的早餐咖啡廳。（

對了，店內的咖啡豆也是喜愛咖啡的朋友們所不容錯過，

另外還有一些周邊商品也是受到不少朋友們所喜歡的。

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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