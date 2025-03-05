京都，自己在日本最喜歡的城市；

以前很喜歡住宿在四條河原町那一帶，

最近挺喜歡住宿在寺町這一區，

這裡有許多老店，且少了點觀光客，還多了點在地感；

不過，這間有著90年餘年在地老店～Smart coffee

除了深受當地人喜愛外，近年來更是受到許多觀光客的喜愛，

嗯，特別是來自台灣的朋友們；

在排隊入店時，還瞬間會有回到台灣的感覺，

前、後排隊的人中有不少都是說著熟悉的國語（笑）

Smart Coffee スマート咖啡店

官網：https://www.smartcoffee.jp/

Smart Coffee菜單

地址：537 Tenshojimaecho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8081日本

（寺町專門店會商店街）

交通：京都地下鐵東西線「京都市役所」駅走路約2分鐘

電話：+81752316547

營業時間：08:00–18:30

那天會來到 Smart coffee其實原因挺簡單的，

因為我們就住宿在附近，想說起了個早，就在附近吃吃早餐，

沒想到這間開業於1932年（昭和7年）

的京都知名的老字號咖啡廳Smart coffee人氣這麼旺

哈哈，一早就客滿嚕

在Smart coffee外頭排了一下隊伍，

花了十多分鐘，終於入內嚕

打開玻璃門入內後，裡頭的空間、氛圍彷彿進入了昭和時代，

瞬間時間倒轉了數十年......

在門口等待了一會之後，

我們被服務人員帶入座位後，

給了我們兩杯冰水跟菜單

瞧那桌椅裝潢.，真的是濃濃的復古感；

嗯，應該是真古老吧？！

這裡的帳單有點妙（笑）

結帳時，其實自己看也看不懂呀

京都老咖啡館中，除了以迷人的咖啡外，

常藏有一些甜點，不過，今日是來吃早餐，

只好錯過了Smart coffee的法式吐司還有鬆餅；

我們還是點「鹹食」囉

我點的蛋沙拉三明治，皮皮點的是綜合三明治？（我不確定）

上桌後，我的真的就是100%的蛋沙拉三明治，

這....份量還真不小呀！！

皮皮的三明治中穿插有火腿，吃起來較有變化嚕

另搭配有冰、熱咖啡；

這是早餐的套餐組合，

那日我忘了拍菜單嚕

Smart coffee這家老牌自家烘培中有不少很有氛圍的鐵罐，

這應該是之前裝咖啡豆的吧？！

店內深色木頭裝潢，加上傢俱，還有桌上的煙灰缸....

整體看起來其實感覺挺老派的（笑）

不過，店內的客人還算是挺年輕的

也有瞧見說日本的年輕女生

不知道，當地人出沒的時段是何時？

這次吃早餐的時段，我感覺挺觀光化嚕

京都市有許多老咖啡館，

記得自己多年前曾造訪過好幾間，

有些還不能拍照.....

不過，自己都還記得那些氛圍；

特別是有些店內還真的會有煙霧瀰漫，

有五、六十歲的型男大叔在店內喝咖啡，

有些也不難感受出來跟店家是相識的.....

那感覺，還挺有小說感的；

不過，今日在Smart coffee並未感受到。

（近年來京都的觀光客真的是太...多囉）

京都不少老咖啡館，咖啡仍維持老派的風味；

算是較為深培的咖啡

喜愛咖啡的朋友們會喜歡上桌時的香氣，

甚至有些人會覺得還有些焦香，

不過，入口時仍相當順口，不澀也不酸；

搭配上小鐵罐中裝的奶水與方糖，

這....就是自己老派咖啡的印象。

冰咖啡也是挺熟悉的味道，

也是微有焦香味道，入口也是不酸、澀；

雖說順口，但仍有點苦味（笑）

早餐的三明治，份量還真有點大；

蛋沙拉三明治簡單的食材，不變的美味，

自己還挺喜歡在日本吃蛋沙拉三明治的，

不過，這....份量還真不少，

吃得好飽，好撐；

但還是讓人不忍停下來

皮皮點的三明治中，加了簡單的火腿與生菜，也是挺美味的；

與蛋沙拉混搭著吃，比較有變化，

嗯，我想著之後再來點鬆餅跟法國吐司，

無奈，之後自己就生病不舒服，

所以也就沒啥機會再造訪......

哈哈，這次兩週的日本之行，

其實在第六天後自己就掛病號了

錯過了很多景點，也錯過許多美食，

之後有空的話，還會再去補上，

還好，日本離我們很近，京都自己也熟悉，

就當換個城市散步與吃喝

一家近百年歷史的老店Smart coffee介紹給大家，

也記錄下自己未能再訪的遺憾；

雖說沒吃大家推薦的鬆餅與法國吐司，

但店內的氛圍，搭配上簡單的三明治加上店內的咖啡，

就已經讓人回味無窮，

喜歡咖啡的朋友們，來京都時可別錯過嚕

對了，店內的咖啡豆也是喜愛咖啡的朋友們所不容錯過，

另外還有一些周邊商品也是受到不少朋友們所喜歡的。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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