新竹大份量豪華健康餐盒推薦！「非晉餐廚-湖口王爺店」整體餐點創新且真材實料，重點是食材新鮮，讓人吃一次就愛上！絕對是聚餐約會新選擇！

新竹大份量豪華健康餐盒推薦！這間「非晉餐廚」就位在湖口王爺壟重劃區，「非晉餐廚-湖口王爺店」裝潢超美，還有不少內用座位，不說還以為來到一間咖啡廳，重點他們家餐點真的很好吃！不愧是使用價值50萬的蒸烤箱做出來的料理，才能完美鎖住食材原味，整體不管肉類、青菜每一樣吃起來都超香，跟之前吃過的健康餐盒完全不一樣，首推非晉經典雙拼，雞腿排、松阪豬一次滿足，肉量超多，吃完超有飽足感。不想吃飯也有義大利麵能選擇，想要犒賞自己，推薦你非晉餐廚的「海陸豪華義大利麵」，一次滿足四種主菜，原來吃健康餐也能這麼豪華！另外也推薦非晉餐廚的果汁、濃湯，超重本，不添加一滴水、糖，濃醇香喝得出來，兼具營養及美味，「非晉餐廚-湖口王爺店」絕對是湖口聚餐約會新選擇。【線上LINE訂餐】

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「非晉餐廚-湖口王爺店」就位在湖口王爺壟重劃區內，旁邊就是湖口新開幕的星巴克，開車來可以停在不遠處的「湖口鄉王爺壟停車場」，附近也有不少路邊收費停車格，相當方便。

整間店裝潢以溫暖的大地色系為主，搭配木質元素及柔和燈光，營造出舒適又有質感的用餐氛圍，不說還以為來到一間咖啡廳呢！餐具、調味料都是自取，用餐完畢也要自行回收，所以內用不收取服務費。

一覽無遺的半開放式廚房，用餐起來更讓人安心，櫃台冷藏櫃放置不少新鮮水果，絕對不是用果汁原液或現成果汁調製！雖然這次是內用，但也發現主打外帶的「非晉餐廚」在餐盒上也很講究，採用無塗層環保植纖餐盒，避免塑化劑危害，另外每個餐點都有清楚標示三大營養素、總熱量，從小細節就能感受到一間店的用心，真心大推非晉餐廚！

▲非晉餐廚湖口王爺店菜單價格

🔺低脂雙拼 $229

🔺海陸豪華義大利麵 $529

🔺非晉經典雙拼(雞腿排+松阪豬) $389

🔺冰檸蘋果芭樂原汁 $149

🔺升級套餐均一價+$99

A套餐 主廚南瓜濃湯+義式蜂蜜麵包

B套餐 美式香脆薯條+玫瑰綠茶

C套餐 麥克雞塊+南非國寶茶

想吃飽一點很推薦升級套餐，超推薦這碗「主廚南瓜濃湯」，不添加一滴水，香甜濃郁到不行～搭配有咬勁的「義式蜂蜜麵包」更對味，根本就是完美組合！

想來點炸物，可以選擇B、C套餐，還會附上飲料，薯條、雞塊不油不膩，非常好吃！

每份餐盒皆附五樣配菜及紫米飯，全都是原型食物，當天吃到的是胡麻花椰菜、溏心蛋、南瓜、娃娃菜、玉米筍，每種蔬菜調味都恰到好處，鹹淡適中不油膩。米飯特別選用池上米混合紫米，吃起來粒粒分明又Q彈，而且越嚼越能感受到米的自然甜味！

「非晉經典雙拼」超犯規！一次滿足店內兩種招牌，真的有夠幸福～

松阪豬烤得外酥內嫩，咬起來又脆又彈牙，撒上特調芥末椒鹽，鹹香中帶著微微辛香，有夠開胃。另一半是西班牙煙燻雞腿排，一樣很讓人驚艷，表皮烤得酥脆，肉質卻保有彈嫩多汁，煙燻香氣完美滲透每一吋雞肉。

有在飲食控制的朋友，推薦你「低脂雙拼」，主餐有超嫩的舒肥雞胸肉以及咬下去會爆汁的香烤義式杏鮑菇，再搭配五樣配菜，熱量僅600初頭就能吃得飽飽飽。

「海陸豪華義大利麵」讓你海陸四享一次滿足～料多到完全看不到底部的義大利麵，吃起來超級過癮～

鮭魚外脆內鮮嫩，干貝也非常大顆鮮甜，粉嫩的牛排搭配油封蒜頭享用更對味！椒鹽烤蝦也是鮮甜彈牙～不愧是用50萬蒸烤爐做出來的料理，

重點是義大利麵也是蒜香味十足，給你低脂高蛋白，吃完真的超有飽足感。

想喝飲料可以來杯不添加一滴水、糖的現打果汁！「冰檸蘋果芭樂原汁」至少加入各兩顆芭樂、蘋果，再加上檸檬的清爽酸味，喝起來既香甜又解膩。

飲料「南非國寶茶」帶有奶油及焦糖香氣，無糖、無咖啡因一樣是很順口好喝，而且完全無負擔感。

新竹湖口這間「非晉餐廚」是間以咖啡廳模式經營的健康餐盒店，主打美味又大份量的餐盒，還有海陸雙饗可選擇，想吃更豐盛也能升級套餐。搭配一杯無加糖的新鮮現打果汁，健康又滿足！下次聚餐約會不知道吃什麼嗎？這間「非晉餐廚-湖口王爺店」非常推薦給你！