泰國行程推薦一定要來體驗一下在地的泰服服務，真的太好玩了！穿著泰國貴族服飾在觀光景點外拍是現在很流行的玩法。但這樣的泰服體驗選擇相當多素質也落差很大，如果你也想要在曼谷體驗泰服，麥仔推薦這間位在曼谷Sam Yot老城區的《Cherd – Chay Thai Glory》，採預約制的《Cherd – Chay Thai Glory》泰服選擇性多質感也非常好，也提供妝髮梳化跟配件搭配，就是要讓你水水的拍照。最棒的是店裡直接提供室內攝影棚跟燈光，想要在這裡拍攝美美的照片也沒有問題。周邊寺廟很多金山寺、王孫寺都在附近，而且遊客不多想不用人擠人，這天我們到金山寺拍照從店裡步行5分鐘就可以抵達，超方便。

《Cherd Chay Thai Glory》交通方式如何去？

《Cherd – Chay Thai Glory》的位置在曼谷老城區，搭乘MRT到Sam Yot站後搭約步行15-20分鐘可以抵達。

Cherd – Chay Thai Glory是一間位在曼谷老城區，充滿歷史和文化底蘊的工作室，由Thammanurk Tassie女士所創辦，她對泰國國家和文化充滿熱愛，因此萌發了創辦這一間Cherd – Chay Thai Glory工作室。“Cherd-Chay “ 泰文的意思是 「 女子走路搖曳生姿」， 所以 中文 我們翻譯成「澤采」。

《Cherd – Chay Thai Glory》位在這泰式三層屋的二樓，一樓原本是間擁有80年歷史的照相館，現在已經轉型變成餐廳『CHAYAA MANSRI FRIED CHICKEN』，所以在店裡還能看到當初的老相機陳列在架上。也可以《Cherd – Chay Thai Glory》體驗泰服拍完照後在這用餐，但要記得一定要提前預約。

《Cherd Chay Thai Glory》Google map

《Cherd – Chay Thai Glory》的網路人氣相當高，只要體驗過他們家服務的客人都給予很高的評價，這也是為什麼珍小姐會選擇這裡的最主要原因。

《Cherd Chay Thai Glory》收費方式

《Cherd – Chay Thai Glory》的服務項目非常多元，基本上你想得到的服務這裡都可以提供。

泰服租借：包含全套飾品跟配件(扇子、鞋子、手拿包、腰帶、刺繡披肩、頭飾、首飾等）4小時，每人$690泰銖。

簡單妝髮造型：每人$1500泰銖(必須至少兩人)。

專業攝影師跟拍費用：1小時2500泰銖，2小時$4000泰銖，超時，每小時$2500泰銖。

專屬嘟嘟車代租服務(最多可供6人乘坐)：1小時$600泰銖，2小時$1100泰銖，3小時$1600泰銖，超時，每小時$500泰銖。

隨行專員服務：包含嘟嘟車短程觀光路線建議，協助手機拍照服務。1-3小時之內$3000泰銖，超時，每小時$1000泰銖。

《Cherd – Chay Thai Glory》的服飾選擇性相當多，而且男女服裝還有小朋友的這裡通通有。如果不知道怎麼搭配也可以請主理人Thammanurk Tassie女士替你搭配，像這天珍小姐身上的所有搭配都是出自Thammanurk Tassie女士之手，從穿搭到髮妝一條龍都是Thammanurk Tassie女士處理，看到成果真的超級滿意。

換好泰服的珍小姐更美啦，湛藍色搭配淡紫色好好看。後面還要加上金飾搭配起來會更亮眼。

後面這位穿藍色衣服的就是這間工作室的主理人Thammanurk Tassie女士，這天就由她替珍小姐整理妝髮跟泰服搭配。

Thammanurk Tassie女士的技術真好，幾個動作這頭髮就盤好了。

接下來就是挑選金飾配件，這些配件也是選擇很多，項鍊、掛鏈、手鐲、耳環通通都有。

不只女生有配飾，也有專屬男生的黃金配件。小麥仔可開心了，第一次這樣入境隨俗穿著當地的服飾。

這樣是不是超有Fu，好好看啊，強烈建議來曼谷一定要來《Cherd – Chay Thai Glory》體驗一下。

再補點唇色就完成啦。

真的隨便拍都是超美，這張照片光是當天打卡就造成轟動，真的是美翻啦！不穿不知道原來我們家珍小姐很適合穿泰服耶。

《Cherd – Chay Thai Glory》提供室內的場景可以直接拍攝，如果需要攝影師也沒有問題，工作室內的場景不論沙發還是檯燈都是頗有歷史的古董，在這裡拍攝也很有味道。

相當歡樂的午後時光，吹著冷氣一邊拍照就是舒服。

珍小姐看到小麥仔的泰服造型也是拍不停，親子行程這樣安排也是很棒。

步行5分鐘就可以抵達的金山寺我也很推薦可以來這裡取景，配上珍小姐身上這個泰服真的是很好看。

《Cherd Chay Thai Glory》外拍推薦景點

想要拍戶外街景，在《Cherd – Chay Thai Glory》旁就有很好看的景可以拍，這很有歷史的泰式建築線條感很明顯，在這隨便拍都好看。

是不是很美啊～戶外的光線更棒隨便拍一下都美到不行。金光閃閃的配件讓珍小姐的氣色又更好了。這顏色好適合珍小姐整個亮度又提升一個檔次。

往金山寺的路上沿路老城區的街景好有味道，在這裡隨便都是超過60年以上的建築，沿途也有不少在地的小吃感覺都很不錯。這次來到《Cherd – Chay Thai Glory》體驗正宗的泰服真的相當好玩，採預約制的《Cherd – Chay Thai Glory》一次就接待一組客人，這樣讓整個體驗過程很放鬆，整個工作室環境非常好能夠挑選的服裝也很多樣化，收費價格也很實惠拍照還不需要人擠人，綜合以上優點《Cherd – Chay Thai Glory》絕對是你想要體驗泰服的首選啊，趕快筆記起來。

《Cherd Chay Thai Glory》店家資訊

Cherd Chay Mansri : Thai Glory

地址：374-376 fl.2 Chakkapaddiphong road Baan Bat, Pomprabsutruphai, Bangkok, Thailand.

電話：+66 82 261 4455

營業時間：10:00～18:00(週一公休)

FB粉絲團： https://www.facebook.com/CherdChayThaiGlory

IG： https://www.instagram.com/explore/locations/114378831714061/cherd-chay-thai-glory/

地圖： https://g.co/kgs/rsMrnjf

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