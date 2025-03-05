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韓國的咖啡文化非常興盛，咖啡廳也成為觀光客來到韓國必須安排的行程之一

除了好喝的咖啡，甜點也是螞蟻人我私心列入考量的大重點，所以底下分享的咖啡廳都有很讚的甜點或烘焙品項，在咖啡廳一樣能吃飽喝足！

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以下咖啡廳清單會依照我做的首爾分區圖來分享呦

皇宮區(景福宮咖啡廳推薦)

Nuldam Space – Gyeongbok Palace branch (널담은공간 경복궁점)

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交通：【3 號線】景福宮站 4 號出口走路 13 分鐘

來首爾必訪的咖啡廳，除了整間店全 vegan 外，還有超酷的未來明信片可以寄！這裡的咖啡也是我在首爾喝到最好喝最喜歡的

他們家甜點厲害的似乎是可頌，這天因為太早到，可頌還沒烤好所以我們點了鬆餅，但覺得鬆餅比較普🥹

在景福宮、解放村、水原都有分店，底下也會一一介紹，這三個地方都算是在首爾旅行的經典路線上，一定要選一間分店去朝聖！

LEEDORIM Cafe (이도림 카페)

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交通：【3 號線】景福宮站 2 號出口走路 6 分鐘

原本不在行程裡，途中意外發現的寶藏咖啡廳~~從進到店裡就是一連串複雜如迷宮的動線，帶你看整間咖啡廳的浮誇裝潢，裡面竟然還有一座飄著仙氣的山！！

甜點的部分 vegan 和 non-vegan 幾乎一樣多，我最推她們家的 Kouign-Amann 法式奶油酥餅系列 (長方形的那個)！乳製飲料也可以換燕麥奶

Ashville Bakery Cafe (애쉬빌 베이커리 카페)

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交通：【3 號線】安國站 2 號出口走路 4 分鐘

這間超美的 vegan 咖啡廳提供甜點和部分鹹點輕食，除了下午茶，也很適合來吃早午餐作為一天的開始

Future Bakery (앞으로의빵집)

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交通：【3 號線】安國站 4 號出口走路 6 分鐘；【1、3、5 號線】鐘路三街站 6 號出口走路 5 分鐘

這間麵包店最大的亮點就是非常健康又少過敏原！

店內標示「9 無 9 有」像是「無」奶蛋、麵粉、糖鹽、基改食材、防腐劑色素

而所謂「有」的食材像是椰子油、豆奶、糙米、蕎麥、時令水果，都是有機來源，感覺就超厲害的！

明洞咖啡廳推薦

Overte Donuts (오베흐트 비건 도넛)

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交通：【4 號線】會賢站 1 號出口走路 2 分鐘

這間純素甜甜圈專賣店早上 8 點就開門了，是我在首爾看到最早開的咖啡廳，非常適合來吃早餐

甜甜圈全部都是 vegan 的，有超多口味可以選！不過乳製飲料都是預設使用牛奶，不喝奶的朋友記得加價換成燕麥奶喔

甜甜圈本體口感鬆軟，完全吃不出無蛋奶，上面的奶霜更是綿密到不行我超愛

Coconuzm (코코너즘)

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交通：【3、4 號線】忠武路站 3 號出口走路 2 分鐘

vegan 冰淇淋專賣店，全年無休又開到很晚，夏天玩首爾一定要去吃吧！

梨泰院咖啡廳推薦

Nuldam Space – Haebangchon branch (널담은공간 해방촌점)

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交通：【6 號線】綠莎坪站 2 號出口走路 20 分鐘 (搭公車 6 分鐘)

上面有提到過的 Nuldam Space 的解放村分店

我個人非常喜歡解放村這個區域，因為地勢的關係，可以居高臨下看到部分的首爾市景，如果有來解放村走走一定不能錯過好吃又好玩的 Nuldam Space

弘大梨大 VEGAN 咖啡廳

The Bread Blue – Sinchon (더브레드블루 신촌본점)

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交通：【2 號線】新村站 8 號出口走路 5 分鐘

弘大商圈裡明亮舒適的 vegan 咖啡廳，主要以麵包為主，甜點類較少 (不過它的定位本來就是麵包店啦)

現場買完可以請店員幫忙回烤裝盤，就能漂漂亮亮打卡 🤣 而且這裡沒有飲料低消超佛心！

For Four Bread (포포브레드)

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交通：【2 號、京義中央、機場快線】弘大入口站 1 號出口走路 11 分鐘

這間是我這次沒吃到的大遺珠！全 vegan 的烘焙店，麵包和甜點種類都非常多

Bigomi (비고미 카페)

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交通：【6 號線】望遠站 2 號出口走路 6 分鐘

是間超可愛的 vegan 咖啡廳~~最有名的是小熊形狀的麵包，竟然還是立體的也太 Q 😍

Duduri Dupang (두두리두팡)

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交通：【6 號線】望遠站 2 號出口走路 5 分鐘

全 vegan、全無麩質無堅果的超難得甜點店！他們家的旦糕感覺很厲害，竟然還有賣可麗露

Vegan for Seven days (비건이레)

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交通：【2、5 號線】忠正路站 8 號出口走路 6 分鐘

江南地區 VEGAN 咖啡廳

Cafe Turtle (카페 거북이)

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交通：【2、4 號線】舍堂站 11 號出口走路 6 分鐘

超多口味的 vegan 蛋糕 🤤 而且甜點本身做得非常美，有在造型上下功夫的那種 (外貌協會大加分)

也有很多無麩質或無堅果的選項，對各種飲食習慣都好友善

The Rabbit (더래빗)

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交通：【2、4 號線】舍堂站 11 號出口走路 5 分鐘

之前看到大家去首爾都會去吃倫敦貝果博物館覺得超羨慕，沒想到江南區也有 vegan bagel 和 cream cheese 的專賣店！

想到身為 vegan 也可以吃到不傷害動物的貝果和起司抹醬，也太幸福了吧 🥰🥰 (而且抹醬還有多種口味可以選擇！)

溫馨提醒這間只有做外帶喔

Veganature (비건네이처)

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交通：【8、9 號線】石村站 1 號出口走路 2 分鐘

有多種麵包、甜甜圈、貝果的全 vegan 咖啡廳

同場加映 – 近郊水原 VEGAN 咖啡廳

WEEK LIVE (위크리브 카페)

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交通：【1 號線】水原站，出站搭公車約 20 分鐘 (近水原華城長安門)

有來水原的話絕對不能錯過這間新開的咖啡廳！整體是有點美式復古風的裝潢，坐在吧台還能遠遠眺望到華城的長安門

入座會給每人一張紙，讓大家在上面分享這一週的心情或計畫，甚至還可以現場點歌，非常有趣

甜點有分 vegan 或 non-vegan，標示很清楚不怕點錯，vegan 甜點超好吃！乳製飲料也可以免費換豆奶，而且沒有飲料低消超佛心！

Nuldam Space – Suwon branch (널담은공간 화홍문점)

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交通：【1 號線】水原站，出站搭公車約 20 分鐘 (近水原華城長安門)

上面有提到過的 Nuldam Space 的水原分店

其實我覺得 Nuldam Space 蠻厲害的，在主要觀光區和文青區域都有分店，也和他們的品牌定位很契合

同場加映 – 近郊坡州 DMZ VEGAN 甜點

這次有參加一日遊的團到南北韓交界——坡州 DMZ 非軍事區參觀！

而 DMZ 因為居住的人少，飲食選擇非常有限，觀光客進來也不能隨意參觀，只能停留在村子裡有一間餐廳和伴手禮店用餐，原本是抱著 vegan 完全沒東西吃的心態去🥹都已經自己準備好麵包和豆漿了

沒想到！村子裡賣的黃豆冰淇淋竟然是 vegan 的！因為坡州這邊的其中一樣特產就是黃豆，他們的黃豆豆味非常濃郁，豆漿也超好呵！是我從來沒喝過的味道😍推薦你們有來的話一定要試試