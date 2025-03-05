吃心絕對 2024 年 9 月 15 日 在〈高雄NS電玩地下街店 – Switch玩家的天堂〉中留言功能已關閉

關於高雄NS電玩地下街店的兩三事

最近常帶小朋友來逛「高雄車站一番街」，因為這裡有很多動漫主題商店，尤其有眾多排球少年、卡比、寶可夢等，還有現在最夯的吉伊卡哇(ちいかわ)的週邊文具跟公仔。

高雄NS電玩是深受在地Switch玩家喜愛的專賣店，提供豐富多樣的Switch遊戲、主機、周邊配件，以及專業的維修服務。無論你是新手玩家想入門，還是資深玩家想尋求更深度遊戲體驗，都能在這找到你想要的。

高雄NS電玩地下街店位置與環境



▲▼店家就在高雄車站一番街內。

高雄NS電玩地下街店特色

地下街店除了NS電玩固有的服務外，還新增多種一番賞，還有最夯的動漫、卡通週邊商品哦！

吉伊卡哇(ちいかわ)週邊

一番賞



▲▼一番賞（Ichiban Kuji）是一種來自日本的抽獎活動，主要由萬代南夢宮（Bandai Namco）旗下的BANDAI SPIRITS推出12。這種抽獎活動通常以熱門動漫、遊戲和電影角色為主題，吸引了大量粉絲參與。

一番賞必需先購買籤紙，每張籤紙代表一次抽獎機會，撕開籤紙，查看上面標示的獎項，根據籤紙上的獎項，向店員兌換相應的獎品。

獎項等級

A賞：通常是最稀有且價值最高的獎品，例如大型公仔或限量版商品。

B賞到H賞：這些獎項的獲得機率較高，獎品包括小型公仔、文具、吊飾等。

最後賞：當所有籤紙售罄後，最後一張籤紙的持有者可以獲得特別獎品。



▲▼今天好幸運，抽到卡比的A賞！是A賞耶，馬上拍照做紀念。



▲▼可愛的不倒翁公仔耶！

盒玩/盲盒/公仔/玩具



▲▼高雄NS電玩地下街店提供各種盒玩、盲盒、公仔和玩具，特別適合喜愛收藏和驚喜的玩家。店內的展示區域整齊排列，方便顧客瀏覽和選購。無論是想要尋找特定角色還是體驗抽盲盒的驚喜感，這裡都能滿足你的需求。

商品齊全

從最新發行的Switch遊戲、各式各樣的周邊配件，到二手遊戲買賣，都能在高雄NS電玩找到。

專業服務

店內有專業的電玩維修團隊，能為你解決Switch主機或遊戲片的問題。

二手遊戲買賣交換寄賣



▲高雄NS電玩地下街店提供多種二手遊戲的買賣、交換和寄賣服務，讓玩家能夠以更實惠的價格享受遊戲樂趣。加入會員可以享受更多的優惠和活動，讓你在購買和出售遊戲時獲得更多的實惠³。

溫馨環境

店內環境舒適，讓你可以悠閒地挑選商品。

社群互動

高雄NS電玩積極經營社群媒體，不定期舉辦活動，讓玩家們能互相交流。Instgram：https://www.instagram.com/nsgame25_/

為什麼選擇高雄NS電玩？

在地老店

高雄NS電玩是高雄地區深耕多年的電玩專賣店，深受玩家信賴。

豐富經驗

店員對於Switch遊戲及周邊產品擁有豐富的知識，能提供你專業的建議。

貼心服務

店家提供完善的售後服務，讓你購物無後顧之憂。

高雄NS電玩店家資訊

地下街店

地址：高雄市三民區建國二路320號 高雄火車站捷運南側站體U3

所在位置：高雄駅一番街 墨凡捷運高雄車站商場

交通：捷運高雄車站

營業時間：12:00 ~ 21:00

電話：07-236-6522

大統五福店

地址：高雄市新興區五福二路262號

交通：捷運中央公園站2號出口

營業時間：13:00-22:00

電話：07-261-8856

凹子底店