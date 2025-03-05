到歐洲旅遊許多人都會去outlet village
巴賽隆納附近的就是La Roca Village
有專屬的Shopping bus但其實有更省錢的交通方式
如果沒有拿到專屬的額外折扣碼也太可惜
本篇一起介紹和值得購買的品牌喔！
（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
outlet Village因為佔地廣大通常都會在市郊
從巴賽隆納市區過來約半個小時
如果是搭乘專屬的shopping bus為22歐元
如果在雙K購買大概600多元一個人
但我們是購買公車405
到巴賽隆納北站就可以做購買
只要超過一個人，兩個人以上都適用這個方式（2024.02)
到地鐵站買包含zone 3的家庭票八回票
一張來回包含地鐵和巴士可以四個人使用
總價格就不到30歐元
等於用到極致四個人只要30歐元
而官網購買專屬巴士四個人卻要88歐元
就可以知道差多少錢
這時要上405要認明月台
官方的巴士就如上圖為27月台
405則會在29月台
約一個小時一班車
我們就搭乘11:05出發的可以在中午前到達
到達後請先別開始逛街
如果下載專屬app再註冊就可以獲得折扣qr code
但如果不想這樣麻煩
就去找這樣有穿披風的工作人員
也就可以獲得qr code
這裡有非常多的品牌
只不過一般人最注意的大概就是PRADA和Ｇucci
可以先上官網(文末會附上連結)
看一下自己想要的品牌是否是否在outlet village
個人推薦到這買西班牙品牌
如camper，Loewe
但是這次女生們覺得最划算的除了包之外
就是Max Mara的衣服和風衣
再來就看看回程吧！
下車處就是上車的地方
不過這裡沒有任何的排隊動線
雖然可以看到時刻表
但因為我們還是要搭405回去
以上就給要搭專屬shopping bus的人做參考
搭車時就如剛剛所說並沒有任何的排隊動線
所以車來之後就是要各憑本事上車
持平的來說每個國家都有有禮貌和沒禮貌的人
這次因為有跟岳母一起出發outlet
也可以看得出沒有人會禮讓老人
就大家自行注意吧！
官方網站請點我
當日心得請點我