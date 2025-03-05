到歐洲旅遊許多人都會去outlet village

巴賽隆納附近的就是La Roca Village

有專屬的Shopping bus但其實有更省錢的交通方式

如果沒有拿到專屬的額外折扣碼也太可惜

本篇一起介紹和值得購買的品牌喔！

本篇依次介紹交通方式，折扣獲得方式及購物心得

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

outlet Village因為佔地廣大通常都會在市郊

從巴賽隆納市區過來約半個小時

如果是搭乘專屬的shopping bus為22歐元

如果在雙K購買大概600多元一個人

但我們是購買公車405

到巴賽隆納北站就可以做購買

只要超過一個人，兩個人以上都適用這個方式（2024.02)

到地鐵站買包含zone 3的家庭票八回票

一張來回包含地鐵和巴士可以四個人使用

總價格就不到30歐元

等於用到極致四個人只要30歐元

而官網購買專屬巴士四個人卻要88歐元

就可以知道差多少錢

這時要上405要認明月台

官方的巴士就如上圖為27月台

405則會在29月台

約一個小時一班車

我們就搭乘11:05出發的可以在中午前到達

來回就是全滿的狀態務必早點到

到達後請先別開始逛街

如果下載專屬app再註冊就可以獲得折扣qr code

但如果不想這樣麻煩

就去找這樣有穿披風的工作人員

也就可以獲得qr code

這裡有非常多的品牌

只不過一般人最注意的大概就是PRADA和Ｇucci

可以先上官網(文末會附上連結)

看一下自己想要的品牌是否是否在outlet village

個人推薦到這買西班牙品牌

如camper，Loewe

但是這次女生們覺得最划算的除了包之外

就是Max Mara的衣服和風衣

再來就看看回程吧！

下車處就是上車的地方

不過這裡沒有任何的排隊動線

雖然可以看到時刻表

但因為我們還是要搭405回去

以上就給要搭專屬shopping bus的人做參考

但是要注意平日和假日是不一樣的喔！

搭車時就如剛剛所說並沒有任何的排隊動線

所以車來之後就是要各憑本事上車

持平的來說每個國家都有有禮貌和沒禮貌的人

這次因為有跟岳母一起出發outlet

也可以看得出沒有人會禮讓老人

就大家自行注意吧！

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