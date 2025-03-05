為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

2025-03-05 16:35:18 文字：Ivan Sha
share
Ivan Sha

Ivan Sha
close

到歐洲旅遊許多人都會去outlet village

巴賽隆納附近的就是La Roca Village

有專屬的Shopping bus但其實有更省錢的交通方式

如果沒有拿到專屬的額外折扣碼也太可惜

本篇一起介紹和值得購買的品牌喔！

本篇依次介紹交通方式折扣獲得方式購物心得

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

交通位置=>

outlet Village因為佔地廣大通常都會在市郊

從巴賽隆納市區過來約半個小時

如果是搭乘專屬的shopping bus為22歐元

如果在雙K購買大概600多元一個人

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

但我們是購買公車405

到巴賽隆納北站就可以做購買

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

只要超過一個人，兩個人以上都適用這個方式（2024.02)

到地鐵站買包含zone 3的家庭票八回票

一張來回包含地鐵和巴士可以四個人使用

總價格就不到30歐元

等於用到極致四個人只要30歐元

而官網購買專屬巴士四個人卻要88歐元

就可以知道差多少錢

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

這時要上405要認明月台

官方的巴士就如上圖為27月台

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

405則會在29月台

約一個小時一班車

我們就搭乘11:05出發的可以在中午前到達

來回就是全滿的狀態務必早點到

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

到達後請先別開始逛街

如果下載專屬app再註冊就可以獲得折扣qr code

但如果不想這樣麻煩

就去找這樣有穿披風的工作人員

也就可以獲得qr code

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

這裡有非常多的品牌

只不過一般人最注意的大概就是PRADA和Ｇucci

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

可以先上官網(文末會附上連結)

看一下自己想要的品牌是否是否在outlet village

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

個人推薦到這買西班牙品牌

如camper，Loewe

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

但是這次女生們覺得最划算的除了包之外

就是Max Mara的衣服和風衣

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

再來就看看回程吧！

下車處就是上車的地方

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

不過這裡沒有任何的排隊動線

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

雖然可以看到時刻表

但因為我們還是要搭405回去

以上就給要搭專屬shopping bus的人做參考

西班牙2024西班牙自由行-CP值最高的交通方式及折扣碼獲取方式-La Roca Village

但是要注意平日和假日是不一樣的喔！

 

搭車時就如剛剛所說並沒有任何的排隊動線

所以車來之後就是要各憑本事上車

持平的來說每個國家都有有禮貌和沒禮貌的人

這次因為有跟岳母一起出發outlet

也可以看得出沒有人會禮讓老人

就大家自行注意吧！

 

官方網站請點我

當日心得請點我

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up