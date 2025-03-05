這次來到泰國發現了好幾個伴手禮的新品牌，像之前在曼谷Terminal 21 Asok的平價香氛品牌《BREEZY》，還有這個在地友人推薦一定要買回台灣當伴手禮的爆米花品牌《Pennii Popcorn》，沒試過不知道吃過一次真的不推不行，爆米花吃過很多品牌但還真的沒有吃過爆米花裡面用料這麼實在的，巧克力口味爆米花裡面有完整的夏威夷果、榴槤口味真的有榴槤果乾然後曼谷限定版的冬蔭公口味竟然真的有整隻蝦在裡面，這樣的伴手禮能不買嗎？

Pennii Popcorn｜在哪裡如何買？

想要買《Pennii Popcorn》的爆米花目前在Siam Paragon G樓層、King Power、gourmet market及Villa Market都有實體門市可以買得到。

Pennii Popcorn｜口味介紹

目前《Pennii Popcorn》一共有7種口味，有泰式冬蔭功、金枕頭榴槤、皇家起司、鹹蛋黃、鹹奶油、巧克力、焦糖這幾種口味。

多虧泰國在地友人的幫忙，直接幫我們全口味買一輪還送到飯店，免去我們自己去購買的時間，爆米花的包裝都很精美還有同樣很漂亮的提袋，這個送禮也很大方。

珍小姐最愛的巧克力口味，裡面不只有巧克力的爆米花竟然還吃得到整顆的夏威夷果跟杏仁等堅果，跟以往印象中的爆米花真的不一樣誒。

巧克力口味甜度不高，帶點回甘相當耐吃，爆米花是用氣炸方式製作，每一顆的爆米花幾乎都呈現完整的圓球形狀，這也是《Pennii Popcorn》他們家的特色。

幾乎每款口味都很有特色，我自己最喜歡冬蔭功跟鹹蛋黃口味，珍小姐比較喜歡甜口味的，以爆米花的內容來講《Pennii Popcorn》真的是很有誠意，每一款都有自己的特色，用料無敵實在拿來當伴手禮真的很適合，如果有來泰國這超強的爆米花伴手禮不要錯過多買幾包送禮自用都很適合，推薦給大家。

Pennii Popcorn｜購買資訊

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