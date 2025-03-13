栗原軒(2019年大晦日sp登場):千葉県成田市三里塚15，電話:+81 476-35-0213，營業時間:11:00-15:00(星期三休)

隨在孤獨的美食家第12季決定在2024年10月4日播出後，看了看資料夾還有七八家的庫存沒寫...決定加快一下腳步....。今天分享的是離成田機場很久的一家50年家庭定食老食堂，五郎吃的肉朝鮮燒定食和蒜味炸雞都算物美價簾，如果你也是五郎迷，從成田回台前可以順便去朝聖一下。

栗原軒登場於「孤獨のグルメ2019大晦日スペシャル～緊急指令！成田～福岡～釜山弾丸出張編」的開頭，接下來五郎便去了福岡，吃了居酒屋活海酒，然後便去了韓國釜山找茶壺，完成任務回到福岡後，在福岡吃了屋台豚骨拉麵純ちゃん跨年。兩家我分別寫在第53/54兩回。

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該集的開場五郎便坐在「栗原軒」店裡，這是一家位於千葉成田機場周邊的老食堂，就當地人的說法最少有50年之久。在千葉機場和機場線「成田山」站都有巴士可以連結，就算不是自駕也不難到達。這裡的地名是「三里塚」查了一下，附近好像有不少古代的塚墳。謝謝五郎又帶我到一個陌生，沒follow這個節目幾乎不可能去的地方旅行。而這也是此單元除了跟著五郎吃外的一個小確幸。

餐廳內外基本上沒啥變化，是那種不起眼，你經過100次也不會考慮進去的食堂....。

餐廳內看起來都是附近的居民，機場周邊的工作人員，學生。不大，但座位區卻有兩三個不同的區塊，也有榻榻米的用餐區。

跟不少老食堂、喫茶店一樣，餐廳內有可以自由取閱的漫畫、雜誌。

接照慣例，就定位點完餐後，先找五郎的簽名和孤獨美食家的相關照片及信物....，看起來這家作者久住先生沒來的樣子。

以定食的食堂來說，這家算是品項不少，看了一下好像也接晚上預約的客製化的餐會之類的。

五郎set:肉朝鮮燒定食+生雞蛋

虎郎決定照辦煮碗，咚咚咚。

肉朝鮮燒定食900日幣，但不知道為什麼沒有生雞蛋......其他倒是都一樣，連自製的漬物都一樣。

大抵上的味噌就像泡菜炒豬肉，但沒了泡菜變成韭菜和洋蔥，剛開始韓式辣椒粉的香氣很足，但越吃越鹹，鼻水也慢慢滲出來...豬肉看了一下是千葉房總豬，用的應該是五花的部位，軟嫩微咬勁，還有淡淡的油質甜化，單吃真的很鹹，配白飯剛好，附帶一提的是這裡的白飯還蠻大碗的，就我這小鳥胃根本吃不完(笑)。

有趣的是旁邊像日式定食般附了帶著酸味的美奶滋還有生菜及高麗菜絲，多少也可以中和一下豬肉的鹹度。

白飯煮得非常好，味噌湯裡的豆皮很好吃，有了漬物多扒了兩三口白飯。突然看到隔壁的點了看影片時想吃吃看的蒜味炸雞，據說是該店的招牌。

看了一下菜單好像只有單純的炸雞，於是還是點了一份680日幣(單點)，足足有五大塊。

不誇張咬下噴出不知道是肉汁還是油....又嫩又燙超級好吃，用的應該也是千葉房總豬，超級嫩，但應該是有先醃過，同樣越吃越鹹..幸好有萊姆可以去一下鹹油膩。

飯後看了一下離公車來還有二十分鐘，於是在附近散散步，畢竟可能再也沒機會來這小地方了，首爾燒肉?難不成這附近有很多韓國移民之類的?

三里塚記念公園有兩株不少的銀杏正黃。哈囉，很高興認識你們。

栗原軒(2019年大晦日sp登場):千葉県成田市三里塚15，電話:+81 476-35-0213，營業時間:11:00-15:00(星期三休)

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