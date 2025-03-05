|RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）
RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）
是一間吃過N次而不確定是否有寫過的店；
嗯，應該是十多年前來大阪時就曾吃過的蛋糕店，
這次在蛋糕與店內海報上都能瞧見已有40年歷史，
嗯，這在日本應該算不上什麼老店，
但對我來說，「RIKURO'S老爺爺蛋糕」絕對是讓人一試成主顧的美味。
RIKURO'S老爺爺蛋糕店
りくろーおじさんの店 なんば本店
官網：https://www.rikuro.co.jp/shoplist/134.html
老爺爺蛋糕店菜單 RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元
地址：3 Chome-2-28 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本
電話：+81120572132
營業時間：09:00–20:00
也許是之前來大阪時，大多入住在難波這一帶，
日本朋友路過時說：這家蛋糕不錯.....
嗯，我就記下，然後找個時間去買；
果然吃一次後，就愛上，已經不知道買過多少回了
甚至還託朋友從大阪帶回....
哈哈哈，如此就不難感受到快樂雲是有多愛這家店的起司蛋糕。
|RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）
從有人排隊，到後來可都是大排長龍呀！
那日，我們路過時，前面只有3~5人排隊，
立馬加入了排隊的行列，等了一會會就拿到了剛出爐的熱騰騰蛋糕，
嗯，覺得有些幸運耶！！
|RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元
RIKURO'S老爺爺蛋糕以其鬆軟、輕盈的起司蛋糕而聞名，
店內招牌「老爺爺起司蛋糕」不僅口感細膩、入口即化，
還有著淡淡的奶香與恰到好處的甜度。
不管是剛出爐時的熱騰騰起司蛋糕，
又或是冰入冰箱後隔天食用，都好吃極了；
不誇張，以前自己常常一個人就能嗑光這一個蛋糕哦！！
蛋糕的特殊之處在於製作過程中加入了雞蛋和新鮮牛奶，
這使得每一口蛋糕都富含濃郁的奶香；
香甜不膩，讓人一口接著一口停不下來，
在底部還能吃到葡萄乾，提點的滋味，更讓人驚喜呀！！
|RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）
看到RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）
首先會被眼前的景象所吸引，
蛋糕師傅在玻璃櫥窗後忙碌地製作新鮮的蛋糕，
店內飄散著濃郁的奶油香氣，
等待的顧客排起長長的隊伍....等。
還有當RIKURO'S老爺爺蛋糕出爐時，
店員們會搖起鈴鐺，那噹噹出爐的提示，
與當場烙印在蛋糕上的LOGO，
再搭配上空氣中瀰漫的香氣，
可真是讓人無法抗拒，腳就這麼給定住了，
加入了排隊的行列！
（皮皮說：這就是「儀式感」.....）
|RIKURO'S老爺爺蛋糕
自己已經很久沒來大阪了，
過去印象中蛋糕是現做現賣的，
這次發現入店內商店中有已經做好的成品，還有一些其他的商品，
哇！原來店內不像印象中只賣一種商品了，
也許，過去就有賣其他商品，但我只愛也只記得老爺爺蛋糕。
嗯，有朋友說：這裡的布丁也很好吃哦！！
我還是最喜歡那剛出爐熱騰騰的老爺爺起司蛋糕，
鬆軟的蛋糕面冒出蒸氣，讓人口水直流呀！
當蛋糕入口的瞬間，那種輕如羽毛、香甜不膩的滋味，
足以讓你體會到「幸福」滋味。
RIKURO'S老爺爺起司蛋糕的口感豐富，
可以依個人口味選擇不同的享用方式；
剛出爐的蛋糕溫熱柔軟，非常適合當作即食甜點；
而冷藏後的蛋糕，則會變得稍微緊實，奶香味更加濃郁。
過去因大多居住在難波這一帶，
所以買完之後可以直接帶回下榻的公寓酒店，
搭配咖啡或茶一起品藏，這樣能夠平衡蛋糕的甜度，
不管是熱食、冷食都好好吃呀！
這次帶皮皮初訪日本，初訪大阪當然一定要來試試嚕！
即使是自己已經回訪大阪多次，
這份鬆軟的老爺爺起司蛋糕，
早已成了自己在大阪難以忘懷的幸福美味記憶。
|RIKURO'S老爺爺蛋糕
幾年前台北車站也開了一間有點像是老爺爺起司蛋糕的店，
朋友問跟大阪的那間相像嗎？
我總說：自己去大阪吃了就知道.....
哈哈哈，其實差的有點多；有機會大家還是自己到大阪嚐嚐看，
真的是不一樣的呦（笑）
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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