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日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

2025-03-05 16:35:42 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲


日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」
RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店

是一間吃過N次而不確定是否有寫過的店；

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

嗯，應該是十多年前來大阪時就曾吃過的蛋糕店，

這次在蛋糕與店內海報上都能瞧見已有40年歷史，

嗯，這在日本應該算不上什麼老店，

但對我來說，「RIKURO'S老爺爺蛋糕絕對是讓人一試成主顧的美味

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

RIKURO'S老爺爺蛋糕店

りくろーおじさんの店 なんば本店

官網：https://www.rikuro.co.jp/shoplist/134.html

老爺爺蛋糕店菜單 RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元

地址：3 Chome-2-28 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

電話：+81120572132

營業時間：09:00–20:00

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

也許是之前來大阪時，大多入住在難波這一帶，

日本朋友路過時說：這家蛋糕不錯.....

嗯，我就記下，然後找個時間去買；

果然吃一次後，就愛上，已經不知道買過多少回了

甚至還託朋友從大阪帶回....

哈哈哈，如此就不難感受到快樂雲是有多愛這家店的起司蛋糕。

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」
RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

從有人排隊，到後來可都是大排長龍呀！

那日，我們路過時，前面只有3~5人排隊，

立馬加入了排隊的行列，等了一會會就拿到了剛出爐的熱騰騰蛋糕，

嗯，覺得有些幸運耶！！

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」
RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元

RIKURO'S老爺爺蛋糕以其鬆軟、輕盈的起司蛋糕而聞名，

店內招牌「老爺爺起司蛋糕」不僅口感細膩、入口即化，

還有著淡淡的奶香與恰到好處的甜度。

不管是剛出爐時的熱騰騰起司蛋糕，

又或是冰入冰箱後隔天食用，都好吃極了；

不誇張，以前自己常常一個人就能嗑光這一個蛋糕哦！！

蛋糕的特殊之處在於製作過程中加入了雞蛋和新鮮牛奶，

這使得每一口蛋糕都富含濃郁的奶香；

香甜不膩，讓人一口接著一口停不下來，

在底部還能吃到葡萄乾，提點的滋味，更讓人驚喜呀！！

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」
RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

看到RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店

首先會被眼前的景象所吸引，

蛋糕師傅在玻璃櫥窗後忙碌地製作新鮮的蛋糕，

店內飄散著濃郁的奶油香氣，

等待的顧客排起長長的隊伍....等。

搖鈴聲音連結

還有當RIKURO'S老爺爺蛋糕出爐時，

店員們會搖起鈴鐺，那噹噹出爐的提示，

與當場烙印在蛋糕上的LOGO，

再搭配上空氣中瀰漫的香氣，

可真是讓人無法抗拒，腳就這麼給定住了，

加入了排隊的行列！

（皮皮說：這就是「儀式感」.....）

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RIKURO'S老爺爺蛋糕

自己已經很久沒來大阪了，

過去印象中蛋糕是現做現賣的，

這次發現入店內商店中有已經做好的成品，還有一些其他的商品，

哇！原來店內不像印象中只賣一種商品了，

也許，過去就有賣其他商品，但我只愛也只記得老爺爺蛋糕。

嗯，有朋友說：這裡的布丁也很好吃哦！！

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

我還是最喜歡那剛出爐熱騰騰的老爺爺起司蛋糕，

鬆軟的蛋糕面冒出蒸氣，讓人口水直流呀！

當蛋糕入口的瞬間，那種輕如羽毛、香甜不膩的滋味，

足以讓你體會到「幸福」滋味。

RIKURO'S老爺爺起司蛋糕的口感豐富，

可以依個人口味選擇不同的享用方式；

剛出爐的蛋糕溫熱柔軟，非常適合當作即食甜點；

而冷藏後的蛋糕，則會變得稍微緊實，奶香味更加濃郁。

日本日本美食｜大阪 ｜大阪必訪美食～RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店），難忘初次入口的「幸福」

過去因大多居住在難波這一帶，

所以買完之後可以直接帶回下榻的公寓酒店，

搭配咖啡或茶一起品藏，這樣能夠平衡蛋糕的甜度，

不管是熱食、冷食都好好吃呀！

這次帶皮皮初訪日本，初訪大阪當然一定要來試試嚕！

即使是自己已經回訪大阪多次，

這份鬆軟的老爺爺起司蛋糕

早已成了自己在大阪難以忘懷的幸福美味記憶

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RIKURO'S老爺爺蛋糕

幾年前台北車站也開了一間有點像是老爺爺起司蛋糕的店，

朋友問跟大阪的那間相像嗎？

我總說：自己去大阪吃了就知道.....

哈哈哈，其實差的有點多；有機會大家還是自己到大阪嚐嚐看，

真的是不一樣的呦（笑）

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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