



RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

是一間吃過N次而不確定是否有寫過的店；

嗯，應該是十多年前來大阪時就曾吃過的蛋糕店，

這次在蛋糕與店內海報上都能瞧見已有40年歷史，

嗯，這在日本應該算不上什麼老店，

但對我來說，「RIKURO'S老爺爺蛋糕」絕對是讓人一試成主顧的美味。

RIKURO'S老爺爺蛋糕店

りくろーおじさんの店 なんば本店

官網：https://www.rikuro.co.jp/shoplist/134.html

老爺爺蛋糕店菜單 RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元

地址：3 Chome-2-28 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

電話：+81120572132

營業時間：09:00–20:00

也許是之前來大阪時，大多入住在難波這一帶，

日本朋友路過時說：這家蛋糕不錯.....

嗯，我就記下，然後找個時間去買；

果然吃一次後，就愛上，已經不知道買過多少回了

甚至還託朋友從大阪帶回....

哈哈哈，如此就不難感受到快樂雲是有多愛這家店的起司蛋糕。

從有人排隊，到後來可都是大排長龍呀！

那日，我們路過時，前面只有3~5人排隊，

立馬加入了排隊的行列，等了一會會就拿到了剛出爐的熱騰騰蛋糕，

嗯，覺得有些幸運耶！！

RIKURO'S老爺爺蛋糕價格 日幣965元 約台幣216.84元

RIKURO'S老爺爺蛋糕以其鬆軟、輕盈的起司蛋糕而聞名，

店內招牌「老爺爺起司蛋糕」不僅口感細膩、入口即化，

還有著淡淡的奶香與恰到好處的甜度。

不管是剛出爐時的熱騰騰起司蛋糕，

又或是冰入冰箱後隔天食用，都好吃極了；

不誇張，以前自己常常一個人就能嗑光這一個蛋糕哦！！

蛋糕的特殊之處在於製作過程中加入了雞蛋和新鮮牛奶，

這使得每一口蛋糕都富含濃郁的奶香；

香甜不膩，讓人一口接著一口停不下來，

在底部還能吃到葡萄乾，提點的滋味，更讓人驚喜呀！！

看到RIKURO'S老爺爺蛋糕店（りくろーおじさんの店）

首先會被眼前的景象所吸引，

蛋糕師傅在玻璃櫥窗後忙碌地製作新鮮的蛋糕，

店內飄散著濃郁的奶油香氣，

等待的顧客排起長長的隊伍....等。

搖鈴聲音連結

還有當RIKURO'S老爺爺蛋糕出爐時，

店員們會搖起鈴鐺，那噹噹出爐的提示，

與當場烙印在蛋糕上的LOGO，

再搭配上空氣中瀰漫的香氣，

可真是讓人無法抗拒，腳就這麼給定住了，

加入了排隊的行列！

（皮皮說：這就是「儀式感」.....）

自己已經很久沒來大阪了，

過去印象中蛋糕是現做現賣的，

這次發現入店內商店中有已經做好的成品，還有一些其他的商品，

哇！原來店內不像印象中只賣一種商品了，

也許，過去就有賣其他商品，但我只愛也只記得老爺爺蛋糕。

嗯，有朋友說：這裡的布丁也很好吃哦！！

我還是最喜歡那剛出爐熱騰騰的老爺爺起司蛋糕，

鬆軟的蛋糕面冒出蒸氣，讓人口水直流呀！

當蛋糕入口的瞬間，那種輕如羽毛、香甜不膩的滋味，

足以讓你體會到「幸福」滋味。

RIKURO'S老爺爺起司蛋糕的口感豐富，

可以依個人口味選擇不同的享用方式；

剛出爐的蛋糕溫熱柔軟，非常適合當作即食甜點；

而冷藏後的蛋糕，則會變得稍微緊實，奶香味更加濃郁。

過去因大多居住在難波這一帶，

所以買完之後可以直接帶回下榻的公寓酒店，

搭配咖啡或茶一起品藏，這樣能夠平衡蛋糕的甜度，

不管是熱食、冷食都好好吃呀！

這次帶皮皮初訪日本，初訪大阪當然一定要來試試嚕！

即使是自己已經回訪大阪多次，

這份鬆軟的老爺爺起司蛋糕，

早已成了自己在大阪難以忘懷的幸福美味記憶。

幾年前台北車站也開了一間有點像是老爺爺起司蛋糕的店，

朋友問跟大阪的那間相像嗎？

我總說：自己去大阪吃了就知道.....

哈哈哈，其實差的有點多；有機會大家還是自己到大阪嚐嚐看，

真的是不一樣的呦（笑）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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