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南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

2025-03-05 16:35:46 文字：♥只溶妮口不溶妮手♥
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南投/國姓【泰雅渡假村】沉浸式體驗二天一夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣！

南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗

原住民部落舞蹈揹木頭、鋸木頭竹竿舞製作竹筒飯
DIY麻袋樹葉拓印拔河比賽射箭🏹傳球遊戲⋯內容非常豐富多元又有趣 南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣
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【解除小小勇士 的封印】

 

泰雅渡假村 召喚拯救木3島的小小勇士 ～快找好你的夥伴，一起來闖關打敗黑暗》
快來參加2天1夜 活力四射的冒險 之旅，有我們趣味十足的長老賽德克•巴萊帶領，

讓我們攜手踏上探索文化 和大自然 的旅途，親近森林、融入人群，

成為尋寶故事的英勇主角嘗全程儀式感 滿滿，

沉浸式體驗充滿機智與歡樂的部落生活 與傳統，突破極限、挑戰自我

通過最終考驗後將成為一位好感度滿值，有毅力靈性 和智慧的小小勇士


準備好在這個冒險故事中展現自己的可愛、勇氣和魅力了嗎？體驗費用每位小朋友只需＄950元！！

（住宿費另計）
趕快卡位報名，一起來攻略尋寶遊戲吧
Day 1
13:00-13:40 Laqi 伊拉~嗚報到（團體生活，遲到會被處罰喔）
13:50-14：20聽長老說故事
14:20-15：30關關難過關關過～所向無敵 我最強
15:30-16:00精靈精靈你在哪？我們不要玩躲貓貓了

16:00-17：00咕嚕咕嚕小小勇士需要補充營養G
17:00-18:20大手拉小手 鑫快樂探險趣
18:30-19：20用繽紛的色彩創造心目中的森林：
19:30-20:10當我們火在一起（甜甜蜜蜜
20:30-22:00純淨之泉 S戲水泡湯 so chill
Day 2
07:00-08:50 嗎嚕甦小小勇士能量補給
09:00-10:30「團結力量大」最終關卡
10:30-11:30心中有信念，一個小小勇士的誕生


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到達【泰雅渡假村】停車場停好車時，就會有接駁車來接上去接待大廳放置行李~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

 

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Atayal Palace Hotel泰雅皇宮大飯店

「泰雅皇宮」是一棟呈現歐式巴洛克風格的氣派建築，
共規劃有112間精緻高雅的舒適客房，讓顧客猶如入住皇宮般的頂級享受，

一處具備多元服務的旅遊好去處。南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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夜晚的皇宮也很美~很有浪漫的氛圍~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村atayalresort榮獲觀光遊樂業特優等獎 南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村位於台灣南投縣國姓鄉，是以台灣少數民族-泰雅族文化為經營主軸，

園區內擁有許多象徵泰雅族文化特色及早期部落的建築提供遊客參觀，

還有精彩的少數民族舞蹈表演。除了泰雅文化特色之外，

更結合遊憩、住宿、溫泉、生態、露營、烤肉等，因此擁有全方位渡假遊樂區的美稱。

(取至官網)

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抵達泰雅皇宮也有穿著原住民服裝熱情的接待人員接待我們~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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登記入房

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泰雅皇宮大飯店－尊爵湯屋套房

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裏頭有湯屋，在房間就可以自行泡湯~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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山泉水非常咕溜， 泰雅溫泉是目前南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

不僅有政府的品質背書，其碳酸氫納泉質對皮膚也有滋潤效果~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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設備：
冷氣、電視、冰箱、快煮壺、客廳、備品、吹風機、湯屋...等等
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DAY1
彩虹劇場 聽長老說故事
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小小勇士揹木頭

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https://youtube.com/shorts/WBu1sECJ-XQ?feature=share

大人體驗揹木頭，要用頭靠著手拉著

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感覺很吃力南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣勇士不好當南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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小小勇士鋸木頭

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泰雅渡假村 小小勇士鋸木頭 影片南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

https://youtube.com/shorts/NbxBp6RtWUM?feature=share

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還有全員穿原住民服裝以及拿原住民的名字吊牌，

這兩天就要以原住民名稱叫對方，好有趣~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

兒子叫打滾(國)和杯會(台)~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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2人3腳的遊戲

 

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訓練默契和平衡感。

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DIY製作竹筒飯

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將紅豆+糯米飯慢慢加到8分滿。

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再敲一敲, 因為米會隨著水沉澱在竹筒底下，再慢慢加水加到9分滿。

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再用竹葉從中間撕成兩半，光滑面要朝下，再用麻繩綁緊即可。

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這樣就可以拿去蒸囉~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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DIY麻袋樹葉拓印

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撿拾樹葉，用水彩畫上顏色來製作屬於自己獨一無二的麻袋~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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很認真地將樹葉塗上顏色

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妮喜歡簡單的圖案~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣完成~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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套裝還有包含下午茶以及早餐，超划算~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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小點

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還有刈包可以DIY耶~

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義大利麵

 

 

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青菜底加啦~

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咖哩、肉燥

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涼麵

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玉米濃湯

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蛋糕

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早餐的粥品

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芭樂

 

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切仔麵

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晚餐有原住民餐點可加購，價格很親民，才$120~

烤肉也烤得很嫩，很可口，過二天剛好是中秋，好應景~

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還有生啤、小米酒可以購買~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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原住民歌曲表演南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

教跳原住民舞蹈，大家圍成圓圈圍著火爐一起跳舞，好有氛圍感~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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https://youtube.com/shorts/U0zESeOz5So?si=lj2yPfG-2JkGjQ3-

https://youtube.com/shorts/atlTVhxopII

https://youtube.com/shorts/k-_CDMrG-8c

https://youtube.com/shorts/4Z6H9CX0Zvk

還有烤綿花糖~兒子超開心~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

 

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獲得了闖關鑰匙~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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DAY2

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進行最後關卡

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「團結力量大」

射箭遊戲南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村 小小勇士射箭

https://youtu.be/ySh10MRpdbs?si=jtsZaWxbooABOWya

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木板傳球遊戲

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拔河遊戲

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經過一番拉扯賽後

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小兒子的隊伍取得勝利~~~

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拉到小手都紅通通了~真的很認真~

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取得闖關成功鑰匙~

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中午吃昨日DIY製作的竹筒飯~

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因為有敲過了，拔開後即可食用，另一邊就可以當湯匙挖來吃~

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有竹膜是正常的，可以食用，加了紅豆的糯米飯更有口感好Q彈~

南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

前往天空步道

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一路上風景很秀麗，天氣也很好~謝謝老天賜與好天氣~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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親近自然，在園區內生態步道，在多樣青翠植物及蟲鳴鳥叫之下，

感受身處自然圍繞身邊的氛圍，遠離塵囂的感覺超舒服~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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最後關卡還可以爬山到天空步道，雖然路途有點小吃力，

但天空步道的景色非常的美麗！還有拿到四把鑰匙成為小小勇士的儀式，

令人期待的儀式～

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點燃竹筒炮，慶祝小小勇士們順利闖關成功~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村小小勇士點燃竹筒炮南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

https://youtube.com/shorts/gkJwShtx9bs?si=nb2wfHgdvK2WH4T7

闖關成功獲得証書和小禮物~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村 小小勇士封印￼ (youtube.com)

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恭喜兒子們成為認証的小小勇士~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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擁有高達海拔500公尺的天空步道，可體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激，

還可以欣賞山巒疊翠的美景，將美景烙印在心中。

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天空步道景色好美~南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣

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泰雅渡假村天空步道

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宣传该短视频
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https://youtube.com/shorts/dtbjdeW1mbo?si=idnAmTX-3en-dRSc

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2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，內容真的很多元豐富又有趣~很值得大家來玩喔！👍

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評論可以吃冰淇淋喔~

 

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南投縣國姓鄉南投/國姓【泰雅渡假村】體驗2天1夜嗎嚕甦小小勇士的原住民部落文化體驗，寓教於樂內容非常豐富多元又有趣貼心提醒
1、此專案為孩童體驗費，住宿相關費用需另計，歡迎來電洽詢。
2、活動年齡需年滿6歲以上12歲以下之兒童。
3、活動人數須達20位成團，最多30位止。
4、團體參加人數若達30位以上請洽049-2461802將有專人為您服務。
5、活動遊程多以戶外為主，請自行斟酌身體狀況是否決定參加。
6、活動穿著請配（長褲、長袖）舒適為主及穿運動鞋，山區蚊子較多請配戴防蚊物品及水。

行程及住宿預定 請洽|泰雅渡假村
服務專線：049-2461311
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路56-2號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需另計，歡迎來電洽詢。
2、活動年齡需年滿6歲以上12歲以
6、活動穿著請配（長褲、長


行程及住宿預定 請洽|泰雅渡假村



 


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