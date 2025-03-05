每次只要我有去青森，朋友們都會不約而同跟我說：一定要去 青森站旁邊的A-Factory購買蘋果茶跟滿滿蘋果製品伴手禮，我都想說是要多誇張，蘋果可以好買成這樣？結果等到我親自拜訪後，現在只要是客人要去青森旅遊，我一樣也會跟客人說：一定要去 青森站旁邊的A-Factory購買蘋果茶跟滿滿蘋果製品伴手禮喔！除非你不愛蘋果，不然不可能不會淪陷在那！青森A-Factory蘋果工廠許多來到青森必買的蘋果製品，蘋果汁，蘋果餅乾，蘋果茶，蘋果酒，還有餐廳，只要是跟蘋果有關的商品，在這裡幾乎就買得到，且也因為鄰近青森車站，所以許多人來到青森都會前往。

青森A-Factory蘋果工廠：

青森A-Factory蘋果工廠就位在青森車站東口出來後不用兩分鐘的位置，一旁則是睡魔之家，建議可以一起把這兩個行程排一起，而青森A-Factory蘋果工廠後面也是人氣海景散步景點-陸奧灣，每年八月睡魔祭最後一天會在這舉辦海上煙火，相當熱鬧，從青森車站緩緩散步過來，便會看見這座充滿設計感的建築物，外觀完全看不出來裡面會有多好買啊！且只要買滿5500日幣即可免稅，基本上一個人輕輕鬆鬆就能突破免稅額度，真的是失心瘋。

青森A-Factory蘋果工廠環境：

一走進來，格局看了就滿意，商品陳列整齊劃一且清楚明瞭商品超過百樣 ，挑高俐落的購物空間就讓人很喜歡，且青森A-Factory蘋果工廠不是只是一間伴手禮商店，這裡是複合式商店，有Gelato natura due義式冰淇淋特色咖啡廳，還有可以坐著品嚐蘋果酒搭配風格料理的餐廳以及漢堡店 OCEAN`S DINER還有等，且青森A-Factory蘋果工廠也有自家釀製的蘋果酒，店內便能看見8個大型釀酒桶，如果時間足夠，可以坐在這喝上幾杯自家釀製的蘋果酒與青森鄉土料理。

購物空間非常寬敞，每一樣商品都擺在木盒裡發出閃閃發光的樣子，不買都難啊。

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美味好物長期團：點這裡！

來到青森，想到的就是蘋果，因為氣候的關係，造就蘋果產量也是日本第一，光是蘋果的種類就高達七種之多，在青森A-Factory蘋果工廠也能買到新鮮的蘋果，不過不用擔心是不是只有這裡才有，基本上整個青森地區，你就算閉著眼睛，都會聞到蘋果味道跟各種蘋果，愛吃蘋果的人，來到青森真的可以實現蘋果自由！

富士蘋果：口感鬆脆多汁甜度高帶酸。

世界一蘋果：被稱為世界最大顆的蘋果，果肉較硬，甜度與酸度都比較低，我覺得就是大顆而已，口感味道一般般，因為我有買。

紅顏姬蘋果：喜歡細緻綿密口感的，就買這顆，且甜度適中。

王林蘋果：口感較硬且很脆，甜度最高，有被稱為蘋果之王稱號，但我私心覺得王林外觀真的不討喜XD。

津輕蘋果：甜度適中，果肉偏硬。

土岐TOKI：是由王林與富士蘋果配種而成，果肉也是鬆脆多汁，甜度十足。

金星蘋果：蘋果果肉偏硬多汁且甜度最高。

在台灣覺得日本蘋果汁很貴買不下去的，來到青森請放肆購買吧，且品種超多，但這很重且又擔心破掉，建議大家就買個幾罐在日本喝開心就好啦！

這有點像是台灣的水果罐頭，裡頭有各種蘋果醃漬片。

蘋果脆片：

我超級推薦大家一定要買這包蘋果脆片！而且只有青森地區才有買得到，之前只買一兩包吃，結果新幹線還沒回到東京，我已經吃光，好恨自己怎麼不多買一些，100%蘋果製作且為了讓蘋果維持酥脆，在技術上使用了減壓的機器來讓蘋果片保有水份香味與脆度，我個人最喜歡紅色跟綠色包裝，較酸甜，大家若有來到青森，請掃貨！

蘋果切片：

這個也是我私心推薦的好商品，他是由新鮮的蘋果輪切後急速冷凍乾燥且不添加任何添加物，完完整整的令果下去乾燥，剛開始咬會像在咬空氣，但越咬越久後卻會變成蘋果乾，還帶有蘋果脆口感，相當好吃喔！這也是要大掃貨的零食！

各種蘋果茶：

喜愛喝果茶人，我也很推薦你們購買蘋果茶，我買的是MARCURE品牌的蘋果茶，另外還有添加茶葉的蘋果茶，兩者不太一樣，一種可以喝到單純的果香，另一種是會有茶香，兩款都非常好喝且清爽。

青森真的把蘋果發揚光大到什麼都有，這一區是各種蘋果乾，醃漬蘋果片。

八戶南部煎餅：

青森八戶這一帶也非常多煎餅，據說受到當地居民的熱愛，而煎餅種類也非常多，像是簡單的煎餅，有加入花生芝麻的煎餅，也有堅果很多的煎餅，在青森A-Factory蘋果工廠這裡也有許多煎餅，知名的嚴手屋煎餅在這也可以買到。

蘋果造型的衣服，蠟燭，明信片，文具，筆記本等應有儘有，很適合當伴手禮送給朋有家人。

青天霹靂米：

只要來到東北，一定都會知道這一款米，人氣超夯，基本上從山形開始一路往北到青森都可以買到這款米，會取名青天霹靂米，原因是因為吃到此款米飯後會有令人震驚的美味而得名，加上此款米並未外銷，所以大多數的觀光客來到東北一定都會購買，台灣方面目前是有規定一名旅客只能攜帶一公斤的日本米回國，所以請大家要自己衡量喔，你如果有帶小孩父母阿姨阿伯叔公叔母舅舅舅媽堂兄堂姊表親等，就可以買很多包青天霹靂米！！另外這裡也有以青天霹靂米製作的米餅，米香很棒又酥脆，給小孩吃非常可以。

一樓餐廳有兩家分別是義式冰淇淋Gelato natura due和漢堡店OCEAN`S DINER，這裡都有一些蘋果料理點心，還有現烤蘋果派，購物完若還有時間可以坐在這欣賞美麗的陸奧灣。

雪中的青森真的好美，而青森也是我個人喜歡的日本地區之一，推薦給喜歡蘋果又喜歡青森的你。

店家/景點資訊

店家名稱：A-FACTORY青森蘋果工廠

所在地址：日本1 Chome-4-2 Yanakawa, Aomori, 038-0012日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-19:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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