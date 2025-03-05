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探索「名古屋住宿」推薦精選16間「名古屋飯店」！名古屋作為日本中部的重要城市，擁有豐富的觀光資源和完善的交通網絡。無論是商務出差、家庭旅遊，還是前往樂高樂園遊玩，選擇合適的住宿都能為旅程增色不少。紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！

名古屋車站飯店推薦

名古屋車站是新幹線、JR、地鐵、巴士等交通匯集地，適合初次到訪名古屋的旅客，無論要前往各大景點或搭乘新幹線移動都非常便利。

名古屋知鄉舍酒店

▼名古屋車站飯店推薦：知鄉舍酒店

名古屋知鄉舍酒店屬於經濟型飯店，房價親民，無健身房，但有24小時自動販賣機和公用電腦，適合背包客或預算有限的旅客。房間較老舊但乾淨，適合短暫入住，距離車站近，對於只求基礎住宿的旅客來說性價比高。

📍圖文⇒ 名古屋知鄉舍酒店

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飯店名稱：Chisun Hotel Nagoya

參考價格：雙人房淡季約 NT$1,800元

評價：Google 3.9 分/5.0；Agoda 8.0 分/10.0

交通：JR名古屋站下，步行4分鐘到飯店

名古屋新幹線口大和ROYNET飯店

▼名古屋車站飯店推薦：名古屋新幹線口大和ROYNET飯店

商務型飯店現代設計，房間約4.8坪整潔舒適，有熱水壺，牙刷等洗漱用品在大廳自取，大廳也提供免費的咖啡和茶包，供住客隨時享用。有簡單健身房、投幣式洗衣機。供應日式和西式自助早餐。靠近新幹線口。樓下有便利商店，適合短期住宿的旅客。

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飯店名稱：Daiwa Roynet Hotel Nagoya Shinkansenguchi

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,300元

評價：Google 4.1 分/5.0；Agoda 8.5 分/10.0

交通：JR名古屋站下，步行3分鐘到飯店

名古屋燈光圖書飯店

▼名古屋車站飯店推薦：名古屋燈光圖書飯店

商務型飯店現代設計，房間約20坪整潔舒適，有熱水壺，牙刷等洗漱用品在大廳自取，備品算齊全，部分房型還設有陽台，可欣賞城市景觀。一樓設有24小時營業的書店和咖啡廳，收藏了約3,000本以「旅行」和「推理」為主題的書籍，非常喜歡結合住宿與閱讀的獨特概念。有簡單健身房，早餐還ok，免費無線網絡、24小時前台服務、自助洗衣設施等，樓下有便利商店～很方便

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飯店名稱：LAMP LIGHT BOOKS HOTEL nagoya

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,300元

評價：Google 4.5 分/5.0；Agoda 8.8 分/10.0

交通：伏見站10號出口，步行約3分鐘到飯店，約步行15分鐘可到名古屋車站

宜必思尚品名古屋飯店

▼名古屋車站飯店推薦：宜必思尚品名古屋飯店

飯店以工業風設計為主，黑色為主色調，設計靈感源自鄰近柳橋中央市場的活力氛圍。標準雙床房約6坪，房間均配備Ibis Styles品牌的SweetBed寢具，部分房型提供連通房，雖然房間內不提供瓶裝水，但一樓大廳設有飲水機，供住客自行取用。12歲以下兒童可免費與父母同住，對於帶小孩的家庭非常友好。周邊有多家便利商店和美食餐廳可選擇，且交通便利。

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名稱：ibis Styles Nagoya

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,500元

評價：Google 4.2 分/5.0；Agoda 8.4分/10.0

交通：名古屋地鐵國際中心站約370公尺，步行約6分鐘到飯店。步行約10分鐘可到名古屋站

賽普拉斯名古屋站前飯店

▼名古屋車站飯店推薦：賽普拉斯名古屋站前飯店

飯店的房間比一般商務飯店大，房間寬敞，日式與西式房型兼備，提供高品質備品，早餐尚可。館內有餐廳、健身房，適合商務旅客。樓下就有便利店，對面有很不錯的飛彈牛肉店。步行10分鐘可到永旺超市喔！

📍圖文⇒ 賽普拉斯名古屋站前飯店

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飯店名稱：Hotel Cypress Nagoya-eki Mae

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,800元

評價：Google 4.0 分/5.0；Agoda 8.2 分/10.0

交通：JR名古屋站下，步行5分鐘到飯店

名鐵格蘭酒店

▼名古屋車站飯店推薦：名鐵格蘭酒店

位於名古屋市中心，與名鐵名古屋站直接相連，交通極為便利。酒店下方即為名鐵百貨公司，多種房型，包括標準客房、行政客房和套房，標準單人房約約5.1坪；雙床房和雙人房約約8.8坪，配備電視、冰箱、電熱水瓶。提供健身房、洗衣服務、保險箱、商務中心等便利設施。有多間餐廳，提供日本料理、西式料理等多樣美食選擇。周邊商業設施豐富，購物、美食選擇超多！

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名稱：Nagoya Meitetsu Grand Hotel

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,000元

評價：Google 4.2 分/5.0；Agoda 8.6 分/10.0

交通：名鐵名古屋站，步行約2分鐘到飯店

名古屋萬豪酒店

▼名古屋車站飯店推薦：名古屋萬豪酒店

名古屋五星酒店，位於JR名古屋站上方，出了JR或新幹線就有酒店的指示牌，很快就能找到酒店。辦理入住是在15層，酒店總共有52層。view超好、也很方便，擁有豪華房型與高樓層景觀，館內設有高級餐廳、酒吧、健身房、桑拿設施與室內游泳池，設施奢華。直接連接名古屋車站，無需走太多路即可乘坐新幹線、地鐵和巴士。周邊有多家大型購物中心和百貨公司，如高島屋和名鐵百貨，方便旅客購物和用餐。經濟能力夠，當然選這間囉！

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飯店名稱：Nagoya Marriott Associa Hotel

參考價格：雙人房淡季約 NT$6,500元

評價：Google 4.5 分/5.0；Agoda 9.1 分/10.0

交通：JR名古屋站上方，直通飯店

名古屋天空塔王子飯店

▼名古屋車站飯店推薦：名古屋王子飯店

是一間高空景觀奢華酒店，位於Global Gate大樓31樓至36樓，以「空中度假村」為概念，可看到壯麗的城市全景。房間設計現代風格、多種房型，面積從約9.7坪到29坪，有平面電視、迷你吧和寬敞的浴室。設施有健身中心、商務中心和會議廳。另外，酒吧和餐廳從日式料理到國際美食，多種選擇。提供免費接駁巴士至名古屋站，我覺得超讚！

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飯店名稱：Nagoya Prince Hotel Sky Tower

參考價格：雙人房淡季約 NT$7,000元

評價：Google 4.5 分/5.0；Agoda 8.9 分/10.0

交通：JR名古屋站搭乘青波線僅1站，「笹島ライブ站」下，步行約3分鐘到飯店

榮商圈飯店推薦

榮商圈是名古屋最熱鬧的購物與娛樂區，鄰近大須觀音、名古屋電視塔、榮地下街等景點，適合喜歡逛街購物與享受夜生活的旅客。

三交Inn名古屋錦飯店

▼名古屋榮商圈飯店推薦：三交Inn名古屋錦飯店

經濟型飯店，房間簡單且乾淨，頂樓有溫泉浴場，無健身房，但設有自動販賣機，樓下有咖啡店吃飯很方便！位於地鐵站附近交通方便，5分鐘到中部電力塔、驚安殿堂＆三越百貨。榮站及久屋大通站大約行7分鐘，去綠洲21也很方便，吃喝玩樂一應俱全，生活機能方便，適合旅行者。

📍圖文⇒ 三交Inn名古屋錦飯店

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飯店名稱：Sanco Inn Nagoya Nishiki

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,000 元

評價：Google 4.0 分/5.0；Agoda 8.5 分/10.0

交通：地鐵榮站下，步行5分鐘到飯店

名古屋榮弗爾札飯店

▼名古屋榮商圈飯店推薦：名古屋榮弗爾札飯店

新開幕的現代化飯店，設計時尚，豪華雙床房約 8.9 坪配備兩張 120 公分寬的單人床。設有健身房，並設有自動販賣機與公用電腦。大廳休息區提供免費咖啡機，可隨時享用熱飲，有投幣式洗衣機。12 歲以下兒童可免費與父母同住（不加床），對於家庭旅客而言相當實惠。早餐提供豐富的名古屋美食，適合年輕旅客。酒店附近商店林立、松阪屋等大型商場很多，餐廳都很多。榮地下商業街步行約8分鐘，名古屋科學館（白川公園）步行約10分鐘。

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飯店名稱：Hotel Forza Nagoya Sakae

參考價格：雙人房淡季約 NT$2,700 元

評價：Google 4.4 分/5.0；Agoda 8.9 分/10.0

交通：地鐵矢場町站下，步行5分鐘到飯店

名古屋東急飯店

▼名古屋榮商圈飯店推薦：名古屋東急飯店

建於1987年有歷史的經典酒店，於2018年翻新，有木村拓哉演出的東京大飯店的感覺！客房空間寬敞，採用歐風家具。設有3間餐廳、三溫暖、室內游泳池及健身房，旁邊有個24小時的藥妝店，購物很方便。距離地鐵榮站僅500 公尺、10分鐘可到榮站商圈，購物以及出門搭車相當便捷。機場到名古屋的機場大巴直接停靠在酒店門口，這點有加分！

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飯店名稱：Nagoya Tokyu Hotel

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,200元

評價：Google 4.3 分/5.0；Agoda 8.7 分/10.0

交通：地鐵榮站下，步行8分鐘到飯店

Vessel Inn榮站前

▼名古屋榮商圈飯店推薦：Vessel Inn榮站前

飯店位於名古屋市中心的榮町商圈，地理位置優越。提供多種房型，標準雙人房約4.5坪；高級三人房約8坪。房間設計雖然緊湊，但充分利用空間，床底下設有空間可供放置行李箱，提升了房間的實用性。二樓大廳提供24小時免費的咖啡和飲料， 有有健身房、自助洗衣間，對長期旅客而言十分便利。自助式早餐包括名古屋特色的鰻魚飯，深受好評啊！樓下即是7-11便利商店，周邊商店、餐廳林立，生活機能極為便利。

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飯店名稱：Vessel Inn Sakae Ekimae

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,200元

評價：Google 4.3/5.0；Agoda 8.7/10.0

特色：靠近購物區，提供多種設施，早餐豐富。

交通：地下鐵東山線和名城線的榮站1號出口，步行約2分鐘到飯店

樂高樂園飯店推薦

樂高樂園位於名古屋港區，適合親子旅遊，除了日本樂高樂園飯店外，其他飯店距離樂高樂園較遠，需乘坐公共交通工具前往。建議根據自身需求和預算選擇合適的住宿喔 !

名古屋金山酒店

▼樂高樂園飯店推薦：名古屋金山酒店

三星級酒店於2015全面翻新，對面就是金山車站!客房約4.5坪，比日本3星酒店要大，床也大，配備空調、冰箱和書桌，6歲小孩免費入住，有舒適的公共熱水浴池，真的很棒！餐廳供應自助式早餐，提供日式和西式餐點。周邊有多家餐廳、樓下有麥當勞、全家、LAWSON等生活機能完善。金山站乘車25分可達中部國際機場。

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飯店名稱：Nagoya Kanayama Hotel

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,800元

評價：Google 4.0 分/5.0；Agoda 8.4分/10.0

交通：金山站下，步行約3分鐘到飯店

日本樂高樂園飯店

▼樂高樂園飯店推薦：日本樂高樂園飯店

飯店緊鄰日本樂高樂園主題公園，步行約2分鐘即可到達，節省交通時間，盡情享受遊玩樂趣。從飯店外觀、公共區域到客房設計，處處充滿樂高元素，讓人彷彿置身於樂高的世界的全方位樂高體驗。擁有五種樂高主題房型，包括海盜、王國、冒險、樂高好朋友和樂高忍者，每間客房的面積約為約10.6坪，也有雙層床房，兒童遊戲區和樂高玩具，真的好讚喔！

多種公共設施：

餐廳與酒吧： 飯店內設有 Bricks Family Restaurant，供應豐富的自助式早餐，所有住宿方案均包含早餐。此外，Skyline Bar 提供各式飲品，讓家長在孩子遊玩時放鬆身心。

兒童遊樂區： 餐廳旁設有兒童遊樂區，孩子們可以在此盡情玩耍，家長則可在附近享用美食。

水上遊樂區： 裝滿樂高積木的水上遊樂區，需提前預約，為孩子們提供更多遊樂選擇。

創意工作坊： 由日本唯一的樂高認證專業拼搭師三井淳平監製的創意工作坊（需額外付費），讓住客體驗樂高拼搭的樂趣，並可將作品帶回家。

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飯店名稱：LEGOLAND Japan Hotel

參考價格：雙人房淡季約 NT$7,500元

評價：Google 4.2 分/5.0；Agoda 8.7 分/10.0

交通：金城埠頭站下，步行約6分鐘到飯店，名古屋車站搭乘青波線至金城埠頭站約25分鐘

名古屋機場飯店推薦

中部國際機場（Centrair）周邊有許多適合轉機旅客的飯店，方便搭乘早班機或晚班機的旅客。房間雖小，但非常整潔，設有洗衣設施，對於轉機旅客來說非常方便。

中部國際機場東橫INN 1

▼名古屋機場飯店推薦：東橫INN中部國際機場

商務型酒店適合需要在機場附近過夜的旅客，名古屋中部機場步行到此約10分鐘。提供到T1客運大樓的穿梭巴士。提供免費巴士接駁機場，每十分鐘一班。checkin checkout都可以機器辦理，非常便捷。 雙人房約4.5坪，提供適合家庭入住的客房，可容納2-4人。設有632個自助行李寄存櫃，入住前後可免費使用，使用順序為先到者優先利用。提供免費的早餐服務，樓下有7-11、全家，方便購買日常用品。附設容納1,045台車輛的大型停車場，並設有電梯。值得一提的是240小時免費停車活動（僅限持有東橫INN俱樂部會員卡，並通過官方網站預約的客人），對於自駕旅客而言，這是一項額外的便利。入住和退房都是在機器上自助完成，如果有問題工作人員會協助。作為轉機的住宿，再合適不過了。

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飯店名稱：Toyoko Inn Chubu International Airport No.1

參考價格：雙人房淡季約 NT$1,800元

評價：Google 3.6 分/5.0；Agoda 8.3 分/10.0

交通：名鐵常滑線的「中部國際機場」站下車，步行約7分鐘到飯店

名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店

▼名古屋機場飯店推薦：福朋喜來登中部國際機場酒店

豪華國際連鎖酒店，酒店位置在海邊，早晨日出超美！標準特大雙人床房約 7.5坪，浴室設穀倉門，浴缸和淋浴分開。設有一站式外帶美食店，方便旅客購買小吃和飲品。也有全日制餐廳，供應各種當地時令美食、自助餐和單點菜單，滿足不同需求。24小時開放的健身中心、商務設施。設有一站式外帶美食店，方便購買小吃和飲品。搭乘免費接駁車約6分鐘即可到達機場。

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飯店名稱：Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,200元

評價：Google 4.4 分/5.0；Agoda 8.8 分/10.0

交通：名古屋中部國際機場步行5分鐘可到飯店

根據不同的旅遊需求，名古屋有豐富的飯店選擇，從高級飯店到經濟型住宿都有適合的選擇，希望紫色微笑的指南能幫助你找到理想的飯店，讓名古屋之旅更加順利！

名古屋景點美食推薦

「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！

名古屋吉卜力公園

像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!

以上日本的「名古屋飯店」文章推薦給你知道。

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