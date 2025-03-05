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在名古屋有一間讓人吃了一口就忘不了的美食「世界的山將」。世界の山ちゃん特色就在於他們獨家的手羽先，這道菜品口感外脆內嫩，尤其是經過特製椒鹽醃製後，味道更加層次豐富，保證讓人重新定義什麼叫”吮指回味樂無窮”啊！餐廳還有多種日式經典小菜可選，讓每一餐都充滿驚喜。
- 名稱：世界的山將本店
- 地址：名古屋市中區榮4-9-6號 (地圖)
- 營業時間：
週一-週五 16:00-23:15
週六-週日 15:00-00:15
- 電話： +81 52-242-1342
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世界的山將交通資訊
- 距離名古屋市營地下鐵「榮」站約5分鐘步行路程。
- 從名古屋車站出發，搭乘名鐵線至「榮町」站下車，步行約5分鐘即可到達。
無論從名古屋車站或榮站出發，都能輕鬆抵達世界的山將本店。
世界的山將菜單價位
經典招牌的就是這道「幻の手羽先」(夢幻炸雞翅)。一盤五隻600日幣!
黑手羽先一盤五隻450日幣，黑色的應該是另外加了獨門醬汁
這家店提供的餐點種類很多，不過，雞翅是必點的啊
當天還有1200日幣飲料喝到飽(也含各式酒類哦)～很划算
世界的山將空間環境
世界的山將目前已有很多分店了，前幾年連台北都有了
這場聚會由日本友人帶領我們一群人來本店。這裏位於名古屋的榮商圈
餐廳氛圍充滿了濃厚的日式居酒屋風情，木質的桌椅和溫暖的燈光，讓人不禁放鬆心情，享受美食
好多的杯子，不知是不是純裝飾的，還是另有其義
因為是本店，所以吸引了很多名人來朝聖
世界的山將吃法解說
竹筷子的封套上，還有教客人如何把雞翅啃得乾乾淨淨的漫畫。畫的很可愛
嘿嘿，後來吃雞翅時我們也參考吃法，真的可以吃的很乾淨
哈哈，連竹筷子的紙封套也提供教學，折的像隻紙鶴，好厲害啊，這樣等餐點上桌時還可以玩玩看
不過，現代人應該是坐下來就開始拿手機滑來滑去吧
世界的山將心得評價
蝦餅
飲料
享受90分鐘內數十種飲料品項的喝到飽服務，每位顧客需支付1,200日幣。
此外，店內也提供各式軟性飲料，如烏龍茶、綠茶、玉米茶和果汁等，每杯價格為260日幣。
（請注意，以上資訊可能會隨時間變動，建議到訪前致電確認最新的價格和服務內容。）
手羽先
嘿嘿，最讓人期待的手羽先炸雞上桌了
看起來的樣子還好，沒想到一吃可是驚為天人啊，外皮酥脆，肉嫩又多汁，還帶有胡椒的香氣及辣味
當然啦，應該還有店家的醃漬過的獨門醬料，才有種說不出的好味道
雞翅表皮經過精心炸製，外層酥脆又不油膩，咬下去時，肉質鮮嫩多汁。最特別的是，它的椒鹽口味，不僅有鹹香的調味，還帶有微微的辛辣，讓人每一口都欲罷不能。每一塊手羽先都完美地吸收了醬料的精華，充滿了濃郁的風味。
沙拉
上面像是蝦餅條的沙拉脆脆的很涮嘴
生魚片
生魚片
雞塊
雞塊也很好吃哦
豆芽菜
清爽的豆芽菜
日本友人在大家的起鬨下被強迫喝下這杯啤酒!!!
哈哈，沒有大肚量的肚子是喝不下這杯的，光是用看的就飽了
冰淇淋
飯後甜點，真不錯！
店裏好多名人的簽名，不過，只有認識這位王桑而已，哈哈，要是沒有那張小紙條也看不懂啊
插旗～蓋個章紀念！
日本眾多名人都會光顧的名店，連王貞治也來過哦
世界的山將真的是超級必吃的名古屋名物啊，到現在想到都會流口水啊
餐廳的位置也十分便利，位於熱鬧的市中心，無論是步行還是搭乘公共交通工具都十分方便。下次來名古屋，記得安排時間來嘗試這道夢幻雞翅，帶走一份美好的回憶。
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以上名古屋的「世界的山將本店」文章推薦給你知道。
店家/景點資訊
- 店家名稱：世界的山將本店
- 所在地址：日本名古屋市中區榮4-9-6號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-00:00
- 店家電話：+81 52-242-1342
- 評價：★★★★★
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