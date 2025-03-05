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日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

2025-03-05 16:45:07 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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在名古屋有一間讓人吃了一口就忘不了的美食世界的山將世界の山ちゃん特色就在於他們獨家的手羽先，這道菜品口感外脆內嫩，尤其是經過特製椒鹽醃製後，味道更加層次豐富，保證讓人重新定義什麼叫吮指回味樂無窮啊！餐廳還有多種日式經典小菜可選，讓每一餐都充滿驚喜。

  • 名稱：世界的山將本店
  • 地址：名古屋市中區榮4-9-6號 (地圖)
  • 營業時間：
    週一-週五 16:00-23:15
    週六-週日 15:00-00:15
  • 電話： +81 52-242-1342

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

本文重點｜快速連結

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世界的山將交通資訊

  1. 距離名古屋市營地下鐵「榮」站約5分鐘步行路程。
  2. 從名古屋車站出發，搭乘名鐵線至「榮町」站下車，步行約5分鐘即可到達。

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

無論從名古屋車站或榮站出發，都能輕鬆抵達世界的山將本店

世界的山將菜單價位

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經典招牌的就是這道「幻の手羽先」(夢幻炸雞翅)。一盤五隻600日幣!

黑手羽先一盤五隻450日幣，黑色的應該是另外加了獨門醬汁

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這家店提供的餐點種類很多，不過，雞翅是必點的啊

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當天還有1200日幣飲料喝到飽(也含各式酒類哦)～很划算

世界的山將空間環境

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

世界的山將目前已有很多分店了，前幾年連台北都有了
這場聚會由日本友人帶領我們一群人來本店。這裏位於名古屋的榮商圈

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人
名古屋有許多家分店，我們來的是本店

餐廳氛圍充滿了濃厚的日式居酒屋風情，木質的桌椅和溫暖的燈光，讓人不禁放鬆心情，享受美食

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

好多的杯子，不知是不是純裝飾的，還是另有其義

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因為是本店，所以吸引了很多名人來朝聖

世界的山將吃法解說

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吃這款雞翅還有圖文解說呢

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竹筷子的封套上，還有教客人如何把雞翅啃得乾乾淨淨的漫畫。畫的很可愛
嘿嘿，後來吃雞翅時我們也參考吃法，真的可以吃的很乾淨

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哈哈，連竹筷子的紙封套也提供教學，折的像隻紙鶴，好厲害啊，這樣等餐點上桌時還可以玩玩看
不過，現代人應該是坐下來就開始拿手機滑來滑去吧

世界的山將心得評價

蝦餅

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人
由於是聚會，所以多點了一些，首先上來的是脆脆的蝦餅

飲料

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

享受90分鐘內數十種飲料品項的喝到飽服務，每位顧客需支付1,200日幣。

此外，店內也提供各式軟性飲料，如烏龍茶、綠茶、玉米茶和果汁等，每杯價格為260日幣

（請注意，以上資訊可能會隨時間變動，建議到訪前致電確認最新的價格和服務內容。）

手羽先

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

嘿嘿，最讓人期待的手羽先炸雞上桌了
看起來的樣子還好，沒想到一吃可是驚為天人啊，外皮酥脆，肉嫩又多汁，還帶有胡椒的香氣及辣味
當然啦，應該還有店家的醃漬過的獨門醬料，才有種說不出的好味道

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人
雞翅表皮經過精心炸製，外層酥脆又不油膩，咬下去時，肉質鮮嫩多汁。最特別的是，它的椒鹽口味，不僅有鹹香的調味，還帶有微微的辛辣，讓人每一口都欲罷不能。每一塊手羽先都完美地吸收了醬料的精華，充滿了濃郁的風味。

沙拉

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人
上面像是蝦餅條的沙拉脆脆的很涮嘴

生魚片

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人
生魚片

雞塊

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

 

雞塊也很好吃哦

豆芽菜

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

清爽的豆芽菜

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

日本友人在大家的起鬨下被強迫喝下這杯啤酒!!!
哈哈，沒有大肚量的肚子是喝不下這杯的，光是用看的就飽了

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冰淇淋

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飯後甜點，真不錯！

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店裏好多名人的簽名，不過，只有認識這位王桑而已，哈哈，要是沒有那張小紙條也看不懂啊

日本【世界的山將本店】名古屋超級必吃夢幻雞翅，椒鹽口味超迷人

插旗～蓋個章紀念！
日本眾多名人都會光顧的名店，連王貞治也來過哦

世界的山將真的是超級必吃的名古屋名物啊，到現在想到都會流口水啊
餐廳的位置也十分便利，位於熱鬧的市中心，無論是步行還是搭乘公共交通工具都十分方便。下次來名古屋，記得安排時間來嘗試這道夢幻雞翅，帶走一份美好的回憶。

名古屋景點美食推薦

名古屋吉卜力公園

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像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其吉卜力大倉庫讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!

名古屋自由行

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名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！

名古屋飯店推薦

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紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！

以上名古屋的「世界的山將本店」文章推薦給你知道。

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：世界的山將本店
  • 所在地址：日本名古屋市中區榮4-9-6號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-00:00
  • 店家電話：+81 52-242-1342
  • 評價：★★★★★


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