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日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

2025-03-05 16:45:13 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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日本三大下宮????

在日本為了推廣觀光總有很多名目

從上色見熊野座神社離開後要往高千穗峽

正好可以途經草部吉見神社，當然就來看看了喔!

本篇依次分享交通位置下宮介紹環境心得以及神社基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

交通位置=>

草部吉見神社位於熊本的高森町

如果不是自駕的話需要靠公車


檢視較大的地圖

周圍除了有停車場之外

還有蠻小的草部歷史資料館

整個順遊加照相大概一個小時就夠

可以當一個順遊景點

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

下宮的意思就是神社本身是位於鳥居下方

等於過了鳥居後還要往下走才會到達神社看到本體

其中共有130階台階，所以如果腳力不好的人要注意

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

往下走後別有洞天也感覺更開闊

光這樣的階梯就非常好拍啦

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

而日本三大下宮在宮崎就有兩處

一個是這裡的草部吉見神社

另一個則為鵜戶神宮

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

最後一個則為群馬縣的貫前神社

草部吉見神社則是祭祀初代天皇的第一皇子

也是草部神話主角的日子八井命等12位神明

與開拓阿蘇有所淵源的神社。
 

據說日子八井命在神武69年8月5日受到皇命

而從日向國高千穗之峰來到草部之鄉

討伐了一直以來威脅居民安全的大蛇之後

便定居於大蛇曾居住的「吉之池」。
這時祂將「吉之池」掩埋起來

立起宮柱，用草覆蓋上屋頂和牆壁，稱之為「草壁」

而後更名為今日所稱的「草部」。
(以上擷取自網路資訊，網站請點我)

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

整體神社小小的

但如果想要慢慢享受山間悠閒則很適合

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

另外還有草部十景

看來每個季節也都有其特色景色

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

神社裡面最有名的則是有壽命500~600年的百年神木

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

在往下走可以到不老泉水

整體的環境感覺比較原始

應該也就看得出來這裡觀光客比較少

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

但說真的也是小小的

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

就是只有這樣的大小喔

不過旁邊有特別說不要飲用

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

不過這樣的感覺是個人所喜歡的

也就當順遊景點很滿足

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

整體神社的大小就真的只有這樣喔!

 

 

日本2024九州自由行-日本三大下宮之一-草部吉見神社

千年以上神木的完整樣子也是很雄偉的

 

要下結論了喔!

草部吉見神社可以當成順遊景點

在樓梯上拍美照

或是來這看一下神木

在自駕的途中伸展一下身體了喔!

 

相關資料連結請點我

 

 

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