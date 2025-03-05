日本三大下宮????

在日本為了推廣觀光總有很多名目

從上色見熊野座神社離開後要往高千穗峽

正好可以途經草部吉見神社，當然就來看看了喔!

本篇依次分享交通位置，下宮介紹，環境心得以及神社基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

草部吉見神社位於熊本的高森町

如果不是自駕的話需要靠公車



檢視較大的地圖

周圍除了有停車場之外

還有蠻小的草部歷史資料館

整個順遊加照相大概一個小時就夠

可以當一個順遊景點

下宮的意思就是神社本身是位於鳥居下方

等於過了鳥居後還要往下走才會到達神社看到本體

其中共有130階台階，所以如果腳力不好的人要注意

往下走後別有洞天也感覺更開闊

光這樣的階梯就非常好拍啦

而日本三大下宮在宮崎就有兩處

一個是這裡的草部吉見神社

另一個則為鵜戶神宮

最後一個則為群馬縣的貫前神社

草部吉見神社則是祭祀初代天皇的第一皇子

也是草部神話主角的日子八井命等12位神明

與開拓阿蘇有所淵源的神社。



據說日子八井命在神武69年8月5日受到皇命

而從日向國高千穗之峰來到草部之鄉

討伐了一直以來威脅居民安全的大蛇之後

便定居於大蛇曾居住的「吉之池」。

這時祂將「吉之池」掩埋起來

立起宮柱，用草覆蓋上屋頂和牆壁，稱之為「草壁」

而後更名為今日所稱的「草部」。

(以上擷取自網路資訊，網站請點我)

整體神社小小的

但如果想要慢慢享受山間悠閒則很適合

另外還有草部十景

看來每個季節也都有其特色景色

神社裡面最有名的則是有壽命500~600年的百年神木

在往下走可以到不老泉水

整體的環境感覺比較原始

應該也就看得出來這裡觀光客比較少

但說真的也是小小的

就是只有這樣的大小喔

不過旁邊有特別說不要飲用

不過這樣的感覺是個人所喜歡的

也就當順遊景點很滿足

整體神社的大小就真的只有這樣喔!

千年以上神木的完整樣子也是很雄偉的

要下結論了喔!

草部吉見神社可以當成順遊景點

在樓梯上拍美照

或是來這看一下神木

在自駕的途中伸展一下身體了喔!

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