交通便利的宜蘭，一直是台北近郊度假的首選，晴天的宜蘭到處都好玩，但宜蘭下雨機率很大，下雨天宜蘭有什麼室內景點好玩呢 ! 不如跟著小編準備的最新宜蘭雨天備案行程，即便是攜家帶眷的室內親子景點、情侶室內活動、免費室內景點任你玩，絕對讓你玩到翻！那麼2025宜蘭室內景點有哪些值得推薦? 快點往下看吧！

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宜蘭室內景點地圖攻略

宜蘭室內景點地圖出爐囉! 文章提到28個推薦的室內景點，全收錄進來要規劃宜蘭雨天一日遊有參考依據了，未來持續編輯豐盛內容，讓大家遊玩宜蘭更容易、更好玩。

宜蘭室內景點地圖

宜蘭室內景點快速分類

安排宜蘭室內行程更容易，精選熱門主題遊程攻略，宜蘭怎麼玩一眼就看懂。

宜蘭新室內景點 拉麵品牌「九湯屋」全台唯一「九湯町拉麵博物館」於礁溪開幕，是個美食結合日式造景好去處。

拉麵品牌「九湯屋」全台唯一「九湯町拉麵博物館」於礁溪開幕，是個美食結合日式造景好去處。 宜蘭市室內景點 推薦樂色山、橘之鄉蜜餞館，前者共14個樂高主題展區，光影互動;後者有仿造愛麗絲夢遊仙境巨型桌椅，DIY體驗做蜜餞，火車站周邊則聚集許多文物館。

推薦樂色山、橘之鄉蜜餞館，前者共14個樂高主題展區，光影互動;後者有仿造愛麗絲夢遊仙境巨型桌椅，DIY體驗做蜜餞，火車站周邊則聚集許多文物館。 不想花錢想找 免費室內景點 ，推薦三星蔥文化館、森學苑、李科永紀念館、宜蘭餅發明館，內容豐富時間不知不覺就過去。

，推薦三星蔥文化館、森學苑、李科永紀念館、宜蘭餅發明館，內容豐富時間不知不覺就過去。 宜蘭礁溪室內景點 你可以去這些地方，潭酵天地觀光工廠、餵食鴨子「甲鳥園」、小朋友最愛「忍者村」體驗忍者生活，情侶最愛「兔子迷宮」 彩虹玻璃窗背景超好看。

你可以去這些地方，潭酵天地觀光工廠、餵食鴨子「甲鳥園」、小朋友最愛「忍者村」體驗忍者生活，情侶最愛「兔子迷宮」 至於 室內親子景點 ，推薦祝大漁物產文創館、羅東親子館、菓風糖菓工房，空間設備適合孩子活動，作為 雨天備案 帶孩子殺殺時間也可以。

宜蘭室內景點｜ 宜蘭市室內景點

宜蘭樂色山

位置：宜蘭縣宜蘭市東津一路 192 號（ Google 導航

營業時間： 09:00 ～ 17:00

建議停留時間 : 2hr

評價： 4.8 顆星

粉專 : 宜蘭樂色山

於2021該開幕不到一年的【宜蘭樂色山 】是個令樂高迷會瘋掉的宜蘭室內景點！以樂高為主題，共規劃14個展區，在園區內可看到由一顆顆樂高拼起來的熟悉卡通角色、名作藝術品、以及配合各種光影互動的展場，特別的是，這裡還可以看到全世界第一顆塑膠積木 batima的身影，內容超乎想像！

橘之鄉蜜餞形象館

位置：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號( 點我導航

營業時間：08:30–17:30

建議停留時間 : 45min

評價： 4.2 顆星

粉專 : 橘之鄉蜜餞形象館

宜蘭玩不膩，觀光工廠更是多到爆，⌜橘之鄉蜜餞形象館⌟整體園區非常夢幻精緻，從販售蜜餞的門市、DIY教室，到製作工廠都非常好拍！像是DIY區內宛如愛麗絲夢遊仙境般的巨大桌椅，就是大家搶著打卡炫耀一番的熱門景點！

李科永紀念圖書館

位置：宜蘭縣宜蘭市陽明路277號( 點我導航

營業時間：08:30–17:00 週一公休

評價： 4.1 顆星

粉專 : 李科永紀念圖書館

「宜蘭市立圖書館」與「李科永基金會」合作興建，挑高設計外型前衛建築，館內最迷人受大家歡迎的階梯空間，放置幾米的大型公仔，非常療癒呢！圖書館內還會有一些隱藏版的幾米裝置藝術，公仔們都和大家捉迷藏，快來找找他們吧。

宜蘭室內景點｜ 礁溪室內景點

忍者村

位置：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路 95-6 號（ Google 導航

營業時間： 09:00 ～ 17:00

建議停留時間 : 1hr

評價： 4.4 顆星

粉專 : 忍者村

知名礁溪室內景點，以忍者學院作為主題的【忍者村】是台灣較少見的主題園區，不僅三合院的屋舍相當有日式氛圍，內容還不是以假亂真的那種虛有其表，館內有忍者知識與兵器的介紹，參觀之餘還可以實際參與體驗飛簷走壁、手裏劍、迴旋鏢等忍者十大關卡試煉，在忍者老師的帶領下，不用到日本伊賀就能夠一步步逐漸解鎖忍者夢！很適合親子家人一起體驗唷。

A.maze Pilot 狐狸小姐

外表亮橘繽紛的【A.maze Pilot 狐狸小姐】是一間好玩又好拍的主題餐廳， 從入口一路相伴的彩繪童話造景、館內必拍的彩虹玻璃窗網美樓梯、露營風室的內綠色草地用餐區、宛如置身夜光童話世界的「迷幻夜光森林」區、頂樓還有可以與龜山島遙遙相望的落地窗用餐區等處處是驚喜，可說是豐富度超高的室內情侶約會景點。

潭酵天地

位置：宜蘭縣礁溪鄉漳福路 25 號（ Google 導航

營業時間： 08:00 ～ 17:30

建議停留時間 : 1hr

評價： 4.1 顆星

粉專 : 潭酵天地

以發酵醋為主題的【潭酵天地】是個超佛心免門票宜蘭室內景點，走進工廠裡空間相當寬敞一目瞭然，多處綠葉造景搭配入口處的長頸鹿彷彿置身室內叢林。其中最吸睛的就是令小孩們瘋掉的兩座旋轉溜滑梯，有兩層樓高的透明流滑梯，以及三層樓高的白金溜滑梯，完全是親子雨天出遊不可錯過行程，而且只要任一消費就可以免費玩！

九湯町拉麵博物館

宜蘭又有新開幕的室內景點！不用遠赴橫濱就有日式場景的拉麵博物館可以拍照，推薦和入口處的大鳥居跟醒目大燈籠來張合照，名叫這裡博物館，但骨子裡根本是條美食街，不僅賣拉麵還有披薩、牛肉麵、鍋燒麵等料理!! 肚子餓時來這大快朵頤吧。

宜蘭甲鳥園

位置：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路 209 號（ Google 導航

營業時間： 09:00 ～ 18:00

建議停留時間 : 1hr-1.5hr

評價： 4.2 顆星

粉專 : 甲鳥園

好不容易來到宜蘭，本來想跟斑比山丘的小鹿互動，或宜農牧場的小羊小豬等小動物親近，卻又遇到掃興的雨天嗎？沒關係那就來風雨無阻的【宜蘭甲鳥園】與室內小鴨子們餵食互動吧！號稱網美等級的清水模鴨舍，環境超乾淨無臭味，融合科技的循環共生環境，不僅鴨子幸福人類也逛得無負擔！最後別忘了到旁邊用餐區，品嚐外面吃不到的鴨蛋麵包、鴨蛋糕等天然手工烘焙品吧！

宜蘭室內景點｜ 五結室內景點

溪和水產觀光工廠

位置：宜蘭縣五結鄉利興二路 11 號（ Google 導航

營業時間： 09:00 ～ 16:30 （週二公休）

建議停留時間 : 無DIY體驗2hr、DIY體驗3hr

評價： 4.3 顆星

粉專 : 溪和水產觀光工廠

推薦閱讀 : 溪和水產觀光工廠

距離宜蘭傳藝中心不遠處，2021新開的【溪和水產觀光工廠】是一家漫畫文青風的海鮮主題館，以真實烘魚箱當成售票亭，並以漫畫形式逐步介紹漁村生活，走到大漁船造景處還可透視生產線，愛拍照的別忘了在水產紙箱、曬魚竹篩等打造的大人網美拍來張合影，小孩們則有彩繪海洋世界相伴，最後還可以試吃漁獲以及現場體驗汆燙現吃，好吃又好玩！

DIY體驗項目: 廚房職人一日體驗、生米煮成熟飯小魚飯糰、壓小卷餅乾DIY體驗 【小編叮嚀】詳情預約報名問題，需至 溪和水產 粉專詢問唷

宜蘭金特務 007

宜蘭不只有日式忍者村的訓練基地，在五結鄉還有一處【宜蘭金特務007】！其同其名007，這裡是以「特務」為主題的宜蘭室內景點，在此你將依序接受心肺耐力、摩斯密碼打電報、實戰狙擊、近距離搏擊等8大訓練關卡，由專人一路帶領，以遊戲方式解鎖電影特務各項技能，最後還設有經典的特務拍照區可以留下另類的網美網帥照，一票到底無負擔！

宜蘭傳統藝術中心

宜蘭的必去經典景點【宜蘭傳統藝術中心】不僅適合晴天散步，雨天也很適合來這體驗台灣傳統藝術文化之美！「文昌街」、「魯班街」等傳藝老街上，一整排紅磚瓦屋舍每間都是市內空間，結合生活與傳統工藝的特色店家不用淋雨也能玩味欣賞，有興趣還能參加藍染、木藝手作等DIY體驗。 雨天也不受影響的「廟埕廣場」不定期還會上演民俗技藝、戲劇、音樂、舞蹈等藝術表演，看一場就值回票價。

畫框博物館

位置：宜蘭縣五結鄉五結路三段 81 號 （ Google 導航 ）

（ ） 營業時間： 10:30 ～ 18:30 （週四公休）

建議停留時間 : 1hr-1.5hr

評價： 4.5 顆星

粉專 : 畫框博物館

接下來這家【畫框博物館】是以畫與框為主題的宜蘭室內景點，入館就有專人解說，互動性的參觀即使是藝術門外漢也可樂在其中，館內有多處畫框可以好好的美拍一番，其中擺滿畫框的網美樓梯更是必拍取景點。另外只要買門票就可以免費體驗積木相框、明信片彩繪DIY等四項手作，相當值回票價。

宜蘭室內景點｜ 蘇澳室內景點

宜蘭親子景點

【歪歪球 Wild Wild Ball】

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號 Google 導航 ）

營業時間： 09:00 ～ 16:50

建議停留時間 : 2hr

評價： 4.8 顆星

粉專 : 歪歪求Wild Wild Ball

宜蘭超強大室內景點清單再加1，12種球類主題特色玩法，玩法內容超浮誇顛覆你的想像，小朋友大朋友都可盡情遊玩，重點是不限時間，門票又能抵館內消費，又夠佛心的啦。

【空氣島彈跳工廠】

位置：宜蘭縣蘇澳鎮港區 8 號

營業時間：10:00~22:00

門票資訊：300元/人

門票內容：平日120分鐘，假日100分鐘。超過時間，以每30分鐘100元計費

一票玩到底 2小時挑戰你的體能極限！

宜蘭最新的室內景點「空氣島彈跳工廠」，裡面有9大彈跳設施，還有各種遊戲機台，最重要的是還有餐飲自助吧，這些通通在時間內一票暢玩到底！不怕你不玩，怕你玩不夠！超適合一群好友一起來這裡進行各種PK挑戰，重點是完全在室內吹冷氣，不怕曬不怕雨，還不趕快約起來！

計程車博物館

位置：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號 Google 導航 ）

營業時間： 10:00 ～ 17:00

建議停留時間 : 30min-1hr

評價： 4.5 顆星

粉專 : 計程車博物館

叭叭小黃來了! 平時大馬路隨處可見計程車，在蘇澳有成立全球第一間主題博物館，收藏各國計程車款，樣式百百種看的目不轉睛，碰碰車、溜滑梯設施應有盡有，是個小而美室內景點，拍照、出遊都適合。

祝大漁物產文創館

緊鄰蘇澳區農會的【祝大漁物產文創館】也是一處免門票的蘇澳室內景點，耗資百萬的繽紛彩繪室內3D海底隧道是這裡最具話題的必拍點，特別的是2022年升級2.0，悄悄的將隧道內的彩繪更新，加入超大的漁民的守護神媽祖及千里眼和順風耳，超殺底片！走入室內參觀空間還有雕刻藝術品以及漁獲等相關海鮮零嘴等可採購，是個適合沿途停靠的蘇澳雨天備案！

奇麗灣珍奶觀光工廠

位置 : 宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號 Google 導航 ）

營業時間 : 09:30~17:30

評價 : 4.1 顆星

粉專 : 奇麗灣珍奶文化館

完整攻略 : 蘇澳景點、南方澳景點一日遊

提到宜蘭室內景點，自然不能沒有珍奶觀光工廠囉！走進奇麗灣，你可以了解珍奶的故事及生產過程，還能喝到各種口味的珍珠奶茶；喜歡自己動手做的旅客，這裡有手搓粉圓及手搖珍奶的DIY可以參加。除了靜態參觀之外，還有動態有趣的集點闖關遊戲可以參加。喜歡珍奶又想避免宜蘭雨天的你，絕不能錯過如此有趣的地方。

蜡藝蠟筆城堡

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路 500 號（ Google 導航

營業時間： 08:30 ～ 17:30 （六日～ 18:00 ）

建議停留時間 : 2hr(4個活動體驗行程)

評價： 4.2 顆星

粉專 : 蜡藝蠟筆城堡

這座以蠟筆為主題的【蜡藝蠟筆城堡】將建築物設計成一隻隻的蠟筆，光是外觀就相當引人注目！有別於其他觀光工廠的走馬看花，這裡從入門到結束都是有專人引導解說，中途還有蠟筆DIY、彩色筆DIY，以及趣味風車手作課程，從彩色筆灌墨水到壓製蠟筆全部都可以體驗到，相當有趣！最後還有人體彩繪體驗，彩繪完成還有星光大道可供留影，是個很棒的宜蘭室內親子景點，回家前別忘了在超便宜的文具販賣部大失血一下吧！

森學苑

位置：宜蘭縣蘇澳鎮德興七路1號 Google 導航 ）

營業時間： 08:30 ～ 17:30 (週二公休)

建議停留時間 : 2hr

評價： 4.6 顆星

粉專 : 森學苑

主打樹木為主題免門票新開幕室內景點，門口巨大紅椅，眼球立刻被吸引，逛逛文創小物、手作DIY、邊玩遊戲邊認識木頭知識，是個寓教於樂的親子室內好去處!

宜蘭室內景點｜ 頭城室內景點

蘭陽博物館

座落在烏石港舊址旁，外表如鯨魚般的建築物就是【蘭陽博物館】！大面落地窗的設計，即使雨天也能在室內觀賞細雨綿綿的蘭陽景緻。常設展內容豐富走一圈就能暸解宜蘭的過往，館內設計也相當前衛，如上到二樓由透明玻璃構成的超美天空步道等，多處都很適合拍照殺底片。孩子們則可以預約近年新增的「兒童考古探索廳」，體驗挖砂考古以及宜蘭居民的生活模式。

宜蘭室內景點｜ 員山室內景點

香草菲菲

位置：宜蘭縣員山鄉內城路 650 號（ Google 導航

營業時間： 09:00 ～ 18:00 （週一公休）

建議停留時間 : 無DIY體驗30min即可

評價： 3.9 顆星

粉專 : 香草菲菲

寬敞的純白溫室植栽空間【香草菲菲】可說是宜蘭的老字號室內景點了，走進這全台最大室內玻璃屋後，就能感受到迎面而來的陣陣植物花草香相當舒壓。四處由花草樹木圍繞的寬敞空間裡採自然冷卻，植物可以健康生長，人在裡面也相當涼爽不悶熱，走走天空步道由上俯瞰整個玻璃屋，想休息可以點杯飲品、麵包、點心等再隨意座位區歇息，喜愛植物還能以合理得價位入手香草及多肉植物，再來有開放寵物一同參觀，對養毛小孩的人來說可是一大福音呢。

菓風糖菓工房

位置：宜蘭縣員山鄉賢德路二段 188 號（ Google 導航

營業時間： 10:00 ～ 18:00 （週三公休）

建議停留時間 : 1hr

評價： 3.8 顆星

粉專 : 菓風糖菓工房

【菓風糖菓工房】為國內知名的糖果廠商「菓風小舖」的糖果製造工廠，不僅在南投、雲林等有據點，在宜蘭員山鄉也設有一處適合雨天備案的糖菓小屋。免收門票免費參觀，可自由選購特色文青風糖果、室內還有一段可暸解巧克力跟糖果相關知識的走廊，想體驗手作糖果的話還可以事前預約親手DIY的糖果小教室，喜歡拍照的話門口馬卡龍就別錯過囉！

宜蘭室內景點｜ 冬山室內景點

烏龜島咖啡點心伴手禮

在宜蘭冬山鄉的一片綠油油田野間，有一處有如田上孤島的玻璃屋【烏龜島】，從外觀就可以由四面大落地窗透視內部木製溫馨桌椅，再搭配前方蔚藍的水池，更加速令人想入內一探究竟的衝動！這裡是咖啡廳，也是伴手禮店，點杯飲品待在這空間裡就是一種享受！靠進落地窗處設有打卡取景點，在室內就可以以田間當背景來張美照，最後必買可愛龜山島造型的抹茶口味「龜山餅」！

大風吹手作館

位置：宜蘭縣冬山鄉光華三路129 號 Google 導航 ）

營業時間： 9:00 ～ 18:00 （週三公休）

建議停留時間 : 2hr

評價： 4.8 顆星

粉專 : 大風吹手作館

宜蘭一間充滿樂趣、發揮創意巧思的親子室內景點，大風吹手作館提供結合自然科學DIY體驗，天氣瓶、集光瓶、噴沙玻璃杯，每一種都相當實用，而且意外供餐好吃，媲美網美店等級，店家裝潢用心部分座椅設計成鞦韆造型，下雨天繼續賴著也可以。

宜蘭室內景點｜壯 圍室內景點

麋境咖啡

位置：宜蘭縣壯圍鄉美功路一段 41 巷 18 號（ Google 導航

營業時間： 11:00 ～ 18:00 （週二、三公休）

建議停留時間 : 1hr – 2hr

評價： 4.4 顆星

粉專 : 麋境咖啡

在宜蘭遇到下雨天就找間漂亮的咖啡廳避雨吧！【麋境咖啡】是家田園網美咖啡廳，不僅舒芙蕾鬆餅、水果千層蛋糕等甜點超強，手沖咖啡也非常講究！乍看正門就是一般透天民宅，但入內後別有洞天，可愛麋鹿網美牆迎賓、相當溫馨的傢俱裝潢擺飾、還有超有日本甜點店規格的甜點櫃。天氣好可走到後方有如辦婚禮的庭園散步一番，河邊鞦韆、網美花圈、月亮裝置藝術等都相當殺記憶體！

宜蘭室內景點｜ 羅東室內景點

木育森林(羅東林場店)

位置 : 宜蘭縣羅東鎮中正北路118號森美館 Google 導航 ）

營業時間 : 09:00-17:00

評價 : 4.8 顆星

以木質遊具為主的遊戲體驗場，許多互動設施兼具知識和娛樂，讓大小朋友從遊戲中享受DIY木作的美好與溫度，像極了一座森林裡的遊樂園，免費入場，適合帶小朋友體驗的親子景點。

羅東親子館

位置 : 宜蘭縣羅東鎮公正路199號 Google 導航 ）

營業時間 : 上午08:30~12:00；下午13:30-18:00 (週一公休)

評價 : 4.8 顆星

粉專 : 羅東親子館

完整攻略 : 羅東景點｜羅東一日遊私房秘境、必去室內景點、親子景點

羅東親子館提供能避雨的親子室內空間，以魔法森林為主題的宜蘭室內親子景點，帶孩子進入到童話的國度，館內有球池、草皮遊憩區、廚房區、繪本區等，能讓孩子盡情探索，除了有適合嬰幼兒發育所需的玩具、繪本圖書，不定時還會開設親子課程教室，重點是全部都是免費使用的！每天有兩個時段，一次只開放6組家庭入館，記得要提前預約唷！

宜蘭雨天景點｜三星室內景點

宜蘭大洲馬場

位置 : 宜蘭縣三星鄉大義八路80號 Google 導航 ）

營業時間 : 上午08:00~12:00；下午14:00-18:00

評價 : 4.5 顆星

粉專 : 大洲馬場

小時候有個騎著駿馬奔馳在草原夢想，宜蘭的大洲馬場能圓孩提時代夢想，本身是個私人農場，但經營方式有夠佛心，免費停車、免費入場看馬、近距離接觸馬匹，付個50元手上就有一桶餵食馬匹草磚囉~ 想體驗更進階的騎馬行為，現場有課程報名，放心來三星這為數不多特色室內景點玩。

益得畑の菓

位置 : 宜蘭縣三星鄉上將路三段376巷25號 Google 導航 ）

營業時間 : 09:00-18:00

評價 : 4.1 顆星

粉專 : 益得畑の菓

開在宜蘭三星的益得畑の菓，是休閒玩樂好去處的免費室內景點，有給擺拍的可愛三星蔥大公仔、3D彩繪牆，現場推薦必買酥皮、甜點當伴手禮，一定品嘗知名上將梨冰淇淋，那個好滋味讓人難忘，是個集免門票、購物、美拍完樂於一身好去處。

宜蘭室內景點｜網友問題 Q&A

Q1：有推薦免費宜蘭室內景點?

推薦你幾個免費宜蘭室內景點： 1.潭酵天地 2.祝大漁物產文創館 3.烏龜島咖啡點心伴手禮 4.羅東親子館 5.菓風糖菓工房

Q2：宜蘭室內景點有什麼特別?

宜蘭好玩讀室內景點可多著呢！有親近可愛動物餵食、室內觀光工廠、手工DIY角色扮演體驗、網美最愛網拍牆，每樣好玩好拍到翻，適合雨季或天氣炎熱時，帶著另一半和小朋友來體驗喔！