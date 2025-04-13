哈囉大家好，我是「蛋寶」！吃飽再玩，玩累就吃！我用美食跟旅遊鼓舞自己每天都要——超——展——開！今天要來跟大家分享一間位於台中逢甲夜市旁的超讚住宿【浮雲客棧Kloud Hotel】啦！這間真的是一間很有品味又CP值超高的旅館喔，而且走路不用五分鐘就可以到超好逛的逢甲夜市大吃特吃，對於想找台中住宿、逢甲住宿的朋友來說，地理位置真的是一級棒！要去台中市中心或其他知名景點也很方便，所以也很適合親子旅遊喔。

【浮雲客棧 Kloud hotel】

▼大廳

一進到大廳，就會看到是採自助式的報到櫃台喔，入住跟退房都自己來，很方便吧！

入住時間：下午3點後

退房時間：中午11點前





這次我入住的是「單床雙人客房」，大概有七坪大小，裡面有一張超舒服的席夢思特大雙人床。房間的裝潢走簡約優雅舒適的風格，色系也很柔和，就算放了行李箱，空間也不會覺得很擠 ，還有大片的落地窗，可以直接看到市區的景色喔。 房間裡面也有液晶電視跟辦公桌。

(▶️訂房：浮雲客棧 優恵訂房 )

說到設施服務，浮雲客棧也很貼心喔： 在一樓大廳右手邊有個「比斯奎爾空間」，是24小時開放的，所有住客都可以免費使用喔。裡面有提供飲用水、插座、微波爐，讓大家可以在這裡休息或吃東西。

還有一個很酷的機器手臂「酷哥 (KUKA)」，可以免費幫大家寄放行李，入住前或退房後都可以，感覺很安全！ 每層樓都有飲水機，提供冷熱水。 喜歡運動的朋友，可以到二樓的「李白健身房」，裡面有專業的健身設備，可以讓大家放鬆身心、活絡筋骨。開放時間是早上六點半到晚上十一點。 早餐是在15樓的「雲百匯」享用。那邊提供了很多種中西式餐點、甜點、飲品等等，而且空間挑高，還可以欣賞270度的水湳中央公園高空美景。

(▶️訂房：浮雲客棧 優恵訂房 )

餐點選擇很多，味道我覺得還OK，吃飽絕對沒問題啦！

《蛋寶 543》 這次來到台中逢甲夜市附近的【浮雲客棧】，整體的感覺真的很不錯，假日入住我覺得CP值很高喔！房間簡約又舒適，大小也還OK，帶小朋友來也很友善。交通很便利，去其他景點也不會太遠，而且只要走路5~6分鐘就可以到逢甲夜市，想買什麼、吃什麼、逛什麼都很方便，真的是來台中住宿的好選擇之一！

(▶️訂房：浮雲客棧 優恵訂房 )

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