板橋府中站週邊超高人氣的髮廊【HITO Hair 館前店】，

wing今天要來此染髮解決布丁頭及白髮髮絲的問題，

設計師Nicole建議我染帶點金色的淺褐色，再搭配深層結構式護髮補充頭髮養份，

染後的明亮色澤及護髮後的柔順光澤讓我瞬間煥然一新啊！

【HITO Hair 館前店 】位在板橋館前東路上，

從捷運府中站１號出口步行約５分鐘即達，就在錢櫃對面。

【HITO Hair 館前店】招牌上有寫上價格，立牌上及玻璃門上皆有寫上優惠活動，

目前有限時優惠燙或染不分長短1999元含洗護，限不指定設計師。

【HITO Hair 館前店】一樓美髮空間簡潔明亮，黑色沙發墊座椅舒適，

鏡子後有可放包包及吊外套的空間，鏡子旁也有平台可放茶飲及手機。

等待區的貝殼沙發椅看起來也很高雅舒適。

【HITO Hair 館前店】除了一樓外，地下室也有偌大的舒適美髮空間喔！

入座後會送上開水，有用杯蓋蓋住保持衛生，還有各種小點心，

怕客人久坐可止餓。

先來看看wing染髮前頭頂有布丁頭的髮色，髮根還有一些捲翹的白髮，

髮尾因多次染燙而呈現毛燥感。

染髮前設計師Nicole先拿出色卡與wing溝通，因為想蓋白髮但又不想太深，

她建議我選了金褐色，比較顯亮有質感，而且能染過白髮，染後也會再加強護髮。

染劑由Nicole親自調配，染髮前會先上一層頭皮隔離，保護頭皮不直接接觸染劑，

另外會在耳朵上套上耳套避免染劑接觸。

染髮全程就由親切美麗的設計師Nicole來操作，先染髮根的部分，

等候時間過色，之後再染髮中段及髮尾，一樣染後需靜待時間過色。

差不多時間等過色後就到舒適的沖洗區沖洗，【HITO Hair 館前店】沖洗區座位躺起來柔軟舒適。

沖洗完回到座位，再來進行護髮的步驟，今日使用的是深層的 光感結構護3段 ，

共有3劑，補充頭髮水份、油及胺基酸等養份。

第1~3劑護髮上完後，頭髮稍微捲成空心捲再以機器加熱促進吸收。

吹乾後Nicole再幫我稍微修剪一下瀏海，再用導熱梳吹整就完成今日造型囉！

可以看到整頭髮絲已均勻顯色，呈現具有質感帶點金色的褐色，

頭頂的白髮也覆蓋過去不明顯了。

深層護髮後髮絲顯得柔順有光澤，髮質摸起來也水潤了不少，感覺好柔滑。

染前及染後加上護髮的對比照就可看得出來差異，染完後色澤飽合明亮，也很顯色，

加上護髮後髮絲也顯得不再毛燥了。

在戶外光線下的髮色會更亮眼些，髮色看來也很有質感。

染髮過程【HITO Hair 館前店】的Nicole很貼心的建議我如何護髮及改善髮質，

過程中也很親切講解，染髮技術非常專業，染出的顏色我很滿意，

加上護髮的效果真的很棒，推薦想變髮的人來【HITO Hair 館前店 】找Nicole打造完美造型吧！

【HITO Hair 館前店 】

地 址：新北市板橋區館前東路14號

電 話：02- 2950-4928

營業時間：10:30-20:00

官方Line：@113sjwya

FB: HITO Hair 館前店

IG: HITO Hair 館前店