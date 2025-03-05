日本巡迴多年的【Animage雜誌和吉卜力展】於2025年1月8日到4月6日 也在台北華山1914文創園區盛大登場囉

這次展覽以德間書店出版的雜誌「Animage」為媒介，帶著觀眾回顧吉卜力動畫經典作品，包含珍貴手稿與動畫模型，細數漫畫到動畫的發展歷史，還有全球首次展出的《龍貓、風之谷、天空之城、魔女宅急便》的雜誌封面必拍場景，加上眾多可愛的周邊商品，可以說是2025年不可錯過的展覽之一

Animage雜誌和吉卜力展｜ 展覽相關資訊

▍展覽日期：2025/1/8 - 4/6 (1/28除夕休館)

▍展覽時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

▍展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

▍票價資訊：

■預售票390元 ：2024/11/14-2025/1/7期間販售。

■全票 490元：一般民眾。

■優待票470元：年齡3歲(含)以上兒童至大專院校以下學生(憑證)。

■愛心票245元：65歲(含)以上長者。身心障礙本人及一名必要陪同者(憑證)。

■免票資格：未滿3歲之兒童(憑證)，須成人持票陪同。未帶證件以身高是否滿90公分判定。

我們一行四人聽到有【Animage雜誌和吉卜力展】早早就在官網買好了早鳥票，然後某一天說走就走。華山1914文創園區經常有特展，交通也非常方便，坐 捷運板南線 到忠孝新生站2號出口再步行即可

▲官方臉書 Animage雜誌和吉卜力展

▲更多資訊請參考官網 https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

Animage雜誌和吉卜力展｜ 必看亮點

★ Animage雜誌對日本動畫展覽的影響，並有豐富的展覽內容和創作手稿

★ 經典吉卜力動畫的雜誌封面完全再現！

「龍貓、魔女宅急便、風之谷、天空之城」拍照打卡區

★ 精美的特展限定周邊商品！

★ 吉卜力工作室成立的故事

★ 「娜烏西卡」腐海裝束、擬真巨神兵等比再現

【Animage雜誌和吉卜力展】展場裡的作品非常豐富，動線良好，逛起來滿滿是美好回憶的衝擊，如同遊歷在吉卜力動畫的場景中

Animage雜誌和吉卜力展｜ 展場重點分享

★1978年創刊的《Animage》

展場一開始就進入1970年代的Animage雜誌創刊史，它是日本第一個正式發行的商業動漫雜誌，與吉卜力工作室有著密不可分得連結，透過展覽讓大家慢慢回顧它對日本動畫發展的影響。後來時任總編輯 鈴木敏夫 與動畫大師 宮崎駿 、 高畑勲 相遇並共同創作，成為「風之谷」和「天空之城」兩部經典動畫誕生的幕後推手。

利用許多精彩圖文展示，訴說Animage雜誌的發展過程

Animage雜誌創刊的封面就以當時極受歡迎的「宇宙戰艦大和號」為主題

牆面上滿滿Animage雜誌的海報，還有實體舊書刊可以翻閱

★《機動戰士鋼彈》引爆動畫熱潮

1979年的《機動戰士鋼彈》讓Animage雜誌的討論度提高，成功帶動鋼彈模型的銷售，當時風靡全日本也引爆了動畫熱潮

現場展出當時熱門的鋼彈戰士模型，大小男孩的最愛

★《魔法少女》開啟全新動畫時代

Animage雜誌的兩部作品「甜甜仙子」「魔法小天使」推出後擄獲許多人的支持，更成功引起動漫熱潮，開創了全新的動畫時代

新型態的機器人動畫有牢牢抓住女孩子的心

來自夢想與魔法之國的甜甜仙子故事，在當時更吸引大批國高中生的注意

展場內豐富多樣的作品一一呈現，刻劃出動漫初創年代背後的辛苦，還有影響社會風氣的潮流

★《吉卜力工作室》成立的背景

本次展覽大量收錄了 鈴木敏夫 在創立吉卜力工作室之前，當時擔任Animage雜誌編輯時期的手稿畫、雜誌篇幅、立體模型及場景設定資料等收藏，進一步讓大家認識 宮崎駿 、 高畑勲 和 鈴木敏夫 三人相遇，攜手共同建立工作室的動念

★《風之谷》的誕生

這個展區帶著觀眾了解風之谷的誕生故事，Animage雜誌如何從漫畫的連載開始，將這部經典作品一步一步地搬上大螢幕，從原創漫畫、創作手稿到電影企畫、短片試播製作的過程，這些製作紀錄都大量公開，讓民眾這個傳奇經典動畫的幕後世界。

記得風之谷的動畫當時造成一股旋風，描述一個過去古文明曾遭受毀滅的未知世界裡，一位名叫娜烏西卡少女的冒險故事

風之谷的可怕大王蟲，真是令人記憶猶新啊

風之谷的公主娜烏西卡善良聰明又勇敢，擅長駕馭滑翔翼，懂得用風與王蟲溝通，在那個充滿瘴氣的腐海森林中，風之谷這個小王國只能苟延殘喘，而娜烏西卡則利用了智慧和愛心化解人類與王蟲的矛盾。當時這種末日奇幻動畫電影的題材獨特，故事非常吸引人去觀賞，一直到現在都能堪稱是宮崎駿電影中最膾炙人口的作品

★《娜烏西卡》的腐海裝束，擬真巨神兵等比再現

接下來這個展區有最受歡迎的風之谷主角娜烏西卡，特別展示了她在腐海中的經典裝束，另外也有等比例還原的巨神兵，感覺好像走進了電影場景一般，充滿冒險和奇幻感，當下真的好想回去立刻重溫風之谷的電影

珍貴的風之谷電影手稿畫

電影風之谷的海報牆特別吸引人，大家都想跟王蟲和娜烏西卡合影

★《天空之城》的誕生

這個展區將帶你回到1985年，也就是吉卜力工作室的誕生時刻。

在「風之谷」上映後，工作室推出了第一部作品「天空之城」，鈴木敏夫當時同時擔任雜誌主編和吉卜力工作室的成員，有著雙重角色他在動畫界成為了關鍵推手。另外，還會首度展出宮崎駿在「天空之城」上映前所設計的飛行船立體模型，這艘飛行船長達2公尺，曾在Maxell公司的廣告中亮相，34年後依然完好無損地保存著。

Animage雜誌和吉卜力展｜吉卜力工作室誕生

Animage雜誌的主編、也是現任吉卜力工作室製作人的 鈴木敏夫 ，在1985年發掘動畫巨匠 宮崎駿 、 高畑勲 ，共同創辦了吉卜力工作室，致力於動畫電影的製作歷程，憑藉著撼動人心的故事情節與細膩的動畫，征服全球無數影迷，更成為日本極具影響力的動畫工作室之一。這次展覽除了將風之谷的製作過程大公開，也依序將經典作品 天空之城、龍貓、魔女宅急便等的幕後故事帶給台灣觀眾，來到展區可以細細回味

這些經典動畫不僅僅是我們一看再看的作品，連我的小孩也是宮崎駿電影的小影迷

魔女宅急便的電影海報牆與打卡拍照區

▼螢火蟲之墓的場景，這一部令人感動又揪心的電影，現在回憶起來還是會想流淚

▼龍貓 最最讓大小朋友風靡一時的宮崎駿動畫，一首豆豆龍TOTORO主題曲紅遍大街小巷，無人不知曉~ 輕快童謠般的旋律讓每個人都能朗朗上口，充滿可愛、活力、喜悅和純真。記得當時的主角小梅和龍貓特別受到大家喜愛，而龍貓的周邊商品也是一股風潮

Animage雜誌和吉卜力展｜ 四大拍照場景

還有還有厲害的重頭戲在後面，那就是全球首次海外巡迴展的「大型拍照場景」，將《龍貓》《風之谷》《天空之城》《魔女宅急便》將四大經典畫面呈現，大家可以和龍貓、小魔女一起合照成為雜誌封面的主角，讓粉絲們彷彿置身在吉卜力動畫的世界中。不過這個場景需要排隊依序，由現場的工作人員指揮進去並且協助拍照 (可能怕太多人搶拍造成隊伍塞車) 所以我們在這一區拍照超級快，因為工作人員拍完就立刻喊下一位 ~~(不是啊 我POSE都還沒有擺好耶，呵呵)

▼《龍貓》第一個拍照場景便是最受歡迎的龍貓公車，超興奮的

坐在圓嘟嘟的龍貓旁邊，好像我們也是電影主角，真的很趣味

▼《天空之城》拍照的時候可以仿照電影情節的動作，可以一個人獨拍也可以兩個人一起演個過癮

▼《魔女宅急便》快來當小魔女 (時間太短根本想不出姿勢哈哈哈) ，其實我們第一次覺得工作人員拍得不太優，後來蓋了手印出去再進場一次，直接繞到展區最後端這裡，再重拍一次

▼《風之谷》動畫電影裡可怕的大王蟲當時看起來懼怕，現在卻覺得可愛又很特別，一定也要跟它同框合照一下，不得不說這四個經典卡通的場景真的很好拍，也是我們拍得最開心的角落

Animage雜誌和吉卜力展｜ 備受愛戴的吉卜力作品牆

備受愛戴的吉卜力作品牆，陳列了許許多多粉絲喜愛的動畫海報，給了我們從學生時代到現在滿滿的回憶，找一找自己喜歡的作品來合拍吧

崖上的波妞、霍爾的移動城堡、借物少女

天空之城、風之谷、龍貓

神隱少女_千尋 這一部我也是很喜歡耶，看著逛著總是有電影的情節浮現出來，宮崎駿的動畫有一種說不出的魔力，回味幾次都會充滿感動

這次 吉卜力展 好在有姐妹們一起同遊共賞

Animage雜誌和吉卜力展｜ 周邊商品區

展場出口處在個人臉書打卡，會送特展的紀念小卡喔 (但是不能挑款)

最後就是「吉卜力紀念商品區」，包括了台灣自製開發的商品，還有展覽限定商品200種以上，生活小物、可愛玩偶、日本進口絨毛玩偶等等，可以讓粉絲把回憶和喜悅帶回家喔

拍了幾張可愛玩偶和掛飾，龍貓和波妞都好可愛，真的會不小心就失心瘋帶回家

這個零錢包超級可愛，讓我愛不釋手~

【Animage雜誌和吉卜力展】於2025年1月8日到4月6日 在台北華山1914文創園區登場，還沒有來的朋友趕緊把握時間吧

▍展覽日期：2025/1/8 - 4/6 (1/28除夕休館)

▍展覽時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

▲官方臉書 Animage雜誌和吉卜力展

▲更多資訊請參考官網

https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦