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華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4/6登場，重溫經典動畫的創作歷程與珍貴手稿、《龍貓、風之谷、天空之城、魔女宅急便》四大必拍場景

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2025-03-05 18:16:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

日本巡迴多年的Animage雜誌和吉卜力展】2025年1月8日到4月6日 也在台北華山1914文創園區盛大登場囉

這次展覽以德間書店出版的雜誌「Animage」為媒介，帶著觀眾回顧吉卜力動畫經典作品，包含珍貴手稿與動畫模型，細數漫畫到動畫的發展歷史，還有全球首次展出的《龍貓、風之谷、天空之城、魔女宅急便》的雜誌封面必拍場景，加上眾多可愛的周邊商品，可以說是2025年不可錯過的展覽之一

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 展覽相關資訊  

▍展覽日期：2025/1/8 - 4/6 (1/28除夕休館)

▍展覽時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

▍展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

▍票價資訊：

■預售票390元 ：2024/11/14-2025/1/7期間販售。

■全票 490元：一般民眾。

■優待票470元：年齡3歲(含)以上兒童至大專院校以下學生(憑證)。

■愛心票245元：65歲(含)以上長者。身心障礙本人及一名必要陪同者(憑證)。

■免票資格：未滿3歲之兒童(憑證)，須成人持票陪同。未帶證件以身高是否滿90公分判定

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

我們一行四人聽到有Animage雜誌和吉卜力展】早早就在官網買好了早鳥票，然後某一天說走就走。華山1914文創園區經常有特展，交通也非常方便，坐捷運板南線忠孝新生站2號出口再步行即可

▲官方臉書 Animage雜誌和吉卜力展

▲更多資訊請參考官網 https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 必看亮點  

 Animage雜誌對日本動畫展覽的影響，並有豐富的展覽內容和創作手稿 
 經典吉卜力動畫的雜誌封面完全再現！

  「龍貓、魔女宅急便、風之谷、天空之城」拍照打卡區
 精美的特展限定周邊商品！

 吉卜力工作室成立的故事

 「娜烏西卡」腐海裝束、擬真巨神兵等比再現

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

Animage雜誌和吉卜力展】展場裡的作品非常豐富，動線良好，逛起來滿滿是美好回憶的衝擊，如同遊歷在吉卜力動畫的場景中

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 展場重點分享  

1978年創刊的《Animage》

展場一開始就進入1970年代的Animage雜誌創刊史，它是日本第一個正式發行的商業動漫雜誌，與吉卜力工作室有著密不可分得連結，透過展覽讓大家慢慢回顧它對日本動畫發展的影響。後來時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師宮崎駿高畑勲相遇並共同創作，成為「風之谷」「天空之城」兩部經典動畫誕生的幕後推手。  

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

利用許多精彩圖文展示，訴說Animage雜誌的發展過程

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

Animage雜誌創刊的封面就以當時極受歡迎的「宇宙戰艦大和號」為主題

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華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

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牆面上滿滿Animage雜誌的海報，還有實體舊書刊可以翻閱

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《機動戰士鋼彈》引爆動畫熱潮 

1979年的《機動戰士鋼彈》讓Animage雜誌的討論度提高，成功帶動鋼彈模型的銷售，當時風靡全日本也引爆了動畫熱潮

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

現場展出當時熱門的鋼彈戰士模型，大小男孩的最愛

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華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

《魔法少女》開啟全新動畫時代 

Animage雜誌的兩部作品「甜甜仙子」「魔法小天使」推出後擄獲許多人的支持，更成功引起動漫熱潮，開創了全新的動畫時代

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

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新型態的機器人動畫有牢牢抓住女孩子的心

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

來自夢想與魔法之國的甜甜仙子故事，在當時更吸引大批國高中生的注意

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

展場內豐富多樣的作品一一呈現，刻劃出動漫初創年代背後的辛苦，還有影響社會風氣的潮流

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

《吉卜力工作室》成立的背景 

本次展覽大量收錄了鈴木敏夫在創立吉卜力工作室之前，當時擔任Animage雜誌編輯時期的手稿畫、雜誌篇幅、立體模型及場景設定資料等收藏，進一步讓大家認識宮崎駿高畑勲鈴木敏夫三人相遇，攜手共同建立工作室的動念

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

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華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

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《風之谷》的誕生 

這個展區帶著觀眾了解風之谷的誕生故事，Animage雜誌如何從漫畫的連載開始，將這部經典作品一步一步地搬上大螢幕，從原創漫畫、創作手稿到電影企畫、短片試播製作的過程，這些製作紀錄都大量公開，讓民眾這個傳奇經典動畫的幕後世界。 

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

記得風之谷的動畫當時造成一股旋風，描述一個過去古文明曾遭受毀滅的未知世界裡，一位名叫娜烏西卡少女的冒險故事

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

風之谷的可怕大王蟲，真是令人記憶猶新啊

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

風之谷的公主娜烏西卡善良聰明又勇敢，擅長駕馭滑翔翼，懂得用風與王蟲溝通，在那個充滿瘴氣的腐海森林中，風之谷這個小王國只能苟延殘喘，而娜烏西卡則利用了智慧和愛心化解人類與王蟲的矛盾。當時這種末日奇幻動畫電影的題材獨特，故事非常吸引人去觀賞，一直到現在都能堪稱是宮崎駿電影中最膾炙人口的作品 

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

《娜烏西卡》的腐海裝束，擬真巨神兵等比再現 

接下來這個展區有最受歡迎的風之谷主角娜烏西卡，特別展示了她在腐海中的經典裝束，另外也有等比例還原的巨神兵，感覺好像走進了電影場景一般，充滿冒險和奇幻感，當下真的好想回去立刻重溫風之谷的電影

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

珍貴的風之谷電影手稿畫

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

電影風之谷的海報牆特別吸引人，大家都想跟王蟲和娜烏西卡合影

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

《天空之城》的誕生 

這個展區將帶你回到1985年，也就是吉卜力工作室的誕生時刻。

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

「風之谷」上映後，工作室推出了第一部作品「天空之城，鈴木敏夫當時同時擔任雜誌主編和吉卜力工作室的成員，有著雙重角色他在動畫界成為了關鍵推手。另外，還會首度展出宮崎駿在「天空之城上映前所設計的飛行船立體模型，這艘飛行船長達2公尺，曾在Maxell公司的廣告中亮相，34年後依然完好無損地保存著。

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜吉卜力工作室誕生  

Animage雜誌的主編、也是現任吉卜力工作室製作人的鈴木敏夫，在1985年發掘動畫巨匠宮崎駿高畑勲共同創辦了吉卜力工作室，致力於動畫電影的製作歷程，憑藉著撼動人心的故事情節與細膩的動畫，征服全球無數影迷，更成為日本極具影響力的動畫工作室之一這次展覽除了將風之谷的製作過程大公開，也依序將經典作品 天空之城、龍貓、魔女宅急便等的幕後故事帶給台灣觀眾來到展區可以細細回味

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

這些經典動畫不僅僅是我們一看再看的作品，連我的小孩也是宮崎駿電影的小影迷

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

魔女宅急便的電影海報牆與打卡拍照區

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

▼螢火蟲之墓的場景，這一部令人感動又揪心的電影，現在回憶起來還是會想流淚

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

▼龍貓 最最讓大小朋友風靡一時的宮崎駿動畫，一首豆豆龍TOTORO主題曲紅遍大街小巷，無人不知曉~ 輕快童謠般的旋律讓每個人都能朗朗上口，充滿可愛、活力、喜悅和純真。記得當時的主角小梅和龍貓特別受到大家喜愛，而龍貓的周邊商品也是一股風潮

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 四大拍照場景  

還有還有厲害的重頭戲在後面，那就是全球首次海外巡迴展的「大型拍照場景」，將《龍貓》《風之谷》《天空之城》《魔女宅急便》將四大經典畫面呈現，大家可以和龍貓、小魔女一起合照成為雜誌封面的主角，讓粉絲們彷彿置身在吉卜力動畫的世界中。不過這個場景需要排隊依序，由現場的工作人員指揮進去並且協助拍照 (可能怕太多人搶拍造成隊伍塞車) 所以我們在這一區拍照超級快，因為工作人員拍完就立刻喊下一位 ~~(不是啊 我POSE都還沒有擺好耶，呵呵) 

▼《龍貓》第一個拍照場景便是最受歡迎的龍貓公車，超興奮的

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

坐在圓嘟嘟的龍貓旁邊，好像我們也是電影主角，真的很趣味

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

▼《天空之城》拍照的時候可以仿照電影情節的動作，可以一個人獨拍也可以兩個人一起演個過癮

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

▼《魔女宅急便》快來當小魔女 (時間太短根本想不出姿勢哈哈哈) ，其實我們第一次覺得工作人員拍得不太優，後來蓋了手印出去再進場一次，直接繞到展區最後端這裡，再重拍一次

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

▼《風之谷》動畫電影裡可怕的大王蟲當時看起來懼怕，現在卻覺得可愛又很特別，一定也要跟它同框合照一下，不得不說這四個經典卡通的場景真的很好拍，也是我們拍得最開心的角落

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 備受愛戴的吉卜力作品牆  

備受愛戴的吉卜力作品牆，陳列了許許多多粉絲喜愛的動畫海報，給了我們從學生時代到現在滿滿的回憶，找一找自己喜歡的作品來合拍吧

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

崖上的波妞、霍爾的移動城堡、借物少女 

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

天空之城、風之谷、龍貓

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

神隱少女_千尋 這一部我也是很喜歡耶，看著逛著總是有電影的情節浮現出來，宮崎駿的動畫有一種說不出的魔力，回味幾次都會充滿感動

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

這次吉卜力展好在有姐妹們一起同遊共賞

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

  Animage雜誌和吉卜力展｜ 周邊商品區  

展場出口處在個人臉書打卡，會送特展的紀念小卡喔 (但是不能挑款)

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

最後就是「吉卜力紀念商品區」，包括了台灣自製開發的商品，還有展覽限定商品200種以上，生活小物、可愛玩偶、日本進口絨毛玩偶等等，可以讓粉絲把回憶和喜悅帶回家喔

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

拍了幾張可愛玩偶和掛飾，龍貓和波妞都好可愛，真的會不小心就失心瘋帶回家

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

這個零錢包超級可愛，讓我愛不釋手~

華山文創『2025Animage雜誌和吉卜力展』1/8起至4

Animage雜誌和吉卜力展】2025年1月8日到4月6日 在台北華山1914文創園區登場，還沒有來的朋友趕緊把握時間吧

▍展覽日期：2025/1/8 - 4/6 (1/28除夕休館)

▍展覽時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

▲官方臉書 Animage雜誌和吉卜力展

▲更多資訊請參考官網 

https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

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