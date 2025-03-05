

第二天行程算是比較輕鬆的

一部分人選擇去恰圖洽市集逛街

我和友人則選擇在飯店附近隨意晃晃

3月底的曼谷天氣已不容小覷

還不到正午的天氣已讓人汗流浹背

鄰近飯店有間以樹屋為主題的特色咖啡，我和友人決定先在這裡消暑放空一下

在市區街道內竟然還有一處舒適綠蔭

想曬點太陽但又不想待在室外，正好落地窗旁有一空位

點上一杯西西里咖啡，開始進入放空階段~~



放空完就到飯店附近的購物商場裡吹冷氣閒逛

恰巧某一層樓有小型的藝文展覽，就順道參觀起來了



購物商內的裝置藝術一處



約莫2點到指定的SPA店Divana Nurture Spa來進行一場奢華泰式按摩吧

和清邁分店的風格不太一樣，隱身在不太起眼的建築裡，走進會是一片綠意盎然

曼谷這邊的除了有一大塊草坪，還有一個玻璃屋

相同的是，正廳裡面會有一處都是該品牌的相關產品(例如:護膚乳、護手霜、香氛等)

SPA時間就沒拍照啦~~~~



療程結束後的舒壓點心，這次提供的是點心盅及熱茶



距離晚餐時間還有段距離，我和友人在SPA附近的EmQuartier晃晃

剛好看到%Arabica Bangkok分店，點上一份抹茶口味霜淇淋

選在室外中庭區邊吃邊看底下的市集



晚餐在Best Beef吃，烤了一堆肉，而我卻只拍了一堆蝦是怎麼個回事!!!!!!

好吧，只能說應該是被好吃的蝦給震懾住了，以至於明明是吃肉的地方我卻失職了!!!!

不過雖然沒拍到肉，但還是小小介紹一下，這間Best Beef是曼谷平價燒烤吃到飽，近捷運On Nut站

大約一人約300多泰銖就可享用到泰國蝦、牛、豬、海鮮等，另外不同加價還有不同飲品喝到飽可供選擇



晚餐吃飽後不忘回飯店頂樓看個夜景再回房休息



繼續充電~~~明天要往北碧府前進啦!!!!