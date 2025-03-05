一年四季都是吃鍋好日，尤其是「先爆香、再熬煮」的石頭火鍋，濃郁層次讓人無法抗拒。久桃石頭火鍋 座落台中勤美綠園道旁，用芝麻油、蒜頭、洋蔥先炒肉品，再倒入豬大骨、雞骨、數十種蔬果熬製 6-8 小時的乳白高湯，搭配現點現切的肉品，食材自由挑選，還有獨門沙茶與酸辣青醬，每鍋都能客製出最適合自己的風味，加上用餐環境寬敞、價格透明合宜，從中午營業到深夜，隨時前往能吃得盡興

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

久桃石頭火鍋 在哪裡？

台中火鍋又添一生力軍！出一張嘴旗下的石頭火鍋新品牌 久桃石頭火鍋，坐落於公益路上，絕佳三角窗的地理位置，鄰近勤美及模範商圈，周邊設有付費停車場，加上下午時段不休息的優勢，不管何時前往都很適合

久桃石頭火鍋專門店

地址 : 台中市西區公益路77號一樓

電話 : 04-2301-9248

營業時間 : 12:00~23:00

ＦＢ｜ＩＧ

久桃石頭火鍋 用餐環境

久桃石頭火鍋 以湖水藍為主色調，坐擁大片落地窗，整體明亮寬敞，打造簡約摩登的用餐空間，座位以方桌及圓桌為主，無論小倆口用餐，還是親友多人相聚，都能舒適入座

久桃石頭火鍋 菜單

在久桃石頭火鍋用餐，無論人數多少，每鍋開鍋費只要100元！開鍋費 100 元 內含湯底靈魂三元素：洋蔥、蒜頭、芝麻油，簡單卻香氣十足。想讓風味更上一層樓？蒜苗、扁魚、魷魚 強烈推薦加點，一起入鍋爆香，讓湯頭更有層次

湯頭濃淡可依喜好調整，想加湯也有專人服務。非尖峰時段不限時悠閒享用，若遇滿座則限時 100 分鐘。點餐方式簡單便利，兩人以下開鍋需點至少一盤肉，兩人以上則需兩盤，肉品及海鮮透過 QRcode 選擇，青菜火鍋料則是冰箱自行拿取

冰箱上方清楚標示盤子顏色與價格，從 40 元到 80 元不等，介於 40 元至 80 元之間，透明又直觀，冰箱內擺滿各式新鮮食材，從蔬菜、餃類、丸子、蝦仁漿一應俱全，可依自身喜好自由拿取

蔬菜種類相當豐富，從番茄、花椰菜、玉米、南瓜，絲瓜、玉米筍、木耳、苦瓜、櫛瓜、水蓮、大陸妹、高麗菜等，還有香菇、秀珍菇與各種火鍋配料，超過30種食材，都用保鮮膜封好，選擇多樣又新鮮

醬料區準備了蔥花、特製沙茶、無敵青醬、蒜泥、辣椒等，都能隨心搭配。店家親自炒製的特製沙茶，香氣爆棚；還有獨特的無敵青醬，有點像泰式海鮮醬，微酸微辣，搭配海鮮清爽開胃，還能添加蛋黃更顯圓潤醇香

久桃石頭火鍋 自熬湯頭現點先炒

肉品現點現切，新鮮看得見，每片厚實不單薄，入口更有滿滿肉感。

石頭鍋的湯頭則是現點現炒，先用芝麻油爆香扁魚、魷魚，再加入蒜頭、洋蔥拌炒肉品至半生熟後呈起，接著倒入以豬大骨、雞骨、數十種蔬果熬煮 6-8 小時的乳白高湯。隔著玻璃櫥窗都能聞到香氣四溢，每一鍋都是層層堆疊的美味。

湯底上桌後，服務人員會細心協助下鍋，先放入食材，再將炒至半熟的肉片鋪上，最後添入熱騰騰的乳白高湯，隨著蔬菜慢慢燉煮，甜味悄悄融入湯頭，每一口都透著自然的清甜與鮮美，喝完一點也不會有舌燥感

久桃石頭火鍋 餐點

食材自由拿取，滿滿一桌擺好擺滿，依序將肉片、海鮮、蔬菜通通下鍋，視覺、嗅覺、味覺一次滿足。小孩才做選擇？不，我全都要

無骨牛小排

無骨牛小排細緻油花讓肉質柔嫩不柴，在鍋內輕涮幾下，粉嫩嫩的熟度最能展現牛肉的香氣與甜味。不沾醬就很好吃

梅花豬

梅花豬在鍋中輕涮，微微捲起瞬間，吸附湯頭與蔬菜的甜美精華，口感柔嫩不柴，清爽溫潤。

雪花牛肉

豐富油脂的雪花牛肉，再一開始拌炒就加入鍋中，久煮依然保持軟嫩口感，完全不會乾柴，吸附湯汁後肉質更顯鮮甜

白蝦、蛤蜊

白蝦肉質緊實彈牙，蛤蜊鮮美飽滿，每盤只要100元的佛心價格，很值得多吃幾盤

蛋腸

外觀看起來像棉花糖般輕柔，入口卻是細緻如蒸蛋般滑順。下鍋後吸滿湯汁，品嚐每一口都忍不住驚嘆，簡直是火鍋中的隱藏版小驚喜！

排骨酥

集結湯汁的美味食材不能錯過排骨酥，雖肉不算厚，但排骨酥特有香氣與湯汁交織柔和，一口咬下風味令人驚艷

蝦仁漿

蝦仁漿下鍋後，瞬間變得彈牙十足，湯汁的鮮甜堆疊上蝦仁的鮮美，更是鮮上加鮮

茼蒿、水蓮、絲瓜、高麗菜，都相當新鮮

食材空盤不用苦惱堆疊佔據桌面，每桌底下都有擺放餐盤回收籃，小貼心設計還不賴

久桃石頭火鍋 費時熬煮的蔬果大骨雞骨湯，濃郁不膩，美妙滋味讓人意猶未盡，隨心選擇食材，新鮮現切的肉品，還有特製雙醬，每一口都是滿滿幸福，下午不休息及一路營業至晚上11點，任何時段前往都有好吃的石頭火鍋，台中勤美周邊好吃火鍋加一，推薦給愛吃火鍋的你們



文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～