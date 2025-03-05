「台北新四國遍路」是日治時期，「複製」弘法大師在日本四國修行的足跡，在台北選定西門町、圓山、芝山岩、草山、竹子湖、北投等各處安置放置石佛，用「石佛」代替「佛寺/靈場」串起的朝聖路線守護台灣，二次大戰結束後，日人引揚歸國，台北石佛也因無人供奉與管理，大都不在原處而流離失所



＊*找尋石佛首站

台北 新四國 遍路歷史

在日治時期日本人依著四國遍路文化，在台北規畫一條石佛串起的台北新四國88所靈場，1925年4月14日首場遍路活動啟動，距今正好第100週年；隨著時間的推移，如今許多寺廟石佛已消失或遷移，台北遍路已然破碎，但仍有不少被保存的石佛等你來探索發掘，感受佛菩薩以身相守，守護台灣……

弘法寺（今臺北天后宮）為第1番，鐵真院（今北投普濟寺）為第88番，恰巧就是起站與終點；不論在西門町商樓裡的臺北天后宮，或是日式建築鮮明的北投普濟寺，亦或是北投山間的石佛小祠，穿梭在大廟小祠間，你可以尋找日本佛教在臺北的足跡，以及八十八尊石佛留下的遺跡，發現石佛群的現況看見臺北的「弘法大師」、湯守觀音與石佛，跨越百年時間，之於臺北的珍貴價值

目前獲知石佛地點有：西門町弘法寺 、 萬華豐川稻荷(二戰後已廢寺，現址為西門紅樓)、 圓山臨濟護國禪寺、芝山岩、北投善光寺 、北投鐵真院今普濟寺 、北投松本別莊、 北投地獄谷、 紗帽山、弘法寺草山別院 、竹子湖，五十四番下方斜坡下 、竹子湖駐在所右側、台灣教育會療養所（林間學校）、 以文堂別莊（松田別莊） 、草山多喜橋、草山多喜湯、草山道路



＊*弘法大師為首

尋訪石佛契機

在春節期間划手機意外看到 小步旅行 的影片，看著看著看出興趣來，決定開啟我的尋訪石佛之路，首站當然是一直被大家誤會在內湖的正願禪寺，實際上正願禪寺的位置是歸屬在大直哦



＊*正願禪寺後門，石佛就在此處

正願禪寺

正願禪寺位在雞南山中，可以走步道上來亦可驅車前來，不過山路很窄超難會車；正願禪寺的建築風格有別於多數廟宇的樣態，加上被竹林包圍相當幽靜；在寺院後方即是石佛所在地



＊*有種與世無爭的FＵ



＊*是不是與多數廟宇長的不一樣

石佛探索

正願禪寺可以看到十尊石佛，其中頭尾皆為弘法大師，中間還有一尊文珠菩薩，故以石佛來說僅七尊，亦是第二大石佛保存區

第19番 立江寺 延命地蔵菩薩

第22番 平等寺 藥師如來

第28番 大日寺 大日如來

第34番 種間寺 藥師如來

第36番 土佐青龍寺 波切不動明王

第37番 岩本寺 阿彌陀如來

第38番 金剛福寺 三面千手観世音菩薩

文殊菩薩

弘法大師



＊*弘法大師



＊*第19番 立江寺 延命地蔵菩薩



＊*第36番 土佐青龍寺 波切不動明王



＊*第22番 平等寺 藥師如來



＊*第38番 金剛福寺 三面千手観世音菩薩



＊*第37番 岩本寺 阿彌陀如來



＊*文殊菩薩



＊*第34番 種間寺 藥師如來



＊*第28番 大日寺 大日如來

如何前往正願禪寺

享受山林芬多精可從雞南山步道往上步行，據說約二十來分即可抵達正願禪寺；如果像我一樣懶懶的，可以驅車前往，只是山路狹小會車難



＊*取左下切，這山路相當狹窄



＊*驅車前往可順訪靜修宮

正願禪寺 資訊

Trip Date：2025.02.15

電話：02 2533 7133

地址：台北市中山區北安路745巷43號

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