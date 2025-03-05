位在新光三越台南中山店12樓，沿著民族路把車停放在停車場，只要消費滿500元可抵扣0.5小時，最多可折抵4小時。

以上2張照片是，台北店也是人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時。

最近酸菜魚在台灣是熱議話題，「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼?一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！ 精品食尚美學用餐體驗 風潮正夯。陸續有新品牌紛紛成立，小高今天帶大家吃看看「狂一鍋酸菜魚-台南中山店」，這是2025樂多多集團最新力作「狂一鍋酸菜魚」是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2019年冬，主理人”成都狂少”秒說服一群狂徒歷經6年的專研， 不停的田調多國料區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋炮爐間、精品時尚界，成就了翻玩酸菜魚融合時尚精品的獨創生活美學，「狂一鍋酸菜魚」油然而生。聽店長說肉多多及明水然樂已經紅到海外，造成熱潮，狂一鍋目標也是開到國外，真的是台灣之光阿!趁剛開幕趕緊手刀訂位嘗鮮去。

搭電梯直達12樓，走出電梯往左走就會看到「狂一鍋酸菜魚-台南中山店」。

來到店面彷彿踏入精品蒂芬妮藍藍的世界，大門旁有設置用餐候位座位區，一旁有放置一台取號機供使用，這裡是採機器叫號入席來用餐。

一旁有設置精品藍色蝴蝶結打卡場所，好可愛的蝴蝶結拍照上傳與網友分享。

店門口有擺放燈箱式立牌菜單供顧客參考。

店家主體裝潢和形象以蒂芬妮藍為主調，牆面Logo有1725代表西元意思，西元1725年就是酸菜魚誕生的年份，歷久彌新這道料理傳承至今超過300年。

這開放式用餐空間超時尚夢幻，完全導入蒂芬妮藍的主題在餐廳中，連工作人員穿著也是蒂芬妮藍襯杉，裡面放置4人座位為主，厚重白色大理石桌面搭配蒂芬妮藍皮椅，讓整個用餐空間呈現高雅時尚的氣息。

桌面下方抽屜有紙巾、餐紙和餐具供使用，裡面吊掛圓形造型頂燈燈光明亮，想要拍照美美照片是相當容易的。

走入大門，迎面而來是這高雅的馬克杯，這是店家花茶飲沖泡的場所，這花茶有洛神花和玫瑰花再搭配陳皮，牆面有貼２種配方供顧客參考（仙女開心配方、女神快樂配方），還附上飲用禁忌供依據。

這是女神快樂配方就是陳皮搭配玫瑰花。

這是仙女開心配方就是陳皮搭配洛神花。

一旁有放置開飲機供顧客自行沖泡，店家有建議這花茶約浸泡3分鐘即可。

用餐前服務員會送上這拋棄式圍兜供使用。

這張是店家菜單供顧客點餐參考，菜單菜色很時尚方式來命名，主菜有正統風味的蕭鼓傳情酸菜魚，與不吃辣的邦香四溢番茄鮮，還有加料、涼菜、炸物及飲品等供額外選擇，主菜有分機車包1~2人、托特包2~3人及鉑金包3~4人等三樣供挑選，整體菜單定價相當親民，用完餐需酌收10%的服務費。

依照慣例把全部餐點放置在桌面拍張全體照，

餐桌上餐點有酸菜魚（機車包）630元、蕃茄魚（機車包）630元、香氣撲鼻香酥雞150元、奈人擋住饅頭香110元、 兒女情長鴨血辣60元、鍋巴89元、百年傳世蓮藕香80元、達人知味娃娃菜90元、易品清新梅子醋80元及登高望遠烏梅醉70元等。

這盤是百年傳世蓮藕香80元。

這蓮藕酸甜滋味很清脆開胃超好吃 。

這碗是達人知味娃娃菜90元。

這青菜外觀色澤清脆滿滿柴魚蹤跡。

這青菜滿滿柴魚香氣很清脆超好吃 。

這是香氣撲鼻香酥雞150元。

這炸雞裹粉高溫油炸呈現美觀金黃色。

炸雞表面酥脆肉質入味多汁超好吃 。

這是鍋巴89元。

熱騰騰鍋巴泡在酸菜魚湯汁裡美味堪稱一絕，但是小高喜歡沾上煉乳來享用，鍋巴超酥脆鹹甜滋味值得您一試 。

這是兒女情長鴨血辣60元。

麻辣鴨血是川味料理最經典菜色。

這麻辣鴨血辣度適中滑嫩超好吃 。

這是奈人擋住饅頭香110元。

剛出油鍋小饅頭外觀呈現金黃色，記得要趁熱吃才有酥脆口感。

小饅頭沾上煉乳來吃，酥脆滋味奶香濃郁紮實超好吃 。

這是蕭鼓傳情酸菜魚（機車包）630元、

這白色瓷盤有印上狂一鍋的店名，酸菜魚配料有酸菜、烏鱧魚片、培根豬肉片、黑木耳、白蘿蔔片、金針菇、寬冬粉、辣椒....等等，配料豐富外觀看起來超吸睛，「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底，是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚，職人謹獻。既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味。

這湯頭辣度、鹹度和酸度調味很適中，酸辣湯頭超開胃搭配白飯超滿足。