高掛復古美式大燈泡招牌的「 樂閣 LEGATE 」，提供義大利麵、燉飯、排餐，也有沙拉、開胃菜、甜點和飲品

老闆主廚曾在法國藍帶學院美國分院學習，累積六年多的歐美料理廚藝，最終在2018年返回家鄉嘉義與妻子兩人創立這家餐廳

這次吃到浮誇吸睛的「串烤迷迭香雞腿白醬義大利麵」、黑嚕嚕的鮮甜「鮮蝦干貝墨魚醬義大利麵」還有新品「舒肥豬五花香辣椒麻義大利麵」

不用花大錢就能享用到豐富多樣的歐美式佳餚，用料實在、烹飪調味也十分用心，既美味又不過於油鹹

約會、親友聚會或家庭聚餐都可推薦來「 樂閣 LEGATE 」

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商家名稱：樂閣 LEGATE(嘉義市東區成仁街238號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2765238 週五至三11:30-14:30 17:00-20:30；週四休

餐點介紹：義大利麵/燉飯/排餐/湯/沙拉/炸物/甜點/飲品/酒品 ※參考文末菜單 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2025.03



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▲樂閣 LEGATE 店面

位在可堪稱是嘉義市最文青街道「成仁街」上，這條單行道車流和人潮都不多、相對靜謐，卻又實實在在座落於於嘉義市最熱鬧的觀光地帶

附近方圓半公里內就有中山圓環(中央噴水池)、文化路夜市、嘉義秀泰廣場、檜意森活村和阿里山森林鐵路車庫園區，全都是散步就能到達的景點

周邊可路邊停車，一個街口外也有付費戶外停車場，很方便

▲樂閣 LEGATE 用餐環境

約1/4空間是廚房，有大面窗戶隔著廚房和用餐區，避免油煙飄出，同時也能讓人客看到主廚在廚房內大展廚藝

整體沒有太多裝潢；桌位總共有四組四人座和兩組二人座

適合少人數聚餐，個人用餐也很 愜意

(客串演出: J哥)

▲樂閣 LEGATE 主廚料理中

料理都是現點才現做，不論是燒烤肉品、煮麵，甚至沙拉和義大利麵的醬汁也都是老闆現場烹飪調理

所以就會看到老闆同時動用三、四個平底鍋，一人獨攬全局

一下做這個、一下做那個，乍看好忙但是又快又精準、 不慌亂

▲樂閣 LEGATE 主廚料理中

最讓我印象深刻的是老闆在料理烤雞腿串。 看到有著高大身子的主廚近90度的彎腰、仔細觀照著烤串的各個角度，全心全意地炙燒和調味這串烤雞腿串，頓時有點為烤串感到欣慰感動(?)

(客串演出: J哥、Na哥)

串烤迷迭香雞腿白醬義大利麵 NT 270

這就是樂閣的熱門又吸睛的獨家特色餐點！

以迷迭香、大蒜、匈牙利紅椒粉醃漬的帶皮雞腿肉，和小番茄、鳳梨、檸檬、香菇、杏鮑菇以金屬烤串串起來，先經過烤箱烘烤，再放在鐵盤上用噴火槍直火炙燒，並同時來回塗抹檸檬汁與撒上白酒和紅椒粉。經數次來回炙燒與調味，才終於完成。最後烤串斜插在白醬義大利麵上方，飄散著裊裊白煙的同時，金黃濃郁的雞汁不時從串上滴落至麵體，真的是一番迷人美(味)景致

▲帶皮雞腿肉緊緻，雖然有看到主廚將近調味四、五回合，卻並不重鹹，就是淡淡的紅椒粉帶甜的清香陪襯著烤雞肉香，迷迭香也不那麼明顯；雞皮無過多皮下脂肪但很厚，直火燒烤數回還是Q彈柔軟的。搭配新鮮鳳梨、小番茄和檸檬，果肉的甜汁和清新酸韻既解膩又豐富風味層次。個人很愛新鮮和燒烤鳳梨的滋味，私心覺得鳳梨再更大、更多塊就更棒了！

奶油義大利麵則使用最常見的經典圓麵條Spaghetti，直徑(厚度)約1.8-2.0 mm，不僅能均勻沾附適量醬汁，口感也很好入口、咀嚼跟吞嚥，又不會軟糊或易斷，保有義大利麵體那鮮活滑順的彈性，就是一個正到最佳的熟度；奶醬有適宜的香甜，既濃郁又不甜膩，且濃稠度是剛好能穩妥沾附在麵條上，吃完最後一口麵條時，盤內也近乎沒剩下醬汁了(最完美的麵醬比例)

舒肥豬五花香辣椒麻義大利麵 NT 280

近期上市的新品！

結合義式經典料理義大利麵、中式椒麻醬汁，搭配炙燒五花肉切片和豇豆天婦羅，融合多國飲食風味的組合。使用相同的圓麵條，搭配主廚自製椒麻醬汁，花椒香氣撲鼻宜人、刺激食慾，辣感平穩不過度，就是會在口腔和舌頭產生熱熱麻麻的感受，香麻帶勁，油而不膩，讓人會不禁一口一口吃，並在吃完後還有些意猶未盡，回味那股迷人的椒麻味兒； 五花肉先以低溫烹調後再表面炙燒，外層略微硬脆 ，內部則是白裡透紅，Q軟彈嫩

鮮蝦干貝墨魚醬義大利麵 NT 290

同款圓麵條與墨魚醬和新鮮小管拌炒的特調墨魚醬汁拌炒，搭配三隻去殼大蝦與炙燒半熟北海道干貝，是我翻開菜單就最先看到與決定點的一道料理！我不僅是喜歡墨魚麵，也超愛大干貝！那顆北海道大干貝彷彿就是黑色山丘上一盞耀眼明燈，閃閃發光啊(腦補過頭了)

而墨魚汁雖然黑得吸睛，但風味非說有多獨特，就是像大多海鮮都有的鹹與鮮味(因為含有蛋白質、脂質和豐富的碘)。我過去吃過的墨魚麵通常都會有加蒜頭、白酒，或再加點辣椒，以到達提升鹹味，整盤就是鹹鮮帶勁，感覺攝入不少鈉離子。而樂閣老闆有說一開始他們也是做比較重鹹口味，但經過客人反饋後則調整成現在比較清淡的版本，無蒜頭爆炒、油量減少，整體鹹不是主角，而是海鮮自然的甜味，對於喜好蒜與生猛海鮮味的人客可能覺得不夠味，但的確是比較淡雅宜人的口味，一人吃一份也不會那麼有負擔感！

綜合野菇油醋半熟蛋沙拉 NT 70

切成小塊的蘑菇、杏鮑菇和番茄丁拌炒，搭配新鮮羅美生菜和一顆蛋黃半固半流漿的半熟蛋。油醋醬不會有很重的油感，且酸味也相當溫和，是普遍大眾能接受的調味

檸檬雞胸凱薩沙拉 NT 70

我本身不好美乃滋基地的凱薩醬，但是老闆相當推薦且強調他們家的不一樣，於是願意來品嚐看看。有別於大多(超商或賣場)雞肉凱薩沙拉用的是無調味的水煮雞胸肉絲或薄片，樂閣選用整塊雞里肌，現點才現烤與調味。雞肉有燒烤後的微焦金黃與油光色澤，外層略乾硬而裡層則精實不澀，有著香料與黑胡椒的香氣。搭配新鮮羅美生菜及酌量凱撒醬，每口都嚐的到凱撒醬風味卻又不會汁水多到滴滴答答的。融合烤肉香、生菜脆和醬的甜，整體甜鹹交融，夠味又不膩

炸蘑菇 NT 100

整朵洋菇沾裹薄薄的麵包酥炸粉油炸，一口咬下感受到麵衣香氣和酥綿與蘑菇肥厚多汁的肉質，一次一顆非常涮嘴！單吃最為好吃，不建議沾旁邊的美乃滋，顯得油膩且味道不太搭

海鮮巧達濃湯 NT 100

有濃厚且細密均質的口感，不會稠到有小團塊狀與飽足感。有淡淡的奶油香與海鮮的鹹味，搭配上面點綴的蝦膏，增添一抹濃郁鹹香，點綴得精妙，我覺得很加分。湯裡面還有兩隻帶殼白蝦

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樂閣 LEGATE 菜單(拍攝日期：2025.03)

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