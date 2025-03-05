台北居酒屋推薦，下班想放鬆一下找一間居酒屋待著絕對沒錯，位在通化街夜市附近的樂氣串燒居酒屋在GOOGLE評價上擁有高人氣，從信義安和捷運站走過來只要5分鐘，日式風格的面裝潢讓人一秒走進日本街頭，而樂氣串燒居酒屋可是大有來頭，由三位愛音樂、愛棒球的樂團好友合力打造，讓這個空間充滿美食、音樂、野球魂，溫馨又歡樂的氣氛，很多人來一次就愛上！！

樂氣串燒居酒屋｜環境

戶外就有幾桌用餐區，涼涼的天坐外面也很不錯

店內就可以感受到一股熱血的氛圍，牆上貼滿樂團海報，電視上也播放著棒球賽事，氣氛非常棒，因為主理人也有在玩音樂，有時候很多藝人朋友也會來這邊用餐呢

樂氣串燒居酒屋｜包廂

除了外面開放式的座位外，這裡還有兩個VIP包廂，有多人聚餐需求都可以提前跟樂氣預定喔

樂氣串燒居酒屋｜菜單

樂氣的餐點種類非常齊全，從牛、豬、雞串燒到炸物、海鮮、炒物、煮物通通有，不定時還會推出新菜色，讓你每次來都有新意

樂氣串燒居酒屋｜推薦菜色

清酒(溫)

來居酒屋一定要小酌一下桑幾勒，溫溫的喝熱清酒的口感更加圓潤柔和，一天的疲憊全消啊

海鹽檸檬啤酒

我好愛這個海鹽檸檬的口感，清新酸甜的檸檬加上海鹽的鹹味，喝起來更加爽口，和燒烤、串燒非常搭耶

和風鹹豬肉

鹹豬肉自帶鹹香，外皮烤到微微焦脆，配上滿滿的油脂，越嚼越香，一口鹹豬肉喝上一口啤酒，爽快啊~

鹽烤雞膝軟骨

烤到金黃的雞皮吃起來卡滋卡滋的，軟骨的地方又Q又脆，微微的鹹味很涮嘴

鹽蔥豬舌

沒看錯，這是烤豬舌啊，我第一次吃到豬舌是用串燒的方式呈現，一塊塊厚切豬舌在炭火上烤到熟透，一口咬下還是保有鮮嫩口感，豐富的油脂增添軟嫩度，太香了~

樂氣辣雞唐揚

來樂氣一定要點他們家的樂氣辣雞唐揚，選用去骨雞腿肉搭配特製麻辣醬下去醃製，單吃就很夠味，外衣的薄脆度也炸得很剛好，外酥內嫩最適合邊聊天邊吃，一旁還附上塔塔醬，沾上一點甜甜的也好不錯吃

雙蔥牛肋條

雙蔥就是青蔥+洋蔥，牛肋條口感軟嫩中帶點咬勁，搭配雙蔥吃起來，非常JUICY又香，每一口都可以嘗到鮮甜的肉汁，這一道我超愛耶

日式揚出豆腐

雞蛋豆腐裹上蛋液跟酥炸粉下去油炸，底下淋上特製的日式醬汁，一口咬下外酥內嫩，淡淡的鹹香爽口又開胃

酥炸水果玉米

酥炸水果玉米也太好吃了吧，水果玉米吃起來卡滋卡滋的，有點像是吃餅乾的口感，咀嚼後玉米的甜味散發出來，有夠涮嘴，一邊聊一邊吃，不一會兒整盤都吃光光

日本宮城縣頂級生蠔

超肥美的生蠔一上桌就讓我們口水直流，這SIZE很大耶，上頭淋上特製醬汁去中和生蠔的鮮味，擺上一點洋蔥、蔥鹽增添層次，一口塞進去海味十足，超級滿足的

松露鮭魚炒飯

炒飯粒粒分明，鍋氣十足，搭上松露的清香讓整盤炒飯風味更升級

松露雞腿肉

雞腿肉串燒還有兩種風味吃法，用了黑松露降點綴，讓油嫩的雞腿肉吃起來解膩又清爽，烤到焦香的雞皮讓簡單的串燒多了口感層次

明太子雞腿肉

想吃重口味一點的明太子口味的就給他點下去，上頭鋪了滿滿的明太子，炭火炙烤過展現出完美色澤，甜鹹交織的滋味，每一口都難忘

明太子白醬蛤蜊烏龍麵

連小朋友都愛的明太子白醬蛤蜊烏龍麵也是樂氣得熱門餐點，Q彈的麵條吸足了明太子的鹹香，香濃白醬讓整體口感更加濃郁，吃上一口絕對停不下來啦

泰式酸辣松阪豬

松阪豬本身就烤的很好吃，表皮的脆度跟脆彈的肉質相呼應，沾上特製的泰式酸辣醬有夠開胃，這一道也是我們的最愛

松露烤山藥

以前我都吃明太子山藥，沒想到樂氣有一系列松露料理，烤山藥配上松露也不錯，比明太子還好吃也不膩呢

甜在心炸吐司

來居酒屋的甜點不再是烤麻糬之類的，甜在心炸吐司也算是一道功夫甜點，哈哈，把土司先用鮮奶跟煉乳下去泡製，讓吐司吸飽醬料然後冷凍定型，光前製就很搞剛，炸起來會有點像麻吉的口感，但它又是吐司，撒上OREO粉、淋上煉乳，每一口都好邪惡，但又讓人想把它吃光光

又是吃飽喝足的一天，樂氣的餐點都很不錯吃，氣氛也很棒，上菜速度也很快，GOOGLE人氣4.7顆星果然有道理，下次想跟朋友小酌桑幾勒，記得樂氣串燒居酒屋是很棒的選擇喔

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店家/景點資訊

樂氣串燒居酒屋｜台北大安日式串燒居酒屋 通化美食餐廳

評分： / 4.7

地址：106台北市大安區通化街19巷3號( 地圖 )

電話：02 2700 9425

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 17:30 – 00:00,

星期三: 17:30 – 00:00,

星期四: 17:30 – 00:00,

星期五: 17:30 – 01:00,

星期六: 17:30 – 01:00,

星期日: 17:30 – 00:00

交通資訊