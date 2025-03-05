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今天要來介紹一家老娘的朋友推薦的餐廳，位在中山區的路邊烤肉！地址：台北市中山區中山北路二段183巷4號。這家店在台北好像有滿多分店的，大家可以找找哪裡離自己比較近唷！

營業時間是每天的17:00~00:00，禮拜天只到23:00

可以先進店裡找位置，入座後再去外面拿串燒，他們也有其他菜的菜單，可以用手機點餐，但如果你只想吃串燒的話，就直接去外面夾就好囉！

價格都清楚的標示在黑板上

由上至下，由左至右分別為，玉米筍、玉米、杏鮑菇、馬鈴薯、四季豆

給大家看馬鈴薯～耶～（？

好多肉肉唷～沒有全部都有牌子寫是什麼，不確定的話請問店員，他們都在你眼前可以即時地回答你XD

右下角的部分就是很受歡迎的豬五花系列！我個人是覺得全部都可以點欸，有蘋果豬、番茄豬跟絲瓜豬

搭拉！食物上桌囉！另外提醒一下如果是同桌的人，就算是分成兩個籃子夾，他們食物上來時還是會放在一起唷！所以最好記清楚自己夾了些什麼

我覺得我朋友真的沒有推薦錯欸，幾乎沒有一樣是雷的，個人覺得豬血糕跟豆乾CP值超高！超好吃又便宜，吃完超飽XD尤其是豆乾份量很足，然後我朋友很愛番茄豬五花，番茄烤過後爆汁加上豬肉的油香，吃起來滿順口，不過很可惜的是我們這次沒點到蘋果豬五花，下次來一定要點啊～～～～我個人覺得蘋果豬五花應該也會很不錯吃！

另外推薦喜歡吃麻吉的人一定要點他們的麻糬，份量大以外加上煉乳跟花生粉完全被秒殺XD太好吃了

我們還點了一壺清茶漱漱口，不過份量有點少就是了哈！

這家路邊烤肉真的算是我探的新店裡少數會想要回訪的店家耶！推薦給大家囉！

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