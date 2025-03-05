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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #開棺

劇情： 在越南鄉下，有一個專門從事喪葬業的村莊，一對夫妻因販賣土地而挖掘出一座古墓，掘墓人因陪葬品起了貪念，喚醒了惡靈，引發一連串難以預料的恐怖事件…。

取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」，並採訪資深掘墓人及死者家屬，都證實曾撞見鬼影，聽見詭異的聲音，還有開棺後死者坐起的案例。讓電影 #開棺更增添幾分讓人顫慄的真實。

越南恐怖片名導聶徵用五行相生相剋為靈感，攜手兩度榮獲金風箏獎影集類最佳男主角吳光俊及恐怖電影#越驚 女主角陳可如，打造讓人嚇破膽的 #開棺，製作團隊也進行全球性的巡迴首映，台灣更是亞洲第一站，真的是誠意十足！

嚇破膽的 #開棺，3月7日（五）與全球同步上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#開棺 預告：https://www.youtube.com/watch?v=-QS6Kpjeasg&feature=youtu.be

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