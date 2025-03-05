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花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為另類旅遊風光｜花蓮景點

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2025-03-05 23:32:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

這次來到花蓮快閃一日遊，預計晚上要看「2025太平洋燈會節」，於是傍晚就近到太平洋公園南濱海堤散步，卻不經意發現這裡有漂流木藝術創作，原來是2024年10月的康芮颱風來襲，造成花蓮沿岸堆積了約一萬多噸的漂流木，更是近10年來的最大量，原本的海岸風貌改變，於是花蓮縣政府順勢開放民眾撿拾漂流木，並且推廣就地取材、發揮創意，在2024年底舉辦了海是愛花蓮-漂流木藝術節】，共有9件大型專業創作品以及26個座椅創作，富有巧思的漂流木作品成為地景藝術裝置，不但驚奇點綴了海岸線，也變成花蓮近期的另類旅遊風光。 

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

  花蓮太平洋公園｜簡介及景點資訊  

花蓮太平洋公園包含南濱段、北濱段 南濱公園保留較原始的自然地景，可眺望太平洋和新月造型的「洄瀾新灣」，海堤旁有自行車道、草坪與休息座椅，擁有停車場及公廁，環境乾淨，也有規畫兒童遊戲場，是民眾平假日休閒的好去處。北濱公園則擁有3D彩繪裝置藝術，另外設置了極限運動場、沙灘排球場，也是年輕人運動或拍照散步的好地方。

★地址 : 花蓮縣花蓮市海濱街  

★開放時間 : 全天候

★免門票、附停車場 

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

  花蓮太平洋公園｜海是愛花蓮-漂流木創作  

花蓮這麼多次，我們總是很喜歡到太平洋公園走走，免門票環境優美，又能直接欣賞海岸美麗的景色，附有停車場更是方便親民，就在我們抵達南濱公園時發現有海是愛花蓮-漂流木藝術節】海岸邊就有大型漂流木創作品的展示，雖然舉辦的藝術節已經結束，但是這些作品會一直保留到自然毀壞為止，所以現在來都可以欣賞得到。畢竟風災帶來的大量漂流木堆積，一時無法消除搬運，所幸相關單位另有對策處理，不僅開放民眾撿拾，也物盡其用地讓漂流木再回收利用，賦予了新生命並給予海岸另一種不同的新景觀。

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接近傍晚時分的南濱公園，雲系隨著落日餘暉不停地變化，時而灰時而藍，舒服涼爽的海風輕拂，自行車道上人們騎單車、散步慢跑、遛狗，公園的草坪上有孩童的奔跑身影與嬉笑聲，也有人彈著吉他唱起民歌，隨著海浪滔滔~相應附和，多麼悠閒幸福的景象，為什麼喜歡花蓮 ? 應該就是這種慢步調很吸引人吧

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

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慢慢走到海堤邊望見那一片漂流木，數量真的非常驚人，從北濱到南濱整個海岸線的景色已改變，現場有不少民眾低頭尋寶，撿到特殊形狀的怪木…那笑得特別開懷的表情，似乎就是充滿幸福感的一刻

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

走進南濱公園的大草坪就看到大型的漂流木裝置藝術，驚喜的我趕緊一一拍照，欣賞的過程也很佩服這些參與創作賽的藝術家，入口處的圖示說明有10件作品，因為散落各處我走走拍拍好像遺漏的兩個，又一直被海岸邊其他小型的創作品吸引住，實在拍不完，假日來散步遊玩的民眾很多，大家都爭相著跟這些創作品合照，其實好多我都沒能拍起來，要全部拍完也得從北濱一路走到南濱呀，哈哈，下面就分享幾個漂流木創作品吧

  海是愛花蓮-漂流木作品   海盜船  

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海盜船做得好逼真啊

  海是愛花蓮-漂流木作品  撐‧ 起浪  

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  海是愛花蓮-漂流木作品   來我這秀秀  

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裝置藝術大多與這次的風災或花蓮有連結，意味著受到地震和颱風重創的花蓮需要安慰和擁抱，

所以 來我這裡秀秀吧

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  海是愛花蓮-漂流木作品   展翼· 重生  

花蓮加油，展翼重生 

一定可以重現往日風光

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  海是愛花蓮-漂流木作品   蔚藍海岸的新生  

慢慢醞釀，新的生命

花蓮的蔚藍海岸 將再度展現

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花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

  海是愛花蓮-漂流木作品   春 天  

如春天的新芽綠葉，含苞待放

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  海是愛花蓮-漂流木作品   重 生  

這些作品充滿著希望和朝氣

期望美麗的花蓮再度讓大家看見

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大型藝術裝置欣賞完了，再往海邊走去，漂流木堆積的海岸邊到處都是小件的個人作品，可以慢慢走慢慢拍，有的作品真的很有趣味和創意耶

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作品中較多的是各式各樣的造型座椅，民眾都可以坐著合影

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下面這個作品叫「望月」

我看大家拍照時都是躺在上面望月的樣子

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這是我很喜歡的創作品之一，仔細看左邊做的是一位拄著拐杖的老人喔，還有一家大小入鏡合影超有意思的

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

花蓮太平洋公園南濱海堤『漂流木藝術創作』驚奇點綴海岸線，成為

傍晚時分的太平洋有一股寧靜，浪花一波波打著，許多民眾就坐在堆積的漂流木上，靜靜遠望~ 享受片刻閑逸時光

  花蓮太平洋公園｜海是愛花蓮-漂流木創作  心得 

花蓮經歷了地震與風災，重創旅遊業很長一段時間，2025年初到訪時已逐漸恢復交通和往日熱鬧景象，大家可以開始安排旅遊了，不妨來免費景點花蓮太平洋公園走走，除了有美麗的海岸風光，還有特殊的漂流木藝術裝置品可以欣賞，有創意有趣味，推薦給大家來散步喔 

💚 這次的花蓮快閃行程 分享

➡️七星潭 ➡️櫻花壽司 ➡️花蓮將軍府1936

➡️吉安慶修院 ➡️日勻甜點工作室 

➡️玉里橋頭臭豆腐花蓮店➡️南濱海堤公園

➡️花蓮太平洋燈會➡️新新牛肉店

  花蓮太平洋公園景點資訊  

■ 地址 : 花蓮市海濱路 

■ 營業時間  全天候

■ 公休日: 無 

■ 免門票、有停車場 

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

  花蓮美食景點 大集合  

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