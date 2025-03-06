說到龍潭的火鍋店，有我之前介紹過、也回訪過很多遍的小山丘，不過近期我發現龍潭有一家火鍋店已成為我的頭號第一名，就是今天要介紹的享享鍋物！✅地址：桃園市龍潭區中豐路6號。享享鍋物在桃園有不少分店，大家也可以查查看哪間分店離你比較近唷

餐廳有停車場，在隔壁輪胎行的旁邊，不過數量不多

門口設有等候區，然後店貓也在這，平常沒事偶爾會出來打打招呼，很可愛😆但店家有貼告示如果貓在睡覺就不要去騷擾牠唷

店裡座位不算少，不過他們生意應該不錯，聽老娘家人說晚上經常都客滿，所以我們都挑中午非用餐尖峰時間來吃，遠離人潮就是爽XD

一進來門口的地方就有汽水跟飲水機

裡面自助吧的部分，有更多飲料選擇跟冰淇淋

冰淇淋是樂天的耶

好愛這種古早味的台式奶茶喔

這個好像偶爾會換換不同的口味，不過我都沒吃就是了 因為光是吃鍋就很飽了

旁邊還有綠豆甜湯可以喝

享享鍋物的菜單請下收

這一盤是牛肉套餐裡的穀飼熟成黑牛小排，中份的570

這個是豬肉套餐的CAS梅花豬，也是中份的340

這是牛肉套餐的穀飼熟成黑牛背肩，中份的400

三鮮鍋套餐460，內容物我們選了鯛魚、軟絲跟草蝦

享享的菜盤真的有夠大，裡面的蔬菜新鮮、種類也很豐富，而且每盤裡就有一隻蝦XD

真的超愛黑牛小排很好吃🥹相比之下牛背肩就沒那麼出色，因為我個人是比較愛吃油花多的肉，所以如果你口味跟我差不多的話真的推薦可點黑牛小排喔～

對了，菜盤裡竟然還有水晶餃欸 雖然我不愛水晶餃但還滿少見的所以拍一下哈

飯後來碗綠豆湯，但我覺得有點太甜了

另外吃完飯後店員竟然來問要不要喝咖啡，聽家人講他們家還是用星巴克的咖啡粉，但是只有熱的，不過因為我們剛好都不喝咖啡所以就沒喝啦！但是這種應該算是額外的好康，可能不會保證每次都會有（雖然我每次去都有被問XD）而且我們都是吃中午左右的時段，所以不確定晚餐時段有沒有，想喝可以詢問店員，還是以店家自己的規則為主囉！

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