說到龍潭的火鍋店，有我之前介紹過、也回訪過很多遍的小山丘，不過近期我發現龍潭有一家火鍋店已成為我的頭號第一名，就是今天要介紹的享享鍋物！✅地址：桃園市龍潭區中豐路6號。享享鍋物在桃園有不少分店，大家也可以查查看哪間分店離你比較近唷
餐廳有停車場，在隔壁輪胎行的旁邊，不過數量不多
門口設有等候區，然後店貓也在這，平常沒事偶爾會出來打打招呼，很可愛😆但店家有貼告示如果貓在睡覺就不要去騷擾牠唷
店裡座位不算少，不過他們生意應該不錯，聽老娘家人說晚上經常都客滿，所以我們都挑中午非用餐尖峰時間來吃，遠離人潮就是爽XD
一進來門口的地方就有汽水跟飲水機
裡面自助吧的部分，有更多飲料選擇跟冰淇淋
冰淇淋是樂天的耶
好愛這種古早味的台式奶茶喔
這個好像偶爾會換換不同的口味，不過我都沒吃就是了因為光是吃鍋就很飽了
旁邊還有綠豆甜湯可以喝
享享鍋物的菜單請下收
這一盤是牛肉套餐裡的穀飼熟成黑牛小排，中份的570
這個是豬肉套餐的CAS梅花豬，也是中份的340
這是牛肉套餐的穀飼熟成黑牛背肩，中份的400
三鮮鍋套餐460，內容物我們選了鯛魚、軟絲跟草蝦
享享的菜盤真的有夠大，裡面的蔬菜新鮮、種類也很豐富，而且每盤裡就有一隻蝦XD
真的超愛黑牛小排很好吃🥹相比之下牛背肩就沒那麼出色，因為我個人是比較愛吃油花多的肉，所以如果你口味跟我差不多的話真的推薦可點黑牛小排喔～
對了，菜盤裡竟然還有水晶餃欸雖然我不愛水晶餃但還滿少見的所以拍一下哈
飯後來碗綠豆湯，但我覺得有點太甜了
另外吃完飯後店員竟然來問要不要喝咖啡，聽家人講他們家還是用星巴克的咖啡粉，但是只有熱的，不過因為我們剛好都不喝咖啡所以就沒喝啦！但是這種應該算是額外的好康，可能不會保證每次都會有（雖然我每次去都有被問XD）而且我們都是吃中午左右的時段，所以不確定晚餐時段有沒有，想喝可以詢問店員，還是以店家自己的規則為主囉！
延伸閱讀：
《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」我來啦！真的瞬間以為到日本喝下午茶了～
《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單創意懷石料理，「甘脂肥濃」一客1200菜色如和？
《桃園❤️龍潭》許許台菜食坊，龍潭超受歡迎的美味台式定食餐廳，無固定公休日吃前記得先看粉專！
老娘的YT開張囉！主要介紹台灣與香港的吃喝玩樂，歡迎訂閱