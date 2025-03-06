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【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，還沒開賣就滿滿排隊人潮！西門町超人氣美食推薦～

2025-03-06 00:14:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

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【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

狂一鍋酸菜魚主理人狂少非常專注的個性特質，十餘年前就醉心鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚

歷時六年專注一口甘香濃郁的廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上

繼集團品牌肉多多火鍋開創大肉盤風潮後，高CP值的最新力作，狂一鍋酸菜魚的時尚比臉盆大令人驚艷

職人用心嚴選安全電子爐具烹調，追求品質美味一致性不妥協

「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼?

     一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！

    精品食尚美學用餐體驗 風潮正夯。

『美食翻玩界的天花板』-三冠玩：1.愈藍愈好玩：精品藍世界   2.AI玩主廚：AI玩菜單  3.邊吃邊玩：開心追求時尚

台灣酸菜魚時尚品牌-年輕時尚酸菜魚，時尚體驗儀式感滿滿的時尚品牌

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狂一鍋酸菜魚位在捷運西門站步行約五分鐘的距離

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台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時

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好可愛的蝴蝶結 我也跟風體驗一下，年輕時尚的感覺

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狂一鍋酸菜魚餐廳整體色系大膽採用Tiffany藍，給人一種很有品味的氛圍感，令人印象深刻！

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狂一鍋酸菜魚菜單相當有創意，藏了不少小巧思在裡面

「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底，

是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚，職人謹獻。

既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味。

AI調配的適口國民辣度，敢吃小辣程度以上的人必點「酸菜魚」

完全不敢吃辣的或是有帶小朋友的話請直接點「邦香四溢番茄鮮」

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現場熱飲免費招待，可依照推薦的建議用量搭配！用餐完喝挺解膩的

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「百年傳世蓮藕香」蓮藕脆嫩爽口，搭配柚子果香，滋味酸甜開胃！

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「兒女情長鴨血辣」鴨血光滑細膩，辣度比想像中溫和許多

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

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「達人知味娃娃菜」葉菜嫩綠嬌小，夾帶著濃郁蒜香

是很爽口的一道涼拌菜，正好和其他重口味料理綜合一下

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

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「香氣撲鼻香酥雞」，炸得酥脆不油膩，就算冷掉也挺好吃的～

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「鍋巴」可直接單吃，我們家小孩「卡滋」「卡滋」吃的津津有味

鍋巴本身香脆可口，浸泡在酸菜魚的湯裡一起吃，滋味妙不可言，超搭！

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

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「奈人擋住饅頭香」其實就是炸銀絲卷的概念

饅頭金黃酥脆搭配香甜煉乳，表現可圈可點，美味又可口！

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「邦香四溢番茄鮮」－機車包，不嗜辣的朋友可以點這道

配料同樣有，烏鯉魚片、川耳、金針菇、肉片及寬冬粉

滑嫩烏鯉魚和軟嫩豬肉片，既互相襯托又能共同提升整體風味

湯頭濃郁鮮香，有著番茄清新自然的酸甜感，讓人非常喜歡！

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「蕭鼓傳情酸菜魚」－機車包，送上桌幾乎比臉盆還要大！

大量紅通通的小米泡椒漂浮在上面，光看就讓人唾液止不住分泌

搭配許多酸菜，湯頭有著微微泛黃色澤，喝起來香辣濃郁酸爽刺激

辣度酸度調配比例非常剛好，完美的激發食慾～

裡面配料多多，有魚肉、川耳、金針菇、肉片及寬冬粉

鮮嫩的烏鯉魚處理的很好，幾乎沒有吃到任何魚刺～

如果要給它的美味程度排個名次，那絕對是王者級别！

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【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

「威然自得奶茶醇」原以為是一杯普通的奶茶，沒想到一喝讓人驚艷

奶香醇厚搭配清新宜人的茶香，甜度適中不膩口，令人回味無窮！

「登高望遠烏梅醉」烏梅汁冰涼順口，很適合點一杯來解辣～

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

最後吃不完打包，發現袋子也設計得太美太時尚了吧～真的是把時尚美學貫徹始終！

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

狂一鍋酸菜魚 台北西門店

電話：02 23610202

地址：台北市萬華區中華路一段884(捷運西門站6號出口步行3~5分鐘)

營業時間：週一至週日11:00-23:00

粉絲團：https://www.facebook.com/KYG.suancaifish/

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狂一鍋酸菜魚 西門站美食 酸菜魚 狂一鍋
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狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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