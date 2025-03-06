今年唯一的週六補班日，狡兔刻意請假不上班，揪了小叮噹前往高雄義享天地，吃美食、買新鞋，度過相當愜意的一天！

「成真咖啡」是狡兔非常喜愛的餐飲品牌，之前已兩次造訪台南正興店，早午餐盤的表現讓我印象深刻，這天終於抓到機會來高雄義享天地店踩點，品嚐我頗感興趣的義大利麵。

適逢週末假日，義享天地的營業時間有提早，10:30就開門了！成真咖啡位於4樓，靠近手扶梯的中間區域。

並非美食街，旁邊是仕女服飾櫃位！成真咖啡開在這個樓層不突兀，畢竟它以販售輕食為主，該品牌本身的質感也卓越。

雖然是開放式空間，裝潢方面不馬虎！狡兔出發前查看網評，發現顧客普遍都很滿意這裡的環境和餐點。

聽說這個高腳椅區是網美的最愛！狡兔自知腿不夠長，我坐一般座位就好！（傻笑）

如同前人建議，若怕尷尬可避開走道的位子，但我之後觀察到那天的路人其實不多，可能會來逛貴婦服飾的是小眾族群，加上當天補班日的緣故吧？總之，我覺得用餐環境清幽舒適。

候餐空檔不妨欣賞一下店內的佈置，春節假期才剛結束，四周妝點著喜氣的紅色裝飾。

咱們台灣人永遠無法捨棄諧音梗啊！好一個有蛇有得！

哈！這句話是多少人的心聲呢？XD

稍晚才注意到側邊有一面打卡牆！店家甚至還備妥IG框板作為拍照道具呢！按個讚！

兩人同行的話，推薦雙人套餐！優惠價1180元，享有兩份主餐(10選2)、一份雙層舒芙蕾(3選1)、兩杯飲品(自由選2)。

凡點購單份彩虹飯、義大利麵，皆可加價219元升級套餐，包含單層舒芙蕾，輔以飲品或湯品。

提供印刷精美的紙本菜單可翻閱，附帶彩色圖片，極有參考價值。

與餅乾業者結盟推出禮盒！如圖是限量的匠心醇淬禮盒，內含霜鹽奶油口味的老楊方塊酥，搭配成真咖啡的晨光果露濾掛咖啡。

他們家的濾掛咖啡包裝設計很文青，多種風味任君挑選。

原本裝著進口咖啡豆的麻布袋，物盡其用成為了該餐飲品牌店景的一大特色。

據悉，品牌創辦人當初為了開一間咖啡廳，親自飛到衣索比亞挑選咖啡豆，發覺農民必須行走5公里以上才能打回灌溉用水，於是他決定跟世界展望會合作，將成真咖啡50%的獲利，用來幫助非洲村莊開鑿水井，迄今已鑿成26口井，超過2.5萬非洲人受惠，從此擁有乾淨的飲用水！甚者，創辦人還直接向非洲當地小農採購咖啡豆，保障他們的經濟收入。這樣佛心的經營理念——「讓咖啡循環世界美好」，令我深感欽佩！

噗！令人莞爾一笑！咖啡機台也要乖乖的，店家要做善事就靠它永續運作了！

委託專業團隊定期到店進行衛生檢驗，讓消費者更加安心。

備有置物籃、兒童座椅，歡迎親子客群前來，店員們親切又體貼！

各桌皆預先放置水瓶，裝好裝滿不怕大家喝！

成真咖啡的服務據點遍及台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，就連馬來西亞也有分店囉！

內用每人低消只要一杯咖啡，採自助式點餐模式，加收10%服務費，自備環保杯購買飲品可折抵5元，餐點外帶自取享9折優惠！

以手機掃描QR碼即可線上點餐，接著再至櫃台結帳，現點現做請耐心等候。

◎ 成真咖啡(高雄義享天地店)之菜單：

https://photos.app.goo.gl/dsBd2Udzdps1XYDt9

狡兔此行聚焦於新品！不得不說，店員的擺盤功力高強，端上桌的實品跟菜單圖片沒什麼差異！水喔！

<辣奶油舒肥嫩雞/義大利麵>

經營團隊真的是絞盡腦汁在研發餐點！跳脫傳統的紅、白、青醬，不斷推陳出新，嗜辣的重口味一族可考慮這款風味獨特的義大利麵！

主角是舒肥嫩雞，切成方便食用的片塊狀，鮮嫩可口。狡兔很意外麵條裡面拌入許多鮮蔬，包括玉米筍、蘑菇、雙色甜椒。

濃郁的辣奶油醬汁緊緊巴附在寬扁狀麵條上，對我來說算小辣等級，十分過癮！腦中突然閃過大漠風情的畫面，咦！它有加入孜然粉啊！香氣強烈又奔放，瞬間開胃！

<青檸蒜香鮮蝦/義大利麵>

另一款義大利麵同樣超乎想像，如果光看名稱會以為它是走清淡路線，但實品乍看之下像極了咖哩口味。

四隻肥美的蝦子是主角，而且已貼心去殼，綴以檸檬片、花瓣，宛如藝術品般的呈現方式。

當中置入玉米筍、蘑菇、櫛瓜，配料真是誠意十足！來這邊點購義大利麵絕不會失望！

麵條烹煮入味，熟成度卻也恰到好處不軟爛！陣陣濃郁蒜香撲鼻，鹹而微酸微辣的美味醬汁深得我心！實在超好吃呀！

<醬燒牛肉/創意薄餅>

成真咖啡的創意薄餅亦不容錯過！醬燒牛肉是近期回歸的人氣口味，想必鐵粉們敲碗已久！

其實它可說是薄款披薩，採用三種起司，而且餡料給得霸氣，鋪上日式照燒牛肉、洋蔥、蘑菇、雙色甜椒，佐以芝麻葉。

小麥餅皮酥脆如餅乾，牛肉軟嫩鹹香夠味，鮮蔬可適時解膩，芝麻葉略苦卻清新，越吃越涮嘴！

<紅棗美顏茶/非咖啡飲品>

該品牌雖然以販售咖啡為主軸，也有推出無咖啡因飲品，例如這款紅棗美顏茶。

熱飲特別適合冬天，紅棗能夠補氣養血是好物，喝起來溫順爽口，散發自然清甜。

<鳳梨冰美式/義式咖啡>

之前在台南正興店喝過鳳梨冰美式，念念不忘，撞見高雄義享天地店也有，原來這是南部限定飲品！值得一再回味！

如果喜歡西西里咖啡，應該也會欣賞這一杯！以100%鳳梨原汁結合義式濃縮咖啡，香醇且酸甜，冰涼暢快。

<阿法奇朵/創意咖啡>

新上市的阿法奇朵，它算是咖啡飲品，也算是甜點！

創意咖啡系列登場的時候，都會附上一張專屬小卡，詳細介紹該飲品的成份，相當講究。

一大球的香草冰淇淋，撒上開心果碎，並擺上果乾，模樣好夢幻！

自行DIY，咱們先淋上香甜的西班牙雪莉酒！當然這杯酒精飲品是狡兔獨享，司機小叮噹不能喝，在此提醒各位禁止酒駕、未滿十八歲請勿飲酒喔！

接著再倒進義式濃縮咖啡，剛入口絲滑柔順，伴隨著開心果碎粒，層次豐富，整體苦甜交織，正如人生的滋味！

<開心果草莓大福/舒芙蕾 厚鬆餅>

舒芙蕾厚鬆餅必點！開心果草莓大福是新口味，裝盛的容器很特殊，玻璃下方夾層會放乾冰，剛上桌時仙氣逼人！

雙層厚鬆餅，手工現做需費時20至25分鐘左右。

份量十足！原先我有些擔憂小叮噹不吃甜點，幸好這款舒芙蕾成功吸引到他！不然光憑我自己一定吃不完！

那濃醬彷彿岩漿般流淌而下，覆蓋著表面，再撒落香脆的開心果碎。

使用義大利進口起司煎製厚鬆餅，質地綿密鬆軟，濃醬風味讓我直覺聯想到克林姆，奶香四溢。

搭配草莓大福使人眼睛一亮！麻糬Q彈，包入新鮮草莓與紅豆，甜蜜微酸，高水準表現不輸知名專賣店！

此行造訪成真咖啡高雄義享天地店，讓我更加青睞這個餐飲品牌！店員訓練有素，服務格外用心，況且來店消費還能幫助到非洲人民，重點是餐點真的一級棒！

篇末，好康道相報，只要加入成真咖啡LINE會員→ https://lin.ee/Sv4mHMw

即可享免費的入會禮「鑿井黑咖啡」，以及飲品買一送一等優惠！

§ 個人體驗文，僅供參考 §

▼延伸閱讀▼

[台南食記] 成真咖啡．台南正興店~海安路美食推薦！台南中西區早午餐、舒芙蕾、創意咖啡！新品上市！

https://smartrabbit.pixnet.net/blog/post/50817816

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地址：高雄市鼓山區大順一路115號4樓

電話：07-558-6852

營業時間：平日 11:00~22:00 / 假日 10:30~22:00

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