南投鹿谷台大鳳凰自然教育園是個環境清幽，不同季節有櫻花、螢火蟲、茶花可賞，也是夏季避暑的好選擇，因此不久前的南投小旅行，就選擇住宿園區裡的森林邦鳳凰森之鳴綠建築木屋（只要參加鳳凰園區生態環境導覽即可訂房入住），除了能充分享受這裡的閒適環境外，晚餐後的夜間導覽，也讓我們對台大鳳凰自然教育園區的生態有初步認識，對於想找安靜或慢活的人來說，鳳凰‧森之鳴這個南投鹿谷住宿真的很適合呢！

森林邦鳳凰森之鳴所在的台大鳳凰自然教育園區，除了自行開車來之外，也可搭乘目前一天往返三班次，從竹山發車的員林客運6717路線。

森林邦是由台大森林系校友跟鹿谷在地青年組成的團隊，提供森林療癒的專業服務，而目前營運的鳳凰森之鳴，住宿check in的地點，是在台大鳳凰自然教育園區內的鳳凰自然教育中心。

鳳凰森之鳴的櫃臺，除了提供住宿相關服務外，也可以讓住宿房客試用跟購買森林邦開發出來各式療癒商品。

走完森林浴步道，也接到電話通知可以進房了，所以就走到木屋區，然後找到這天要住宿的這棟「四季春坊」。

進到這棟綠建築木屋裡，木頭香氣馬上撲鼻而來，並且空間也很寬敞呢！

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