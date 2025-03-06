HIPPO BRUNCH HOUSE是在我們上次離開韓國後，才悄悄的開幕店家

本來注意到他是因為寵物友善跟搭配我IG版面的藍色，那時就收入必去資料夾了

沒想到隔了幾個月居然變成了首爾必去的網紅店家！

所以帶醬醬再訪韓國的我怎麼可以錯過呢！？



HIPPO BRUNCH HOUSE位在延南洞附近，這裡多是住家，所以很是安靜

獨棟的紅磚瓦房子搭上亮眼的藍色椅子點綴，給人一種清爽、很放鬆的感覺

整個建築就是那種西式別墅，有著磚砌的大門跟一個小庭院

大門上掛著籃筐、庭院內也放著籃球

雖然都不是什麼複雜的裝飾，但非常的獨特（但我覺得這就是韓國Decor的厲害之處吧）

我們去的時候大概是-5°～0°之間坐室外真的太冷了，不過回暖後坐庭院座位應該也覺得超愜意的吧～

室內空間融合了美式復古跟大面積的金屬家具，給人一種衝突但又不違和的感覺

每個角落也都有一些看起來隨意但又充滿細節的小擺設

我特別喜歡窗邊的位子，只可惜去的時間還早太陽還沒出來

除了一樓座位之外，HIPPO還有個半地下的空間喔

地下空間的座位比較美式一點，但用著超市的手推車作為店內裝飾，認真覺得超可愛的

中午時的陽光打在復古吧台的光影也超美的

餐點以美式早午餐為主，不管是鹹的甜的看起來都很厲害，而且份量都很足

（我看當天就有韓國KOL一人直接點了一鹹一甜兩個！）

我點了店家最知名的法式吐司，吐司外酥內軟非常好吃

搭上當季超甜的草莓不另外淋醬都很完美！

飲料則是維也納咖啡，上面的奶油厚實但不甜膩，配上吐司剛剛好

店家本來就是寵物友善，這也是當初注意到HIPPO的原因

寵物入店可以座椅也可以落地，在韓國我覺得算是最高級別的寵物友善了

IG上也可以看到有許多狗狗在外面板凳上排排坐拍照，非常的可愛！

不管有沒有帶毛孩去韓國，都不要錯過HIPPO BRUNCH HOUSE！

HIPPO BRUNCH HOUSE

地址：서울 마포구 성미산로17길 85 1층

營業時間：9:00-21:30

電話：0507-1320-6219