索引目錄

中壢夜市美食推薦「日寶蔥油餅/餡餅」！

說到這間蔥油餅，我覺得完全是夜市中最排隊的一家，打從下午開始營業、人潮完全沒有停止過，一直到打烊依舊超級排隊，而且愈晚愈熱鬧，只要是有部落客還是IG客來分享中壢夜市，絕對少不了這一家。

「完整菜單請點我」

日寶蔥油餅/餡餅 桃園美食 中壢美食 中壢排隊 中壢小吃

看看這人潮是不是很誇張，從開始營業到結束，朝聖的客人完全沒有停止過。

這間就是在中壢中央西路上的「日寶蔥油餅/餡餅」！如果要說中壢夜市美食，他保證是榜上有名。

手工麵糰都是店家們己手工做的，現點現桿製作超強大。

一個小小攤子就擠了３～４個工作人員，生意真的有夠好的啦！

老阿伯的手也完全沒停過，一直在桿麵糰、捏餡餅這樣，忙到沒天沒地的，我都覺得他是不是做要到懷疑人生了！XD

除了蔥油餅，他們家還有餡餅，有豬肉跟牛肉兩種，我來的時候都只有買蔥油餅，但其實餡餅人氣也很旺。

檯子上有辣椒油，大家可以自行取用，辣度還好，不嗜辣的朋友也可以試試看增添滋味。

▲蔥油餅 40元

他們家的蔥油餅真的蠻大一份的，單吃皮脆內餡嫩，外層帶有酥酥的焦脆感，稱得上是好吃，但就是煎太久，感覺有點老，吃起來略有苦味這樣！XD

但整體來說還是好吃的，沾點辣更對味。

我們都逛完一圈夜市了，回家竟然比下午人潮還要多，真的超誇張的啦！越晚越熱鬧，絕對是在這這間「日寶蔥油餅/餡餅」！：）

即時文章分享：最強「酸辣魚」號稱一等3小時，一營業人潮就爆滿！

日寶蔥油餅/餡餅 | 店家資訊

日寶蔥油餅/餡餅

店址：桃園市中壢區中央西路二段132號

營業時間：15：00 ～ 22：00（週三公休）

桃園吃什麼？桃園美食懶人包快速傳送門！

更多桃園主題文章推薦

◎本篇為自費文章。

◎美食主觀，僅以當時用餐感受予以建議，不代表所有人口味呦！

◎歡迎【網址】分享，如需轉貼請來信告知，非經同意轉載必究，謝謝：）

延伸閱讀