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用餐環境舒適，悠閒享用美味早午餐，開啟活力的一天

南投早午餐 埔里早午餐 埔里寵物友善早午餐
2025-03-06 10:21:00 文字：果果愛Fruitlove
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歐浮找餐-埔里中山店⟩埔里寵物友善早午餐店，用餐環境舒適，悠閒享用美味早午餐，開啟活力的一天 @果果愛Fruitlove

，環境簡約明亮又帶點可愛，每一家店還都會有一些不一樣的元素在裡面，例如餐盤或是室內的裝潢，最重要的就是每家主要經營者的用心，這間埔里中山店環境很乾淨，服務人員也很親切，餐點的選項很豐富，有中式、西式、法式、泰式、義式餐點，這次吃到的熔岩起司三明治、芋泥起司蛋餅、招牌打拋豬飯、凱薩雞肉沙拉、匈牙利雞腿法法拉、法式布朗騎魚魚套餐、棉花糖厚片、點心炸物、飲料、咖啡都很不錯，同時也是一家寵物友善餐廳，毛孩只要牽繩就可以帶進來

歐浮找餐-埔里中山店⟩埔里寵物友善早午餐店，用餐環境舒適，悠閒享用美味早午餐，開啟活力的一天 @果果愛Fruitlove

今年六月新開幕的歐浮找餐埔里中山店，是由南投埔里女婿和他老婆家人共同經營，裡面除了原本總部的用心外，更有許多是他們自己的搭配和陳設，例如好看的餐盤、座位區旁邊的等待椅、牆面上可愛的綠色植栽，加上乾淨整潔的環境，工作人員都有戴口罩跟手套，隨時也都有人打掃清潔，桌面也會用酒精擦拭，內用除了沒有低消跟不限時外，有提供舒適的冷氣吹，不僅學生喜歡來，好多在地人都會來這裡吃飯聊聊天，是一家平日假日人氣都相當旺的早午餐店

歐浮找餐-埔里中山店⟩埔里寵物友善早午餐店，用餐環境舒適，悠閒享用美味早午餐，開啟活力的一天 @果果愛Fruitlove

如果住在附近不想出門也能從外送平台點得到

歐浮找餐-埔里中山店⟩埔里寵物友善早午餐店，用餐環境舒適，悠閒享用美味早午餐，開啟活力的一天 @果果愛Fruitlove

平日的人潮不算少，而且是一波接著一波來，空桌時間幾乎不會太長，桌子是可以併桌的那種，幾個人來都很適合......( 繼續閱讀文章 )

 

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歐浮找餐-埔里中山店

phone0492995083
place南投縣埔里鎮中山路二段280號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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