＂ 店家資訊 ＂ ：丞祖胡椒餅-新北永和店
＂ 付款方式 ＂ ：現金、LinePay
＂ 營業時間 ＂ ：每天 12:00–22:00
＂地址＂：234新北市永和區永和路二段35號
＂電話＂：02-86600050
＂外送＂：FoodPanda
＂社群＂： FaceBook
＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/gZTivQLPKNuBd4Ft7
距離頂溪捷運站１號出口 270M 走路4分鐘
🚀 外送 & 宅配服務
不方便到店？沒關係！丞祖胡椒餅提供 外送與宅配服務，在家也能輕鬆享受美味。
✅ 外送服務：中永和地區滿1500元（3公里內）可外送！其他地區請電洽店家詢問運費。
✅ 冷凍宅配：滿2000元 免運費，讓你一次囤貨更划算！ 香港朋友也能在 小台北台灣美食&LaLa香港百貨 購買喔！購買連結
位於頂溪捷運站，出口走５分鐘不到就能看到這間～八十年老店的丞祖胡椒餅！
胡椒餅控注意！
來自1941年的老字號品牌——丞祖胡椒餅，終於在新北永和開店啦！
這次特別前往【丞祖胡椒餅-新北永和店】，搭配濃郁奶茶與香醇豆漿，體驗現烤胡椒餅的美味與職人手藝。
胡椒餅專賣店，非常日式的風格的標誌～讓外國觀光客也可看標誌就知道買了什麼伴手禮小吃！
跟店員點要吃什麼之後，等待號碼牌叫號～
出爐後，都會放在這個保溫箱裡面，我在他的前面都感受到它的熱度．．．．
每個口味上面會有黑白芝麻做標記喔！！
白胖胖的真可愛～～