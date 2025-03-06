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［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅配服務

丞祖 胡椒餅 新北連鎖 豬肉 more
2025-03-06 11:45:00 文字：只是一杯溫可可
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只是一杯溫可可

只是一杯溫可可

 店家資訊  ：丞祖胡椒餅-新北永和店

 付款方式  ：現金、LinePay

 營業時間  ：每天 12:00–22:00

地址：234新北市永和區永和路二段35號

電話：02-86600050

＂外送＂：FoodPanda

＂社群＂： FaceBook

 GOOGLE 地圖  ：https://maps.app.goo.gl/gZTivQLPKNuBd4Ft7

                               距離頂溪捷運站１號出口 270M 走路4分鐘

🚀 外送 & 宅配服務

不方便到店？沒關係！丞祖胡椒餅提供 外送與宅配服務，在家也能輕鬆享受美味。

✅ 外送服務：中永和地區滿1500元（3公里內）可外送！其他地區請電洽店家詢問運費。

✅ 冷凍宅配：滿2000元 免運費，讓你一次囤貨更划算！ 香港朋友也能在 小台北台灣美食&LaLa香港百貨 購買喔！購買連結

相片

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

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位於頂溪捷運站，出口走５分鐘不到就能看到這間～八十年老店的丞祖胡椒餅！

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

胡椒餅控注意！

來自1941年的老字號品牌——丞祖胡椒餅，終於在新北永和開店啦！
這次特別前往【丞祖胡椒餅-新北永和店】，搭配濃郁奶茶與香醇豆漿，體驗現烤胡椒餅的美味與職人手藝。

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胡椒餅專賣店，非常日式的風格的標誌～讓外國觀光客也可看標誌就知道買了什麼伴手禮小吃！

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

跟店員點要吃什麼之後，等待號碼牌叫號～

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

出爐後，都會放在這個保溫箱裡面，我在他的前面都感受到它的熱度．．．．

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

［頂溪］丞祖．新北連鎖胡椒餅，正宗８０年老字號品牌也有外送宅

每個口味上面會有黑白芝麻做標記喔！！

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白胖胖的真可愛～～

 

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丞祖胡椒餅新北永和店

phone02-86600050
place新北市永和區永和路二段35號
4.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.88
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.75
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