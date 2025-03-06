熊本天草必玩景點與美食！出發渡假勝地、走訪秘境遺跡、享受絕美海景與海鮮

台北・高雄直飛熊本，進市區好方便！

中華航空、星宇航空從台北直飛－熊本，近期高雄也睽違5年復飛，每週三班往返，讓我們與熊本的距離更加靠近!

阿蘇熊本機場。圖片來源｜阿蘇熊本機場官方網站。

▶ 搭乘巴士，從阿蘇熊本機場到市區

從熊本機場，搭乘巴士即能抵達市區，從機場 1 樓出口出來即達巴士等候區。搭乘「利木津巴士」，車位不需提前劃位預約，大約1小時內就可以抵達市區好方便。

乘車點：機場1樓出口4號公車站牌

乘車方向：開往西部車庫或熊本站方向

乘車時間：約1小時即可到達熊本站

班距：每10至20分鐘1班

票價：1,000日圓（機場－熊本站）

阿蘇熊本機場最新設そらよかパーク可愛的熊本熊雕像 圖片來源｜許明潔拍攝

來認識天草!擁有各種特色的天草群島

位於熊本縣的天草區域是120個左右大大小小的島嶼所組成的天草群島。這裡擁有絕美的海岸線、自然景觀外，也蘊藏著豐富的歷史與宗教文化。在日本人心中也是數一數二的渡假勝地呢! 在這裡能享受最鮮美的季節海產，如活花竹蝦(車海老) 、鮑魚、海胆等。除了美食之外，還可以探索世界文化遺產以及近距離觀賞野生海豚。如果喜歡吃海鮮以及湛藍的海邊，那真的不能錯過「天草」這個隱藏寶地！

天草四郎博物館(上天草市)

位於上天草市的天草四郎博物館 圖片來源｜熊本縣天草廣域本部提供

大家有聽說過島原之亂以及天草四郎嗎? 島原之亂是江戶時代初期發生日本史上最大規模的革命起義，也是幕府時代結束前的最後一場內戰。館內介紹南蠻文化與基督教傳入歷史，還有以動畫方式呈現以天草四郎為中心，帶領島原・天草民眾起義，追求自由和平而戰之動畫。內容前顯易懂，還附有中文字幕。最後，還有冥想空間讓人可以靜下心來感受。(※ 館內禁止拍攝 )

·基本資訊

天草四郎博物館地址：熊本県上天草市大矢野町中977-1

參觀時間：9:00~17:00 (最後入館時間：16:20)

入園票 : 大人600日幣/國中生以下300日幣/幼兒免費

網址 : https://www.t-island.jp/spot/137

富岡城公園、富岡觀光中心(苓北町)

位於苓北町的天草四郎博物館 圖片來源｜熊本縣天草廣域本部提供

富岡城建造於1602(慶長7年)，當時是管理天草地區的主要行政據點，當時由寺沢志摩守高統治。於1637(寬永14年)被島原・天草義軍攻擊撤退離開至島原。現在的富岡觀光中心主要介紹雲仙天草国立公園與天草地區的生態景觀與歷史文化環境。

從富岡城公園往外看的景色是日本特別地形景觀海積地形之一沙嘴 圖片來源｜許明潔拍攝

·基本資訊

富岡城公園、富岡觀光中心

地址：熊本県天草郡苓北町富岡 2245-15

開放時間：9:00～17:00 (最後入館 16:45 )

公休日：每個星期三 (遇節假日則次日休)

入園票 : 免費

網址 : https://www.t-island.jp/spot/320

天草就是海鮮天堂 ! 深受當地居民喜愛的海老的宮川與天草海鮮藏(天草市)

許多人來天草必做事情之一就是品嘗最鮮美的海鮮，小編推薦在地居民喜愛店家給各位!

海老的宮川

「海老的宮川」使用自家養殖的活花竹蝦來做各式料理，鮮甜肉質Q彈 圖片來源｜吳祝華 許明潔拍攝

店家擁有自家養殖場，使用自家養殖的活花竹蝦來做各式料理，蝦肉彈性鮮甜，讓人一口接一口停不下來。店裡提供多樣化的套餐和定食選擇，能一次品嚐不同烹調風味的車海老。從新鮮生蝦、炸蝦、鹽烤蝦、蝦鬆，甚至連鹽也特別融入了蝦殼來增添風味，對於愛吃蝦的人來說，一餐吃下來絕對是相當滿足。※未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，安全有保障

·基本資訊

海老的宮川

地址：熊本県天草市亀場町亀川 1886-24

營業時間：中餐 11:00~14:30 / 晚餐 17:00~20:00

網址 : https://www.ebi-miyagawa.com/

天草海鮮藏

「天草海鮮藏」提供鮮甜可口海鮮 圖片來源｜許明潔拍攝

在天草海鮮藏可以體驗炭燒海鮮BBQ，親切熱情的老闆會協助你烤海鮮。天草因四面環海，海資源豐富，鮮艷奪目的緋扇貝與生俱來有不同的天然顏色，鮮甜好吃。除了炭燒海鮮BBQ，也有定食套餐、丼飯等等各種選擇。店裡還設有土產伴手禮區，讓你把天草的回憶帶回家。

「天草海鮮藏」超豐富個是天草伴手禮 圖片來源｜許明潔拍攝

·基本資訊

天草海鮮藏

地址：熊本県天草市五和町鬼池4733−1

營業時間： 9：30～17：00/用餐：11：00～15：00（LO.15：00）

網址 : https://kaisenkura.com/