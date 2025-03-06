這次泰國五天四夜的小旅行，第一晚我們選擇了Moxy Bangkok的CRAFTED COCKTAILS吃晚餐，白天的CI大廳搖身一變成了夜店風的雞尾酒吧，整個風格大不同。餐點以創意的泰式料理為主，結合泰國在地食材及元素做出一系列的下酒料理跟主餐，《Moxy Bangkok》真的是風格多變的一間指標酒店，晚上想要小酌幾杯這裡也是完全沒有問題，然後喝完還能到露天戶外區的懶人沙發區放空，超Chill。

晚上的《Moxy Bangkok》整個大變身，就連燈光的色調也都換上了夜店風格，跟著動感的音樂一起享受這難得的舒壓時刻。

這道是烤牛肉搭配蒜味義大利麵，看起來很很溫和裡面的辣椒是頗有辣度，吃起來很爽。

蒜味炸雞飯，這道喜歡吃辣的朋友可以點。

炸雞裹上蒜辣醬算是重口味的料理，搭配米飯剛剛好。

很可愛的蝦球，裡面有美乃滋口味相當討喜。

小麥仔超愛他們的蝦球。

這道料理算是很特別的下酒菜，上面的炸魚塊底下是沙拉，調味帶著魚露味道跟辣度，上面的冰花菜口感很不錯。

太是炒米粉同樣也得我們的心，用料相當實在大尾的海蝦已經去沙腸處理很到位，旁邊的淡菜品質也不錯，米粉裡的蛋酥增加了口感很好吃的一道炒米粉。

這個牛肉丸香料味很濃郁，底下的醬料有點像是紅咖哩相當有層次，上面再加上一層優格更添風味。

來到Moxy不要錯過他們的現打果汁，品質都很棒，這天我們點了芒果、蔓越莓跟藍莓三種口味的果汁，我很喜歡藍莓口味。

Shotting Wheel

這個摩天輪厲害了，第一天晚上就開喝。裡面一共有12種不同種類的調酒、跟純飲，服務人員說這一輪喝完很少有人可以直走的回房間。

裡面有很好入口的調酒，也有烈的，酒精濃度依照

這一個送上桌真的超顯眼，出國就是要好好犒賞一下自己。

小麥仔超棒，一直要搶著幫老爸拿酒，真是貼心的兒子。

吃飽喝足就準備出門去逛街啦，前面有提到過入住《Moxy Bangkok》有一個很大的優點就是他們交通超級方便，不用搭車直接用走的就可以經過各大商場，BigC、Central World都在飯店旁邊，如果晚上想去四面佛步行也不用10分鐘就可以到，真的太有地理優勢。

吃飽喝足我們繼續出門散步逛街，享受一下曼谷的夜生活。從《Moxy Bangkok》的專用電梯可以直達道天橋區，這裡有時間限制所以如果超過時間回來也不用擔心從G樓的接待大廳一樣有電梯可以坐。

一走出來就充分感受到曼谷鬧區的絢麗，整個跟白天大不同啊。五顏六色的燈光相當繽紛。

Central World就在飯店正對面，過馬路就可以到了。

中間還有連接到幾個商場，就這樣貫穿在天橋周圍，就好像走迷宮一下就穿出來真的是很聰明得設計。

Central World旁的蘋果專賣店，設計的超美在這拍照也很美。

很快就走到四面佛，住在這真的可以省下很多交通的時間。

小麥仔第一次來泰國，對每樣事情都充滿興趣，這次帶他來泰國也讓他看到很多好玩有趣的，從旅遊中學習是最棒的。

沿路的夜景真的很美，邊走邊逛沒有壓力的隨意走走就是開心。如果你也計畫來曼谷玩那這間《Moxy Bangkok》一定要收在口袋來住一晚。

《MOXY BANGKOK》飯店資訊

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