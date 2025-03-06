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西班牙2024西班牙自由行-BCN=>MUC=>PVG=>TPE-德國漢莎航空，長榮航空西班牙回台灣

2025-03-06 14:50:13 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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要選擇歐洲回台灣的航班除了考慮價格外

當然也是要找一下適合的時段才好調時差

在上海轉機又總是有各種不一樣的講法

這次就一次跟大家分享德國漢莎航空從西班牙的回程

本篇依次分享巴塞隆納機場退稅歐洲航空線歐洲往上海上海往台北及轉機流程

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)

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巴塞隆納機場退稅其實非常方便

如果不是太大筆的奢侈品甚至不用先Check in拿登機證

(這次有被檢查到的是LV和chanel)

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到達機場之後

先找到DIVA的機器

我們是18:20的飛機，我們約15:30到達巴塞隆納機場

完全沒有人在排隊

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上面有中文頁面

只要刷過護照以及退稅單據

就可以將信封彌封投入一旁郵筒

(雖然也有人說刷過了就不用投郵筒)

但反正投郵筒也不花錢就還是投了

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如果有刷不過的就代表要人工檢查

這邊反而也很隨意

有的海關要看登機證，有的不看

所以如果在自動退稅機刷不過的話就去check in拿登機證吧!

不過退稅的物品就最好帶著

(LV沒被看，chanel看了)

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回程班機因為已經線上check in了

所以自然而然想說來印行李條丟行李

結果中國轉機就是比較麻煩

因為還需要看台胞證所以無法用自助託運

要走人工櫃台

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當然也是很快就完成了(行李直掛回台灣)

從到機場到退完稅到拿到登機證

約半個小時完成

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雖然我們的班機是晚上的六點二十

但是就算是冬天的西班牙

夜晚其實也沒來得那麼快

感謝西班牙在這趟旅程給了我們很好的天氣

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接下來就要準備上機了喔!

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LH1815飛行時間線

17:40登機(登機前一小時才會顯示登機口

18:15登機完畢關艙門

18:18後推

18:28起飛(原訂18:20)

20:09抵達慕尼黑

20:22開艙門(原訂20:20)

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飛行中間只有巧克力而沒有任何免費餐食

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抵達慕尼黑後反而比較麻煩

因為要開始過移民官出歐盟還要搭接駁車轉換航廈

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這裡只有兩個移民官

所以過關的速度非常緩慢

雖然旁邊的ˊ自助通關口有寫到台灣

不過現在似乎還無法使用

我們從下機到轉搭接駁車到過移民官

總共花去約35分鐘

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接下來就到LH44準備要往上海

原本在巴塞隆納的時候櫃台check in被告知不能換到相鄰的位子

就想說到慕尼黑的登機口試試看

也被告知不行

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不過上了飛機後發現只有七成滿

所以到最後也是有人直接睡一排

我們則是兩個人坐三人位

相對於來的時候已經舒適很多

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座位上有飲料單

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另外也有餐點的菜單

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接下來是LH726飛行時間線

21:20登機

不過因為聽到廣播說地面作業延遲

所以10:16才厚推

10:22起飛(原訂22:05)

16:40降落浦東機場(原訂16:35)

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晚餐有兩個選擇

這是魚香雞肉

說真的味道超級重

不配飯是無法單吃的

加上機上加熱過後的氣味說真的不算好吃

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早餐反而比較如我的意

無論是奶油菠菜或是炒蛋都很不錯

中間肚子餓千萬別忘去拿漢莎的巧克力餅乾

倒是真的好吃

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接下來到了上海浦東機場

因為去程時間很多所以聽信了工作人員

還入境了又出境

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這次反而完全不管的往前直走

雖然會有一段路上轉機的指示突然不見

但是再往前一點在左手邊就會出現這樣的標示

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也就在這繼續再辦一次手續

從下機到辦完轉機手續約需40分鐘

(只要長榮在上海轉北歐航空，漢莎航空，紐西蘭航空都可以在中轉櫃台做辦理)

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BR721搭乘時間線

19:20登機(原訂19:40)

沒看錯喔~提早開始登機了

19:55登機完畢

20:07後推

20:17起飛

21:53降落(原訂22:10)

21:58停妥外部機坪要搭接駁車

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相對於來程

反而返程的人比較多

因為時間也沒那麼多就沒去JCB貴賓室了

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回程是體感上比較小的班機

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也就是一般的3-4-3配置

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相對於漢莎航空的餐來說

還真的是不只好上一點呢!

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最後也順利的領取到行李

完成我們的西班牙旅程

 

接下來就會跟大家分享完整行程

以及相關花費喔!

 

 

 

 

 

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