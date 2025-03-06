要選擇歐洲回台灣的航班除了考慮價格外
當然也是要找一下適合的時段才好調時差
在上海轉機又總是有各種不一樣的講法
這次就一次跟大家分享德國漢莎航空從西班牙的回程
本篇依次分享巴塞隆納機場退稅，歐洲航空線，歐洲往上海，上海往台北及轉機流程
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)
如果不是太大筆的奢侈品甚至不用先Check in拿登機證
(這次有被檢查到的是LV和chanel)
到達機場之後
先找到DIVA的機器
我們是18:20的飛機，我們約15:30到達巴塞隆納機場
完全沒有人在排隊
上面有中文頁面
只要刷過護照以及退稅單據
就可以將信封彌封投入一旁郵筒
(雖然也有人說刷過了就不用投郵筒)
但反正投郵筒也不花錢就還是投了
如果有刷不過的就代表要人工檢查
這邊反而也很隨意
有的海關要看登機證，有的不看
所以如果在自動退稅機刷不過的話就去check in拿登機證吧!
不過退稅的物品就最好帶著
回程班機因為已經線上check in了
所以自然而然想說來印行李條丟行李
結果中國轉機就是比較麻煩
因為還需要看台胞證所以無法用自助託運
要走人工櫃台
當然也是很快就完成了(行李直掛回台灣)
從到機場到退完稅到拿到登機證
雖然我們的班機是晚上的六點二十
但是就算是冬天的西班牙
夜晚其實也沒來得那麼快
感謝西班牙在這趟旅程給了我們很好的天氣
接下來就要準備上機了喔!
LH1815飛行時間線
17:40登機(登機前一小時才會顯示登機口
18:15登機完畢關艙門
18:18後推
18:28起飛(原訂18:20)
20:09抵達慕尼黑
20:22開艙門(原訂20:20)
抵達慕尼黑後反而比較麻煩
因為要開始過移民官出歐盟還要搭接駁車轉換航廈
這裡只有兩個移民官
所以過關的速度非常緩慢
雖然旁邊的ˊ自助通關口有寫到台灣
不過現在似乎還無法使用
我們從下機到轉搭接駁車到過移民官
總共花去約35分鐘
接下來就到LH44準備要往上海
原本在巴塞隆納的時候櫃台check in被告知不能換到相鄰的位子
就想說到慕尼黑的登機口試試看
也被告知不行
不過上了飛機後發現只有七成滿
所以到最後也是有人直接睡一排
我們則是兩個人坐三人位
相對於來的時候已經舒適很多
座位上有飲料單
另外也有餐點的菜單
接下來是LH726飛行時間線
21:20登機
不過因為聽到廣播說地面作業延遲
所以10:16才厚推
10:22起飛(原訂22:05)
16:40降落浦東機場(原訂16:35)
晚餐有兩個選擇
這是魚香雞肉
說真的味道超級重
不配飯是無法單吃的
加上機上加熱過後的氣味說真的不算好吃
早餐反而比較如我的意
無論是奶油菠菜或是炒蛋都很不錯
中間肚子餓千萬別忘去拿漢莎的巧克力餅乾
接下來到了上海浦東機場
因為去程時間很多所以聽信了工作人員
還入境了又出境
這次反而完全不管的往前直走
雖然會有一段路上轉機的指示突然不見
但是再往前一點在左手邊就會出現這樣的標示
也就在這繼續再辦一次手續
從下機到辦完轉機手續約需40分鐘
(只要長榮在上海轉北歐航空，漢莎航空，紐西蘭航空都可以在中轉櫃台做辦理)
BR721搭乘時間線
19:20登機(原訂19:40)
沒看錯喔~提早開始登機了
19:55登機完畢
20:07後推
20:17起飛
21:53降落(原訂22:10)
21:58停妥外部機坪要搭接駁車
相對於來程
反而返程的人比較多
因為時間也沒那麼多就沒去JCB貴賓室了
回程是體感上比較小的班機
也就是一般的3-4-3配置
相對於漢莎航空的餐來說
還真的是不只好上一點呢!
最後也順利的領取到行李
完成我們的西班牙旅程
接下來就會跟大家分享完整行程
以及相關花費喔!