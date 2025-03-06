要選擇歐洲回台灣的航班除了考慮價格外

當然也是要找一下適合的時段才好調時差

在上海轉機又總是有各種不一樣的講法

這次就一次跟大家分享德國漢莎航空從西班牙的回程

本篇依次分享巴塞隆納機場退稅，歐洲航空線，歐洲往上海，上海往台北及轉機流程

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)

巴塞隆納機場退稅其實非常方便

如果不是太大筆的奢侈品甚至不用先Check in拿登機證

(這次有被檢查到的是LV和chanel)

到達機場之後

先找到DIVA的機器

我們是18:20的飛機，我們約15:30到達巴塞隆納機場

完全沒有人在排隊

上面有中文頁面

只要刷過護照以及退稅單據

就可以將信封彌封投入一旁郵筒

(雖然也有人說刷過了就不用投郵筒)

但反正投郵筒也不花錢就還是投了

如果有刷不過的就代表要人工檢查

這邊反而也很隨意

有的海關要看登機證，有的不看

所以如果在自動退稅機刷不過的話就去check in拿登機證吧!

不過退稅的物品就最好帶著

(LV沒被看，chanel看了)

回程班機因為已經線上check in了

所以自然而然想說來印行李條丟行李

結果中國轉機就是比較麻煩

因為還需要看台胞證所以無法用自助託運

要走人工櫃台

當然也是很快就完成了(行李直掛回台灣)

從到機場到退完稅到拿到登機證

約半個小時完成

雖然我們的班機是晚上的六點二十

但是就算是冬天的西班牙

夜晚其實也沒來得那麼快

感謝西班牙在這趟旅程給了我們很好的天氣

接下來就要準備上機了喔!

LH1815飛行時間線

17:40登機(登機前一小時才會顯示登機口

18:15登機完畢關艙門

18:18後推

18:28起飛(原訂18:20)

20:09抵達慕尼黑

20:22開艙門(原訂20:20)

飛行中間只有巧克力而沒有任何免費餐食

抵達慕尼黑後反而比較麻煩

因為要開始過移民官出歐盟還要搭接駁車轉換航廈

這裡只有兩個移民官

所以過關的速度非常緩慢

雖然旁邊的ˊ自助通關口有寫到台灣

不過現在似乎還無法使用

我們從下機到轉搭接駁車到過移民官

總共花去約35分鐘

接下來就到LH44準備要往上海

原本在巴塞隆納的時候櫃台check in被告知不能換到相鄰的位子

就想說到慕尼黑的登機口試試看

也被告知不行

不過上了飛機後發現只有七成滿

所以到最後也是有人直接睡一排

我們則是兩個人坐三人位

相對於來的時候已經舒適很多

座位上有飲料單

另外也有餐點的菜單

接下來是LH726飛行時間線

21:20登機

不過因為聽到廣播說地面作業延遲

所以10:16才厚推

10:22起飛(原訂22:05)

16:40降落浦東機場(原訂16:35)

晚餐有兩個選擇

這是魚香雞肉

說真的味道超級重

不配飯是無法單吃的

加上機上加熱過後的氣味說真的不算好吃

早餐反而比較如我的意

無論是奶油菠菜或是炒蛋都很不錯

中間肚子餓千萬別忘去拿漢莎的巧克力餅乾

倒是真的好吃

接下來到了上海浦東機場

因為去程時間很多所以聽信了工作人員

還入境了又出境

這次反而完全不管的往前直走

雖然會有一段路上轉機的指示突然不見

但是再往前一點在左手邊就會出現這樣的標示

也就在這繼續再辦一次手續

從下機到辦完轉機手續約需40分鐘

(只要長榮在上海轉北歐航空，漢莎航空，紐西蘭航空都可以在中轉櫃台做辦理)

BR721搭乘時間線

19:20登機(原訂19:40)

沒看錯喔~提早開始登機了

19:55登機完畢

20:07後推

20:17起飛

21:53降落(原訂22:10)

21:58停妥外部機坪要搭接駁車

相對於來程

反而返程的人比較多

因為時間也沒那麼多就沒去JCB貴賓室了

回程是體感上比較小的班機

也就是一般的3-4-3配置

相對於漢莎航空的餐來說

還真的是不只好上一點呢!

最後也順利的領取到行李

完成我們的西班牙旅程

接下來就會跟大家分享完整行程

以及相關花費喔!