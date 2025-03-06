邁入第20屆的
「2024臺南關子嶺溫泉美食節」
於9/21~10/20盛大開幕！
有一系列的主題活動、商家優惠，
嶺頂公園裡還有市集、街頭藝人表演、闖關遊戲，
以及免費浴衣租借、手作體驗...等，
還有結合關子嶺溫泉區量身打造6大夜間光影作品，
可以感受光影妝點後溫泉區的日、夜間不同的美，
是來台南旅遊的必訪活動及景點！
【2024關子嶺溫泉美食節】
今年的主題為「和與食」，
有開幕暨夜巡活動、祭典市集，
還有2場創意主題活動及6大夜間光影藝術作品可欣賞，
來關子嶺遊玩、吃美食、泡好湯，
享受高cp值的旅遊體驗！
▼交通方式
▼觀光地圖
▼9/21的夜祭巡行，因大雨取消，但開幕儀式上，觀光旅遊局林國華局長、西拉雅國家風景區管理處徐振能處長、白河區公所董麗華區長、白河區關嶺里蔡宗羲里長、各立委、議員及服務處代表，以及臺南市溫泉協會林憲堂理事長等貴賓還是齊聚一堂，並齊力在雨中拉動不動明王燈車，表達對關子嶺溫泉區守護神「不動明王」一整年保佑的感謝，並宣布關子嶺溫泉美食節啟動，歡迎大家來吃美食泡好湯！
▼雖然下大雨，但當天的市集表演與開幕舞台演出精彩，民眾熱情不減。
▼9/21、9/22，在嶺頂公園有「祭典市集」，
20多個在地攤商聚集，好買好逛。
▼有免費的日式浴衣租借體驗，
穿著逛市集或老街，都超好拍！
▼還有手作體驗等活動可參與。
▼還有專業的表演，
如：街頭藝術、駐唱可欣賞。
▼結合關子嶺溫泉區量身打造6大夜間光影作品，
位在寶泉橋溫泉公園、好漢坡、溫泉老街…等地展出，
活動期間：每日17:30-21:30亮燈，
可感受光影妝點後，溫泉區日夜之美。
▼9月21及22日開幕周及10月19及20日主題周，
可至服務台填寫問卷，即可免費獲得限量文創商品「文青杜邦袋托特包」1個。
在16家合作店家消費，憑消費證明可以兌換限量的
「關子嶺溫泉泥香氛泡澡球」及「東山咖啡」。
▼今年活動特別與《Pokémon GO》合作，
活動期間於16家合作店家消費，
消費滿額即可憑發票或收據於開幕周在嶺頂公園服務台、
主題活動周在大成殿廣場服務台，
兌換限量《Pokémon GO》遊戲禮物卡。
▼有時間的話，還可沿路走走逛逛，
深入探訪關子嶺歷史及自然景色。
除了參與溫泉美食節的相關活動，
也可以到關子嶺風景區的新景點，
【臺灣木材故事館】
有日式的木造建築，還能透過五感體驗，
認識臺灣木材文化，
打造木育環境，達國產材永續安全環保的核心價值。
▼或是品嚐在地特色的「桶子雞」料理。
建議可住宿一晚，
【關子嶺富野溫泉會館】
體驗台南關子嶺特有的「泥漿溫泉」，
可以放鬆身心，還能愈泡愈美麗。
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