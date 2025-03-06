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香港2024香港澳門|九龍酒店龍逸軒港式飲茶、任點任食吃到飽!

2025-03-06 14:55:08 文字：纖茹
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纖茹

纖茹

香港2024香港澳門|九龍酒店龍逸軒港式飲茶、任點任食吃到飽!

來到香港的第一餐就是吃港式飲茶

位在尖沙咀九龍酒店-龍逸軒

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菜單上的所有餐點都可以吃到飽

香港的物價比台灣還要高

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想無壓力吃港點

任食最好!

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餐廳中規中矩

有小時候爸媽帶我們去酒店吃飯的影子

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龍逸軒位於九龍酒店2樓，我們被安排在窗戶的位子

可以看到車水馬龍的尖沙咀市景

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桌上有滷花生、辣醬、醬油、美奶滋

很少在港點桌上看到美奶滋…至少我們從頭到尾都沒有沾過

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吃港點~熱茶很重要!

點了我們最常喝的香片，隨壺再送一個熱水壺

可以自己添加熱水調整茶湯的淡濃度

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把我們想吃的菜點好送單，上菜的速度真的是飛快

一下子桌上就被擺好擺滿

每當這個時候~我就覺得自己好富有

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原隻南非鮑魚燒賣皇(每人1份)

這個1人就1份沒有辦法再續加點

真的是一整顆鮑魚，鮑魚吃來不是那種硬綁綁的

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但也不是那種很軟嫩，介於中間有彈性的

滷汁也完全有滲透進去喔!可惜只能點1份

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麻辣鳳爪/麻辣牛腱

原本以為是老滷，結果是涼拌的做法

牛腱切成骰子大小，麻辣香有但嚼勁更有

吃多了還覺得臉頰痠…

鳳爪的部份也是相同，和一般的蒸籠鳳爪完全不同

吃來是Q帶脆，口咬就要看個人~本人就比較不愛這口

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鎮江肴肉

半肉半凍，吃來好吃清爽順口

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冰糖蜜蓮藕

蓮藕切成片用桂花冰糖蜜做成一道飯前飯後都皆宜的小甜點

脆脆帶絲好好吃!

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欖菜干扁四季豆

四季豆雖然扁但脆度沒有降低喔~喜歡!

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貢菜海蜇

脆Q脆Q超爽口，吃到再多也不膩

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白灼時蔬

純粹就是為了攝取均衡營養而點

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晶瑩鮮蝦餃

皮薄薄、餡多多，應該是台灣蝦餃的2倍大!

蝦仁超大隻、超Q彈!

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蟹籽蒸燒賣

燒賣吃來超有彈性

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紮實肉感口感真好!

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蠔皇叉燒包

包子皮普通

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內餡叉燒鹹香、鹹甜真的好可口

好想再叫一顆，不要包子只要餡!哈!

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醬皇蒸鳳爪

悶蒸到軟爛，幾乎不用每費力就可以輕鬆吃

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椒鹽小排骨

這是椒鹽？!怎麼看來、吃來都不像？!

雖然它挺好吃…

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蜜汁黑毛豬叉燒

香港的燒臘每一滴的蜜汁都隱藏在肉片裡

不會只有外層有味道

肉質雖然不到軟嫩...但硬深深的就是比台灣的燒臘好吃多多

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香茜牛肉腸粉

牛肉已經不是碎肉或小肉塊是已經打成牛肉滑漿

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吃的出牛肉味但吃不到牛肉的口感

腸粉皮有點厚度但尚可接受

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金勾鹹水角

台灣吃到的鹹水角最常發生的問題就是沒有Q度

香港吃的鹹水室皮不但有Q度，最外層炸的還酥酥的呢!

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乾炒牛河

牛肉片嫩而不老、粿板有Q不爛

只是稍稍油口一些

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冰花雪耳燉萬壽果

萬壽果就是木瓜啦!

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吃上一碗養顏美容囉~

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雲呢拿雪糕/朱古力雪糕

最後的最後冰淇淋打底結尾

這一餐~好滿足喔!

我們是星期六中午來用餐一個人約台幣1447元

平日相對會便宜一些大家

可以先上KKDAY買餐券還能順便訂位喔!唯一的缺點就是不得取消囉!

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