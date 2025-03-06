來到香港的第一餐就是吃港式飲茶

位在尖沙咀九龍酒店-龍逸軒

菜單上的所有餐點都可以吃到飽

香港的物價比台灣還要高

想無壓力吃港點

任食最好!

餐廳中規中矩

有小時候爸媽帶我們去酒店吃飯的影子

龍逸軒位於九龍酒店2樓，我們被安排在窗戶的位子

可以看到車水馬龍的尖沙咀市景

桌上有滷花生、辣醬、醬油、美奶滋

很少在港點桌上看到美奶滋…至少我們從頭到尾都沒有沾過

吃港點~熱茶很重要!

點了我們最常喝的香片，隨壺再送一個熱水壺

可以自己添加熱水調整茶湯的淡濃度

把我們想吃的菜點好送單，上菜的速度真的是飛快

一下子桌上就被擺好擺滿

每當這個時候~我就覺得自己好富有

原隻南非鮑魚燒賣皇(每人1份)

這個1人就1份沒有辦法再續加點

真的是一整顆鮑魚，鮑魚吃來不是那種硬綁綁的

但也不是那種很軟嫩，介於中間有彈性的

滷汁也完全有滲透進去喔!可惜只能點1份

麻辣鳳爪/麻辣牛腱

原本以為是老滷，結果是涼拌的做法

牛腱切成骰子大小，麻辣香有但嚼勁更有

吃多了還覺得臉頰痠…

鳳爪的部份也是相同，和一般的蒸籠鳳爪完全不同

吃來是Q帶脆，口咬就要看個人~本人就比較不愛這口

鎮江肴肉

半肉半凍，吃來好吃清爽順口

冰糖蜜蓮藕

蓮藕切成片用桂花冰糖蜜做成一道飯前飯後都皆宜的小甜點

脆脆帶絲好好吃!

欖菜干扁四季豆

四季豆雖然扁但脆度沒有降低喔~喜歡!

貢菜海蜇

脆Q脆Q超爽口，吃到再多也不膩

白灼時蔬

純粹就是為了攝取均衡營養而點

晶瑩鮮蝦餃

皮薄薄、餡多多，應該是台灣蝦餃的2倍大!

蝦仁超大隻、超Q彈!

蟹籽蒸燒賣

燒賣吃來超有彈性

紮實肉感口感真好!

蠔皇叉燒包

包子皮普通

內餡叉燒鹹香、鹹甜真的好可口

好想再叫一顆，不要包子只要餡!哈!

醬皇蒸鳳爪

悶蒸到軟爛，幾乎不用每費力就可以輕鬆吃

椒鹽小排骨

這是椒鹽？!怎麼看來、吃來都不像？!

雖然它挺好吃…

蜜汁黑毛豬叉燒

香港的燒臘每一滴的蜜汁都隱藏在肉片裡

不會只有外層有味道

肉質雖然不到軟嫩...但硬深深的就是比台灣的燒臘好吃多多

香茜牛肉腸粉

牛肉已經不是碎肉或小肉塊是已經打成牛肉滑漿

吃的出牛肉味但吃不到牛肉的口感

腸粉皮有點厚度但尚可接受

金勾鹹水角

台灣吃到的鹹水角最常發生的問題就是沒有Q度

香港吃的鹹水室皮不但有Q度，最外層炸的還酥酥的呢!

乾炒牛河

牛肉片嫩而不老、粿板有Q不爛

只是稍稍油口一些

冰花雪耳燉萬壽果

萬壽果就是木瓜啦!

吃上一碗養顏美容囉~

雲呢拿雪糕/朱古力雪糕

最後的最後冰淇淋打底結尾

這一餐~好滿足喔!

我們是星期六中午來用餐一個人約台幣1447元

平日相對會便宜一些 大家

可以先上KKDAY買餐券還能順便訂位喔!唯一的缺點就是不得取消囉!

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